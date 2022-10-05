Электронные перевозочные документы: как оцифровать и что для этого нужно

Кто такие операторы ИС ЭПД

1 сентября начала работу ГИС ЭПД — государственная информационная система электронных перевозочных документов. Система упрощает документооборот и ускоряет взаиморасчеты: именно через неё участники грузоперевозок оформляют и передают другу другу электронные перевозочные документы (ЭПД).

Делать это они могут не напрямую, а через операторов электронного документооборота (ЭДО), которые выступают связующим звеном между бизнесом и ГИС ЭПД. Главное условие — оператор ЭДО должен быть аккредитован Минтрансом и входить в реестр операторов электронных перевозочных документов .

Статус позволяет оператору принимать и передавать перевозочные документы в электронном формате, а компаниям — обмениваться ими на его платформе.

Отправлять ЭПД через операторов, которых нет в реестре Минтранса, нельзя.

Зачем нужны операторы ИС ЭПД

Задача оператора — предоставить хозяйствующим субъектам платформу для обмена документами и направлять в ГИС ЭПД файлы, которые формируют участники взаимодействия на каждом этапе перевозки.

При обнаружении ошибок оператор информирует о них отправителя файла обмена. Если с документом всё нормально, оператор ЭДО передаёт сведения в ГИС ЭПД и отслеживает его статус.

Участники перевозки всегда в курсе, что происходит с документами: им оперативно приходят уведомления, сообщающие об изменении статуса.

Требования к операторам электронных перевозочных документов

Для включения в реестр Минтранса оператор ЭДО должен:

обладать необходимой телекоммуникационной инфраструктурой,

бесперебойно обрабатывать данные,

обеспечивать безопасное хранение электронных документов сроком от пяти лет,

предоставлять роуминговое соединение между системами.

Есть ещё много других условий, которым обязан соответствовать оператор. Полный список требований приведён в статье 18.1 закона № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Оператору нужно не только подтвердить соответствие критериям, но и продемонстрировать работоспособность сервисов. Для этого операторы участвовали в тестировании ГИС ЭПД, которое длилось с мая по август.

Операторы показали в действии все возможные сценарии формирования электронных перевозочных документов: с переадресацией, с заменой водителей, со сборными грузами и многие другие. В основном сценарии были двух типов: с разными типами грузов или изменениями в ходе процесса.

Docrobot успешно прошёл все 13 сценариев тестирования, предложенных Минтрансом, и подтвердил, что соответствует требованиям регулятора.

ГИС ЭПД и переход на электронные транспортные накладные

Старт работы ГИС ЭПД — это часть полномасштабной цифровизации перевозочных документов, которая началась с эксперимента Минтранса по внедрению электронных транспортных накладных (ЭТрН) и электронного путевого листа.

В 2022 году логистическая отрасль стала «оцифровываться» ещё активнее. 1 сентября началось добровольное внедрение ЭТрН и заработала ГИС ЭПД. В 2023 году электронные транспортные накладные могут сделать обязательными.

Сейчас в ГИС ЭПД можно передавать электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд.

А с 1 марта 2023 года этот список пополнится электронным путевым листом, электронным договоров фрахтования и заявкой на электронный заказ.

Что необходимо для обмена электронными перевозочными документами

Для обмена документами в электронном формате нужны:

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Подпись требуется на всех этапах работы с транспортной накладной: она подтверждает подписание документа грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем.

Подключение к аккредитованному оператору ИС ЭПД. Оператор обеспечивает взаимодействие между участниками и государственной информационной системой.

Техническое оснащение. Водителям и кладовщикам понадобятся смартфоны или планшеты, чтобы фиксировать отгрузку, подписывать документы, оставлять замечания и корректировки. Для водителей Docrobot разработал мобильное приложение, которое позволит легко передавать цифровой документ сотрудникам ГИБДД для проверки в виде QR-кода.

Как подключиться к ГИС ЭПД

Для подключения к системе электронных перевозочных документов Docrobot предлагает два способа: веб-версия сервиса или интеграционное решение.

Веб-версия

Веб-версия позволяет работать прямо в браузере. Начать оформлять перевозочные документы можно сразу после подключения к сервису, а доступен он везде, где есть интернет.

Такой способ подходит компаниям с небольшим количеством транспортных накладных или если перейти на ЭПД нужно срочно. Недостаток этого варианта — высокая трудоёмкость.

Интеграция учётной системы с Docrobot

Интеграция позволяет оформлять перевозочные документы прямо в учётной системе, автоматизировать рутинные операции и работать с документами в привычном интерфейсе.

﻿ Учёт становится простым и прозрачным, переносить данные из одного интерфейса в другой не нужно, риск ошибок исключён.

Интеграция подойдёт компаниям с разветвлёнными бизнес-процессами и большим количеством перевозок в месяц.