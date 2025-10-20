Как оформить мультивалютную зарубежную карту Россиянину в 2025 году

Что скрывается под термином «мультивалютная карта»

Если объяснять на пальцах, мультивалютная карта — это просто банковская карта, на которой живут разные валюты в своих отдельных «квартирах». Доллары соседствуют с евро, фунты — с юанями, и все эти деньги мирно уживаются на одном кусочке пластика.

Главная фишка в том, что при оплате система автоматически выбирает нужную валюту. Оплачиваете отель в Испании? Списываются евро. Покупаете что-то на американском сайте? В дело идут доллары. Никаких лишних конвертаций и грабительских курсов обмена.

Сегодня такие карты бывают как физические (обычный пластик), так и виртуальные (для онлайн-платежей). Их можно привязать к Apple Pay или Google Pay и платить телефоном, словно никаких ограничений для россиян и не существовало.

С помощью этих карт наши соотечественники сегодня смотрят зарубежные фильмы на Netflix, слушают музыку на Spotify, заказывают товары с Amazon и получают гонорары от зарубежных заказчиков.