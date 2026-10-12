Сбой Яндекса для бухгалтера: Директ, облако, простой и НДС

Факты о сбое взяты из заявлений Яндекса и публикаций 8-12 октября 2026 года, нормы права проверены по редакциям, действующим на 12 октября 2026 года. Статья не ругает Яндекс: удар по дата-центрам — не вина компании, но последствия ложатся в учет ее клиентов, и с ними надо работать.
Что произошло и почему это касается учета
Хронология по заявлениям компании. В ночь на 8 октября после атаки беспилотника загорелся дата-центр в Сасово, его работа остановлена полностью. Утром 9 октября выведены из строя несколько модулей дата-центра в Калуге. В 06:08 11 октября остановлена площадка во Владимире, одновременно Yandex Cloud сообщил о недоступности зон ru-central1-a и ru-central1-b. Вечером 11 октября начали возвращаться Поиск, Алиса, Карты, Такси и Почта. Сроков восстановления Яндекс не называет, отраслевые оценки — от двух-трех недель до полугода.
Для бизнеса это четыре разных истории, и у каждой свой учет. Рекламодатели Директа платят за показы, которые не могут контролировать. Клиенты облака потеряли серверы и срочно переезжают. Компании, чьи процессы завязаны на сервисы Яндекса, не могут занять сотрудников работой. И почти все за выходные подключили зарубежные замены, за которые российской картой не заплатить.
Главная мысль статьи: сбой не отменяет ни одного налогового срока и ни одной обязанности перед сотрудниками. Отменяется только часть санкций, и только там, где это прописано в законе или оферте.
Директ тратит бюджет без кабинета: как подтвердить расход
Договор с Директом — оферта, расчеты авансовые, закрывающие документы формируются в кабинете по итогам месяца: акт об оказании услуг, отчет о расходе средств, счет-фактура для плательщиков НДС. На 12 октября кабинет закрыт, значит, документов за октябрь еще нет ни у кого. Это не проблема: отчетный период октября заканчивается 31 октября, а налоговый период по прибыли — год. Расход признается на дату подписания акта, и если кабинет откроют до сдачи декларации за 9 месяцев 28 октября, октябрьские документы к ней и не нужны.
Что сделать сейчас по пункту 1 статьи 252 НК. Расход должен быть обоснован и документально подтвержден, причем Кодекс допускает документы, косвенно подтверждающие затраты. Соберите в папку: платежные поручения на пополнение Директа за сентябрь и октябрь, скриншоты баланса на 7-8 октября, если они есть в почте или выгрузках, уведомления Директа о списаниях, если они приходили на почту, и распечатку статуса сервиса с датой. Когда кабинет откроется, выгрузите отчет по дням за 8-12 октября и сверьте с общей суммой акта.
Акт и отчет агента Яндекс сформирует задним числом за весь октябрь, и для налога на прибыль этого достаточно. Папка с косвенными документами нужна не для инспекции, а для претензии: без нее не доказать, что часть показов пришлась на неработающий сайт или закрытую точку.
На УСН «доходы минус расходы» реклама списывается по подпункту 20 пункта 1 статьи 346.16 после оплаты и оказания услуги, поэтому аванс в Директ сам по себе расходом не является, его закроет тот же акт за октябрь. НДС к вычету принимается по счету-фактуре Яндекса за октябрь, и здесь ничего не меняется: показы были, услуга оказана, вычет законен.
Претензия на перерасчет. Кабинет сам ничего не пересчитает, а об автоматических компенсациях рекламодателям Яндекс не сообщал. Основание для перерасчета одно: трафик шел туда, где вы не могли его принять. Напишите на direct@support.yandex.ru: номер клиента, даты, за которые просите перерасчет, суммы по отчету, доказательства, что сайт лежал на Yandex Cloud или точка не работала, и просьбу вернуть сумму на баланс. Срок ответа оферта не фиксирует, поэтому ссылайтесь на разумный срок и дублируйте письмо в чат поддержки, когда он заработает.
Что и как учесть: сводная таблица
Ситуация
Документ
Куда в учете
Норма
Расход на Директ за октябрь
Акт и отчет за месяц
Расходы на рекламу
Пп. 28 п. 1 ст. 264, п. 1 ст. 252 НК
Перерасчет от Директа
Письмо поддержки, корректировка
Уменьшение расхода
П. 1 ст. 54 НК
Компенсация Yandex Cloud
Ответ на запрос, скидка
Уменьшение расхода
П. 3.6 SLA Yandex Cloud
Переезд к другому провайдеру
Договор, акт, счет
Прочие расходы
Пп. 49 п. 1 ст. 264 НК
Оплата простоя 2/3 оклада
Приказ о простое, табель
Оплата труда
П. 25 ст. 255 НК
Потери от простоя
Акт о простое, расчет
Внереализационные
Пп. 4 п. 2 ст. 265 НК
Подписка через сотрудника
Инвойс, выписка, авансовый отчет
Прочие расходы
Пп. 26 п. 1 ст. 264 НК
НДС по услуге нерезидента
Инвойс, платежка, счет-фактура
Налоговый агент 22/122
П. 10.1 ст. 174.2 НК
По потерям от простоя есть оговорка Минфина, которая встречается в разъяснениях разных лет: внереализационными признаются только потери, которые не компенсированы виновником. Если Яндекс вернет деньги по претензии, на эту сумму потери уменьшаются.
