Виртуальная карта финтех-сервиса для оплаты зарубежных подписок в 2026 году: что написано в оферте, сколько она стоит на самом деле и как бизнесу подтвердить расход

Сколько это стоит на самом деле: разбор по чекам

Цена выпуска у сервисов на октябрь 2026 года: от 945 до 3 990 рублей за базовую карту, 14 990 рублей за «премиальную». Пополнение заявлено бесплатным. Деньги уходят в четырех других местах.

Курс. Внутренний курс сервисов на 8-20 процентов выше биржевого, в отзывах встречаются цифры до 27-40 процентов. Пример из отзыва: при биржевом курсе 77,7 рубля за доллар сервис продавал доллар по 84,26 рубля, разница 8,5 процента. Обзор тарифов на Клерке от 16 сентября 2026 года дает вилку наценки 5-19 процентов. Курс ЦБ на 8 октября 2026 года: 85,48 рубля за доллар, 96,33 рубля за евро.

Комиссия за попытку. 0,25-0,5 доллара за каждую транзакцию, в том числе отклоненную, проверочную на 0 долларов и возврат от магазина. Автопродление подписки при нехватке денег на балансе повторяет попытку каждый час, и каждая стоит 0,25 доллара. В отзывах: 6 списаний за одну подписку, около 6 евро в день на повторах, 500 рублей за месяц неудачных попыток.

Перевыпуск. Карты закрывают через 1-3 месяца после выпуска, чаще всего с формулировкой «решение эмитента» или «технические причины». Новая карта платная: от 239 до 1 500 рублей по базовым тарифам, до 15 000 рублей по премиальным. За неиспользованные месяцы дают только скидку на следующую карту.

Вывод остатка. Вывода денег у большинства сервисов нет. Возврат остатка идет с удержанием 10 процентов по курсу ЦБ, а не по курсу пополнения. В отзывах: вернули 16 000 рублей вместо 21 000, 142 000 из 178 000.

Посчитаем на примере отдела из трех человек, которому нужны подписки на 1 000 долларов в год: ChatGPT Plus за 20 долларов, Claude Pro за 20 долларов, Notion Plus за 10 долларов на двоих и Figma Professional за 16 долларов, с запасом на разовые покупки.

Статья расходов Расчет Рубли в год Выпуск двух карт 2 по 2 990 5 980 Наценка к курсу, 10% от 1 000 долларов 100 долларов по 85,48 8 548 Комиссия за попытки, 60 операций по 0,25 доллара 15 долларов по 85,48 1 282 Перевыпуск после закрытия, 2 карты 2 по 800 1 600 Удержание при возврате остатка 150 долларов 15 долларов по 85,48 1 282 Итого сверх самих подписок 18 692

Сами подписки на 1 000 долларов по курсу ЦБ стоят 85 480 рублей. Накладные расходы на карты составили еще 18 692 рубля, то есть 22 процента сверху, и это без учета рабочего времени сотрудника на переписку с поддержкой.