Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Docrobot
  • Электронный документооборот в логистике: что происходит и чего ждать
Логотип Docrobot
Docrobot
ЭДО

Электронный документооборот в логистике: что происходит и чего ждать

Понятие «Электронный перевозочный документ (ЭПД)» впервые прозвучало в законе № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (редакция от 1 января 2022 года). В сентябре 2022 года стартовал добровольный переход на электронную транспортную накладную (ЭТрН), а на 2024 год анонсирован отраслевой императив, который сделает её обязательной для отдельных сфер.
63
Электронный документооборот в логистике: что происходит и чего ждать
Иллюстрация: Docrobot

Разберёмся, как сейчас компании обмениваются электронными перевозочными документами и какие перспективы ждут рынок грузоперевозок. 

Электронный перевозочный документ (ЭПД) — что это 

Электронный перевозочный документ — это документ в электронном виде, которым оформляют автомобильные грузоперевозки. По юридической силе ЭПД равнозначен бумажному оригиналу: его подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). 

Перевозочные документы используют, когда нужно транспортировать груз от отправителя к получателю.

Они помогают зафиксировать отгрузку и приём товара, подтвердить заключение договора на перевозку и соответствующие расходы. Также ЭПД могут понадобиться в бухгалтерском и налоговом учёте. 

Какие форматы уже утверждены 

Форматы перевозочных документов утверждает ФНС. 

10 января 2022 года вступил в силу приказ ведомства 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@, который закрепил требования к форматам электронной транспортной накладной, электронного заказа-наряда и электронной сопроводительной ведомости. 

Электронная транспортная накладная

Электронная сопроводительная ведомость

Электронный заказ-наряд 

Подтверждает заключение договора на перевозку и расходы на логистические услуги для уменьшения налоговой базы.  

Оформляется для грузов, перевозимых в контейнерах. 

Оформляется, если для груза не планируется учёт или если его сопровождает владелец.  

21 мая 2022 года постановлением Правительства № 931 утверждён единый формат ЭТрН. Документ вступил в силу с 1 сентября 2022 года. 

С 1 марта 2023 года перечень документов с утверждённым ФНС форматом пополнили электронный договор фрахтования, электронный путевой лист и электронная заказ-заявка. 

Путевой лист

Заказ-заявка

Договор фрахтования

Позволяет контролировать водителя и техническое состояние автомобиля. 

Фиксирует условия перевозки, представляя собой упрощенное соглашение между грузоотправителем и перевозчиком. 

Заключается при необходимости получить транспортное средство определённых габаритов.

Что значит «утверждённый формат» 

Утверждённный формат ЭПД значит, что документ считается формализованным, и его можно оформлять в электронном формате и передавать через ГИС ЭПД — государственную информационную систему электронных перевозочных документов. 

Система аккумулирует данные о перевозках и предоставляет их заинтересованным ведомствам: ФН, Минтрансу, Ространснадзору, Минцифры, МВД. 

Электронный путевой лист (ЭПЛ) 

С 1 марта 2023 года путевой лист можно оформлять в электронном виде. Соответствующие изменения были внесены в закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».  

Формат электронного путевого листа описан в приказе ФНС от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@.

Согласно приказу, документ состоит из следующих файлов обмена: 

  • основной — об обстоятельствах и особенностях рейса,   

  • о результатах предсменного, предрейсового медицинского осмотра водителя,  

  • о результатах послесменного, послерейсового медицинского осмотра водителя, 

  • о результатах предрейсового или предсменного технического контроля, 

  • о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковочного места или приёме от другого водителя, 

  • о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку или сдаче другому водителю.      

Docrobot запустил передачу электронного путевого листа в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) и приглашает присоединиться к пилоту. 

Участники обмена 

Стандартно в грузоперевозках задействованы три участника — грузоотправитель, грузополучатель и транспортная компания (перевозчик).

В роли грузоотправителя может выступать экспедитор, если привлекает к перевозке груза третье лицо. Они же и обмениваются электронными перевозочными документами

Участники передают друг другу ЭПД не напрямую, а с помощью ГИС ЭПД и операторов ИС ЭПД — компаний-разработчиков решений для электронного документооборота (ЭДО), выступающих связующим звеном между системой и бизнесом.

Обмениваться документами и сведениями можно только через тех операторов, которые подтвердили соответствие требованиям и входят в реестр Минтранса

Docrobot — оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). На платформе можно обмениваться электронными транспортными накладными, электронными сопроводительными ведомостями и электронным заказами-нарядами. Скоро появятся другие электронные перевозочные документы, формат которых утверждён ФНС. 

