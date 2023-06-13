Электронный документооборот в логистике: что происходит и чего ждать

Понятие «Электронный перевозочный документ (ЭПД)» впервые прозвучало в законе № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (редакция от 1 января 2022 года). В сентябре 2022 года стартовал добровольный переход на электронную транспортную накладную (ЭТрН), а на 2024 год анонсирован отраслевой императив, который сделает её обязательной для отдельных сфер.

Разберёмся, как сейчас компании обмениваются электронными перевозочными документами и какие перспективы ждут рынок грузоперевозок.

Электронный перевозочный документ (ЭПД) — что это

Электронный перевозочный документ — это документ в электронном виде, которым оформляют автомобильные грузоперевозки. По юридической силе ЭПД равнозначен бумажному оригиналу: его подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Перевозочные документы используют, когда нужно транспортировать груз от отправителя к получателю.

Они помогают зафиксировать отгрузку и приём товара, подтвердить заключение договора на перевозку и соответствующие расходы. Также ЭПД могут понадобиться в бухгалтерском и налоговом учёте.

Какие форматы уже утверждены

Форматы перевозочных документов утверждает ФНС.

10 января 2022 года вступил в силу приказ ведомства 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@, который закрепил требования к форматам электронной транспортной накладной, электронного заказа-наряда и электронной сопроводительной ведомости.

Электронная транспортная накладная Электронная сопроводительная ведомость Электронный заказ-наряд Подтверждает заключение договора на перевозку и расходы на логистические услуги для уменьшения налоговой базы. Оформляется для грузов, перевозимых в контейнерах. Оформляется, если для груза не планируется учёт или если его сопровождает владелец.

21 мая 2022 года постановлением Правительства № 931 утверждён единый формат ЭТрН. Документ вступил в силу с 1 сентября 2022 года.

С 1 марта 2023 года перечень документов с утверждённым ФНС форматом пополнили электронный договор фрахтования, электронный путевой лист и электронная заказ-заявка.

Путевой лист Заказ-заявка Договор фрахтования Позволяет контролировать водителя и техническое состояние автомобиля. Фиксирует условия перевозки, представляя собой упрощенное соглашение между грузоотправителем и перевозчиком. Заключается при необходимости получить транспортное средство определённых габаритов.

Что значит «утверждённый формат»

Утверждённный формат ЭПД значит, что документ считается формализованным, и его можно оформлять в электронном формате и передавать через ГИС ЭПД — государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

Система аккумулирует данные о перевозках и предоставляет их заинтересованным ведомствам: ФН, Минтрансу, Ространснадзору, Минцифры, МВД.

Электронный путевой лист (ЭПЛ)

С 1 марта 2023 года путевой лист можно оформлять в электронном виде. Соответствующие изменения были внесены в закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Формат электронного путевого листа описан в приказе ФНС от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@.

Согласно приказу, документ состоит из следующих файлов обмена:

основной — об обстоятельствах и особенностях рейса,

о результатах предсменного, предрейсового медицинского осмотра водителя,

о результатах послесменного, послерейсового медицинского осмотра водителя,

о результатах предрейсового или предсменного технического контроля,

о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковочного места или приёме от другого водителя,

о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку или сдаче другому водителю.

Docrobot запустил передачу электронного путевого листа в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) и приглашает присоединиться к пилоту.

Участники обмена

Стандартно в грузоперевозках задействованы три участника — грузоотправитель, грузополучатель и транспортная компания (перевозчик).

В роли грузоотправителя может выступать экспедитор, если привлекает к перевозке груза третье лицо. Они же и обмениваются электронными перевозочными документами.

Участники передают друг другу ЭПД не напрямую, а с помощью ГИС ЭПД и операторов ИС ЭПД — компаний-разработчиков решений для электронного документооборота (ЭДО), выступающих связующим звеном между системой и бизнесом.

Обмениваться документами и сведениями можно только через тех операторов, которые подтвердили соответствие требованиям и входят в реестр Минтранса.

Docrobot — оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). На платформе можно обмениваться электронными транспортными накладными, электронными сопроводительными ведомостями и электронным заказами-нарядами. Скоро появятся другие электронные перевозочные документы, формат которых утверждён ФНС.

