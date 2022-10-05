Электронные перевозочные документы: как оцифровать и что для этого нужно

Кто такие операторы ИС ЭПД
1 сентября начала работу ГИС ЭПД — государственная информационная система электронных перевозочных документов. Система упрощает документооборот и ускоряет взаиморасчеты: именно через неё участники грузоперевозок оформляют и передают другу другу электронные перевозочные документы (ЭПД).
Статус позволяет оператору принимать и передавать перевозочные документы в электронном формате, а компаниям — обмениваться ими на его платформе.
Отправлять ЭПД через операторов, которых нет в реестре Минтранса, нельзя.
Зачем нужны операторы ИС ЭПД
Задача оператора — предоставить хозяйствующим субъектам платформу для обмена документами и направлять в ГИС ЭПД файлы, которые формируют участники взаимодействия на каждом этапе перевозки.
При обнаружении ошибок оператор информирует о них отправителя файла обмена. Если с документом всё нормально, оператор ЭДО передаёт сведения в ГИС ЭПД и отслеживает его статус.
Участники перевозки всегда в курсе, что происходит с документами: им оперативно приходят уведомления, сообщающие об изменении статуса.
Требования к операторам электронных перевозочных документов
Для включения в реестр Минтранса оператор ЭДО должен:
- обладать необходимой телекоммуникационной инфраструктурой,
- бесперебойно обрабатывать данные,
- обеспечивать безопасное хранение электронных документов сроком от пяти лет,
- предоставлять роуминговое соединение между системами.
Есть ещё много других условий, которым обязан соответствовать оператор. Полный список требований приведён в статье 18.1 закона № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
Оператору нужно не только подтвердить соответствие критериям, но и продемонстрировать работоспособность сервисов. Для этого операторы участвовали в тестировании ГИС ЭПД, которое длилось с мая по август.
Операторы показали в действии все возможные сценарии формирования электронных перевозочных документов: с переадресацией, с заменой водителей, со сборными грузами и многие другие. В основном сценарии были двух типов: с разными типами грузов или изменениями в ходе процесса.
ГИС ЭПД и переход на электронные транспортные накладные
Старт работы ГИС ЭПД — это часть полномасштабной цифровизации перевозочных документов, которая началась с эксперимента Минтранса по внедрению электронных транспортных накладных (ЭТрН) и электронного путевого листа.
В 2022 году логистическая отрасль стала «оцифровываться» ещё активнее. 1 сентября началось добровольное внедрение ЭТрН и заработала ГИС ЭПД. В 2023 году электронные транспортные накладные могут сделать обязательными.
Сейчас в ГИС ЭПД можно передавать электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд.
Что необходимо для обмена электронными перевозочными документами
Для обмена документами в электронном формате нужны:
- Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Подпись требуется на всех этапах работы с транспортной накладной: она подтверждает подписание документа грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем.
- Подключение к аккредитованному оператору ИС ЭПД. Оператор обеспечивает взаимодействие между участниками и государственной информационной системой.
- Техническое оснащение. Водителям и кладовщикам понадобятся смартфоны или планшеты, чтобы фиксировать отгрузку, подписывать документы, оставлять замечания и корректировки. Для водителей Docrobot разработал мобильное приложение, которое позволит легко передавать цифровой документ сотрудникам ГИБДД для проверки в виде QR-кода.
Как подключиться к ГИС ЭПД
Для подключения к системе электронных перевозочных документов Docrobot предлагает два способа: веб-версия сервиса или интеграционное решение.
Веб-версия
Веб-версия позволяет работать прямо в браузере. Начать оформлять перевозочные документы можно сразу после подключения к сервису, а доступен он везде, где есть интернет.
Такой способ подходит компаниям с небольшим количеством транспортных накладных или если перейти на ЭПД нужно срочно. Недостаток этого варианта — высокая трудоёмкость.
Интеграция учётной системы с Docrobot
Интеграция позволяет оформлять перевозочные документы прямо в учётной системе, автоматизировать рутинные операции и работать с документами в привычном интерфейсе.
Интеграция подойдёт компаниям с разветвлёнными бизнес-процессами и большим количеством перевозок в месяц.