Как происходит обмен ЭПД 

Рассмотрим алгоритм обмена ЭПД на примере электронной транспортной накладной — одного из основных перевозочных документов, который позволяет согласовать условия перевозки, подтвердить затраты и уменьшить налоговую базу при исчислении налога на прибыль. 

Подписание ЭТрН

Каждый участник цепочки подписывает свой титул ЭТрН на определённом этапе перевозки. 

  • Погрузка:

    • Для грузоотправителя номер титула — 1. Включают данные о грузе, водителе, сторонах перевозки и сопроводительных документах.

    • Для перевозчика номер титула — 2. Содержит информацию о состоянии груза при приёмке на перевозку.

  • Выгрузка:

    • Для грузополучателя номер титула — 3. Включает сведения о состоянии груза в момент передачи получателю.

    • Для перевозчика номер титула — 4. В титуле указывают информацию о сдаче груза получателю.

Есть и опциональные титулы:

  • Для перевозчика:

    • Фиксация стоимости — 5. Данные о финальной стоимости транспортировки.

    • Переадресация — 7. Указываются сведения, если произошли изменения адреса доставки.

    • Эстафета — 8. Содержит информацию о замена водителя.

  • Для грузоотправителя:

    • Фиксация стоимости — 6. Указывается окончательная стоимость перевозки.

Как происходит обмен ЭТрН

Этапы движения ЭТрН:

  1. Грузоотправитель создаёт транспортную накладную в утверждённом XML-формате, подписывает её УКЭП и отправляет оператору ИС ЭПД.

  2. Оператор передаёт документ в ГИС ЭПД и отслеживает статус. Если есть ошибки, отправителю необходимо создать документ заново. 

  3. ГИС ЭПД отправляет ЭТрН перевозчику и грузополучателю.

  4. Водитель подтверждает получение груза и подписывает документ простой электронной подписью. Перевозчик получает сведения в системе ЭДО и подтверждает их УКЭП. 

  5. Грузополучатель получает груз и подписывает транспортную накладную  УКЭП.

  6. Водитель подтверждает доставку груза, снова подписывает ЭТрН простой электронной подписью. 

  7. Заключительный этап документооборота — подписание титула перевозчика менеджером транспортной компании с помощью УКЭП. 

Каждое подписание документа фиксируется в системе.

Что требуется для обмена ЭПД

Всем участникам документооборота нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

С 1 сентября 2023 года к электронным документам, подписанным УКЭП, обязательно должна прилагаться ещё машиночитаемая доверенность (МЧД), подписанная УКЭП руководителя компании. 

Следующий важный шаг — выбрать аккредитованного Минтрансом оператора ИС ЭПД и заключить с ним договор. Без оператора вы не сможете взаимодействовать с ГИС ЭПД и передавать электронные перевозочные документы другим участникам перевозки. 

Наконец, необходимо приобрести техническое оснащение — смартфоны и планшеты, с помощью которых водители и кладовщики смогут подписывать документы, сообщать об отгрузке, добавлять оговорки и замечания. 

Docrobot предлагает готовые решения для обмена электронной транспортной накладной с поддержкой всех регламентированных Минтрансом сценариев перевозки грузов автомобильным транспортом. 

Получите полный цикл документооборота при транспортировке груза в удобном сервисе. А ещё прозрачные процессы, мгновенный обмен, надежный электронный архив и сокращение налоговых рисков. Запишитесь на индивидуальную демонстрацию и узнайте больше о возможностях платформы для грузоперевозок.

Перспективы цифровизации в грузоперевозках

Ориентировочная дата перехода на обязательный ЭДО в сфере грузоперевозок — конец 2024 года. Это значит, что уже сегодня компаниям следует перестраивать свои бизнес-процессы под новые правила. 

Уже создана технология роуминга, которая позволит обмениваться документами между контрагентами, подключенными к разным операторам ИС ЭПД. Сейчас технология находится на стадии тестирования. Даже обсуждается возможность сделать роуминг обязательным условием для включения в реестр операторов ЭДО от ФНС. 

Ускорение процедуры оформления и рассмотрения международных электронных документов — ещё одно направление развития.

Предполагается, что на подъезде к пункту пропуска уже должны быть переданы сведения о грузе от перевозчика — это сократит время на прохождение контроля. 