Как происходит обмен ЭПД

Рассмотрим алгоритм обмена ЭПД на примере электронной транспортной накладной — одного из основных перевозочных документов, который позволяет согласовать условия перевозки, подтвердить затраты и уменьшить налоговую базу при исчислении налога на прибыль.

Подписание ЭТрН

Каждый участник цепочки подписывает свой титул ЭТрН на определённом этапе перевозки.

Погрузка: Для грузоотправителя номер титула — 1. Включают данные о грузе, водителе, сторонах перевозки и сопроводительных документах. Для перевозчика номер титула — 2. Содержит информацию о состоянии груза при приёмке на перевозку.

Выгрузка: Для грузополучателя номер титула — 3. Включает сведения о состоянии груза в момент передачи получателю. Для перевозчика номер титула — 4. В титуле указывают информацию о сдаче груза получателю.



Есть и опциональные титулы:

Для перевозчика: Фиксация стоимости — 5. Данные о финальной стоимости транспортировки. Переадресация — 7. Указываются сведения, если произошли изменения адреса доставки. Эстафета — 8. Содержит информацию о замена водителя.

Для грузоотправителя: Фиксация стоимости — 6. Указывается окончательная стоимость перевозки.



Как происходит обмен ЭТрН

Этапы движения ЭТрН:

Грузоотправитель создаёт транспортную накладную в утверждённом XML-формате, подписывает её УКЭП и отправляет оператору ИС ЭПД. Оператор передаёт документ в ГИС ЭПД и отслеживает статус. Если есть ошибки, отправителю необходимо создать документ заново. ГИС ЭПД отправляет ЭТрН перевозчику и грузополучателю. Водитель подтверждает получение груза и подписывает документ простой электронной подписью. Перевозчик получает сведения в системе ЭДО и подтверждает их УКЭП. Грузополучатель получает груз и подписывает транспортную накладную УКЭП. Водитель подтверждает доставку груза, снова подписывает ЭТрН простой электронной подписью. Заключительный этап документооборота — подписание титула перевозчика менеджером транспортной компании с помощью УКЭП.

Каждое подписание документа фиксируется в системе.

Что требуется для обмена ЭПД

Всем участникам документооборота нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

С 1 сентября 2023 года к электронным документам, подписанным УКЭП, обязательно должна прилагаться ещё машиночитаемая доверенность (МЧД), подписанная УКЭП руководителя компании.

Следующий важный шаг — выбрать аккредитованного Минтрансом оператора ИС ЭПД и заключить с ним договор. Без оператора вы не сможете взаимодействовать с ГИС ЭПД и передавать электронные перевозочные документы другим участникам перевозки.

Наконец, необходимо приобрести техническое оснащение — смартфоны и планшеты, с помощью которых водители и кладовщики смогут подписывать документы, сообщать об отгрузке, добавлять оговорки и замечания.

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Перспективы цифровизации в грузоперевозках

Ориентировочная дата перехода на обязательный ЭДО в сфере грузоперевозок — конец 2024 года. Это значит, что уже сегодня компаниям следует перестраивать свои бизнес-процессы под новые правила.

Уже создана технология роуминга, которая позволит обмениваться документами между контрагентами, подключенными к разным операторам ИС ЭПД. Сейчас технология находится на стадии тестирования. Даже обсуждается возможность сделать роуминг обязательным условием для включения в реестр операторов ЭДО от ФНС.

Ускорение процедуры оформления и рассмотрения международных электронных документов — ещё одно направление развития.

Предполагается, что на подъезде к пункту пропуска уже должны быть переданы сведения о грузе от перевозчика — это сократит время на прохождение контроля.

Будут расширен функционал электронной транспортной накладной. В документ собираются добавить данные из товарно-транспортной накладной ЕГАИС, которая оформляется при перевозках алкогольной продукции.

Эксперимент стартует с августа 2023 года. Также в этом году российский стандарт ЭТрН планируют состыковать с е-CMR, чтобы обеспечить бесшовность применения транспортной накладной для международных перевозок.

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