Как покупать авиабилеты на зарубежных сайтах из России в 2026 году

Что происходит на рынке международных билетов

Прямых рейсов из России во многие страны стало меньше, но международное сообщение продолжается через транзитные хабы. Основные пересадочные узлы — Стамбул, Дубай, Доха, Абу-Даби, Ереван, Баку. Через них выстраиваются маршруты в Европу, Азию, США.

Авиабилеты из России часто оформляются как единый билет с пересадкой. Это значит, что багаж регистрируется до конечного пункта, а ответственность за стыковку несет авиакомпания. Альтернативный вариант — раздельные билеты, когда каждый сегмент покупается отдельно. Он может быть дешевле, но требует запаса времени и понимания рисков.

Важно понимать: зарубежные сайты продажи билетов не закрыты для российских пользователей. Ограничения касаются в первую очередь банковских операций, а не самого доступа к сервисам.