Будут расширен функционал электронной транспортной накладной. В документ собираются добавить данные из товарно-транспортной накладной ЕГАИС, которая оформляется при перевозках алкогольной продукции.

Эксперимент стартует с августа 2023 года. Также в этом году российский стандарт ЭТрН планируют состыковать с е-CMR, чтобы обеспечить бесшовность применения транспортной накладной для международных перевозок. 

Переходите на электронные транспортные накладные с Docrobot и сокращайте расходы на документооборот в логистике в 3,5 раза. 

Реклама: ООО «Э-КОМ», ИНН: 9715218298, erid: LjN8JuuXd

Docrobot

Docrobot

4436 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Подборка вакансий дня на «Клерке»: где ищут бухгалтеров

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    53
    Логотип Vladimir G
    Vladimir G
    Бухгалтерские программы

    Лайфхак. Как юристу и бухгалтеру с помощью гугл-таблиц отслеживать статус дела в суде не заходя на сайт

    Многие юристы ведут таблички с судами. Кто-то в Excel, кто-то в Google-таблицах. Я предпочитаю последний способ и хочу поделиться одним лайфхаком, который поможет не ходить каждый раз на сайт суда, чтобы проверить статус дела.

    21
    Логотип Docrobot
    Docrobot
    ЭДО

    Электронный документооборот в логистике: что происходит и чего ждать

    Понятие «Электронный перевозочный документ (ЭПД)» впервые прозвучало в законе № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (редакция от 1 января 2022 года). В сентябре 2022 года стартовал добровольный переход на электронную транспортную накладную (ЭТрН), а на 2024 год анонсирован отраслевой императив, который сделает её обязательной для отдельных сфер.

    Электронный документооборот в логистике: что происходит и чего ждать
    63
    Логотип БРВ – Консалтинг
    БРВ – Консалтинг
    Банковские гарантии

    Кейс: ĸаĸ мы выдали банĸовсĸую гарантию на 203 млн. рублей

    Недавно наш ĸлиент, ĸоторый работает с нами с начала своего бизнеса, обратился за банĸовсĸой гарантией на сумму 203 млн. рублей по ĸонтраĸту на более, чем 2 миллиарда рублей на реĸонструĸцию автомобильной дороги.

    Кейс: ĸаĸ мы выдали банĸовсĸую гарантию на 203 млн. рублей
    54
    Логотип nlukina
    nlukina
    Перевозка

    Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Выплаты пострадавшим увеличат с 500 тыс до 2 млн

    Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси минимум на 2 млн руб. ИП или самозанятый, которые получили разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, не смогут заниматься деятельностью, пока не застрахуют ответственность за причинение вреда здоровью и жизни пассажиров на 2 млн рублей.

    Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Выплаты пострадавшим увеличат с 500 тыс до 2 млн
    25
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Разбираем любимую летнюю тему бухгалтеров – отпускные и новые изменения, которые необходимо учесть. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 20/2023

    По статистике более 73% россиян уйдут этим летом в отпуск. А значит бухгалтерам всех предприятий, придется рассчитывать отпускные, да еще и разбираться с грядущими изменениями законодательства...

    Разбираем любимую летнюю тему бухгалтеров – отпускные и новые изменения, которые необходимо учесть. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 20/2023
    48
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Налоги, взносы, пошлины

    Налоги в Черногории. В чем выгода для предпринимателей?

    Черногория, небольшая страна на Балканском полуострове, предлагает одну из самых привлекательных налоговых систем в Европе. В отличие от многих других стран региона, черногорские налоги отличаются низкими ставками и различными льготами для предпринимателей.

    Налоги в Черногории. В чем выгода для предпринимателей?
    46
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    «Мама-предприниматель» 2023. Стартовал прием заявок на проект

    Участницы проекта получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей в каждом регионе предусмотрен грант в 100 тысяч рублей на реализацию.

    «Мама-предприниматель» 2023. Стартовал прием заявок на проект
    39
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Хочу бегать. С чего начать? Рекомендации ортопеда-травматолога

    Если вы более-менее здоровый человек и у вас нет хронических заболеваний и травм — то адекватные беговые нагрузки вряд ли смогут навредить здоровью. Нагрузки должны быть дозированными и адекватными — не стоит бегать «через не могу» и боль. Выбирайте комфортные для себя дистанции и темп. Не пытайтесь пробежать марафон, только начав тренировки.

    Хочу бегать. С чего начать? Рекомендации ортопеда-травматолога
    47
    Читать еще