Форс-мажор: что Яндекс поменял 10 октября и что это дает
10 октября 2026 года Яндекс обновил пользовательское соглашение сервисов: в пункт 11.1 «Основания освобождения от ответственности. Обстоятельства непреодолимой силы» вошли террористические акты, в том числе с применением БПЛА и ракетного вооружения. Текст доступен на странице соглашения, дата редакции 10.10.2026. Для клиентов это означает, что требовать с Яндекса убытки за дни простоя сервисов не получится: статья 393 ГК дает право на убытки только при нарушении обязательства, а статья 401 в пункте 3 освобождает предпринимателя от ответственности, если он докажет, что исполнение стало невозможным из-за непреодолимой силы.
Теперь зеркальная ситуация: ваша компания не выполнила обязательство перед своим клиентом, потому что лежал Яндекс. Здесь работает тот же пункт 3 статьи 401, но с важным исключением: нарушение обязанностей контрагентами должника непреодолимой силой не считается. Сбой у подрядчика — это именно оно. Доказать форс-мажор получится, только если ваше неисполнение вызвано самой атакой, а не тем, что вы выбрали одного поставщика без резерва. Текст статьи 401 — на сайте КонсультантПлюс.
Если в вашем договоре с клиентом нет оговорки о сбоях сторонних сервисов, ссылка на Яндекс не спасает: суд спросит, почему не было резервного канала. Оговорку стоит добавить в типовой договор уже сейчас, на будущее.
Заключение ТПП о форс-мажоре по внутрироссийским договорам выдают региональные торгово-промышленные палаты. Тарифы ТПП РФ действуют с 1 февраля 2026 года по приказу от 28 января 2026 года № 08: рассмотрение заявления с документами — 20 500 рублей без НДС, удостоверенная копия заключения — 3 900 рублей. Деньги берутся за рассмотрение, а не за результат: при отказе они не возвращаются. К заявлению прикладывают договор, доказательства наступления обстоятельства и его связи с неисполнением, расчет сроков. Палата проверяет именно причинную связь, поэтому заявление «у нас сбой из-за Яндекса» без документов о том, что обязательство невозможно было исполнить иначе, скорее всего, получит отказ.
Yandex Cloud: компенсация по SLA, сроки и документы
С 11 октября выдача квот в облаке остановлена, зоны ru-central1-a и ru-central1-b недоступны, платформа в аварийном режиме. Компенсацию регулирует Соглашение об уровне обслуживания Yandex Cloud в редакции от 26 августа 2026 года, которая действует с 7 сентября 2026 года. Ключевые пункты:
запрос подается в течение 30 календарных дней с момента инцидента, иначе право на компенсацию теряется, пункт 3.1;
в теме письма указывают «Запрос на компенсацию», в тексте — дату и время каждого инцидента, пункт 3.1;
компенсация дается скидкой на сервисы в периоде расчета, деньгами не выплачивается, пункт 3.6;
размер не превышает стоимость сервиса за период недоступности, пункт 3.3;
срок рассмотрения 30 календарных дней, при споре до 60, пункт 3.7;
при потере данных по вине Яндекса компенсация 100% стоимости сервисов за период, пункт 3.8.
Уровни по Compute Cloud в редакции от 21 июля 2026 года: виртуальная машина 99,95%, компенсация 10% стоимости при доступности от 99% до порога, 15% при 95-99%, 30% при доступности ниже 95%. Четыре дня недоступности из 31 — это около 87%, то есть максимальные 30% стоимости машины за октябрь.
Проблема в пункте 4.1.5: обстоятельства непреодолимой силы из SLA исключены. Яндекс 10 октября внес атаки БПЛА в форс-мажор пользовательского соглашения, и для облака действует своя оферта, поэтому отказ по этому основанию вероятен. Запрос все равно стоит подать: отказ в письменном виде — это документ для вашего клиента, которому вы объясняете собственный простой, и для подпункта 4 пункта 2 статьи 265 НК о некомпенсированных потерях.
Расходы на экстренный переезд — новый провайдер, перенос данных, работа подрядчика по ночам — учитываются как прочие расходы по подпункту 49 пункта 1 статьи 264 НК при наличии договора и акта. Обоснованность доказывает служебная записка ИТ-директора со ссылкой на статус облака и скриншотом status.yandex.cloud с датой. Если вы оплатили зарубежное облако, добавляется НДС налогового агента, о нем ниже.
Простой сотрудников: статья 157 ТК, приказ, табель
Колл-центр на Яндекс Телефонии, служба доставки на Яндекс Доставке, продавцы на Маркете и курьеры, которых не находит приложение, — все это простой по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника. Часть 2 статьи 157 ТК: оплата не менее двух третей тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. Это минимум, коллективный договор может дать больше.
Оформление в день начала простоя, задним числом оформлять нельзя:
1. Приказ о простое: причина со ссылкой на заявления Яндекса, список сотрудников или подразделений, дата и время начала, порядок оплаты по части 2 статьи 157 ТК, обязанность находиться на рабочем месте или разрешение не выходить.
2. Уведомление работников под подпись или по корпоративной почте с подтверждением прочтения.
3. Табель: код «НП» или цифровой 32 за часы простоя по причинам, не зависящим от сторон.
4. Приказ об окончании простоя, когда сервис вернулся, с точным временем.
В службу занятости о простое сообщать не нужно: обязанность по пункту 2 статьи 25 Закона о занятости касается приостановки производства в целом, а не части подразделений. Если остановилась вся компания, уведомление подается в течение трех рабочих дней.
Оплата простоя — расходы на оплату труда по пункту 25 статьи 255 НК, НДФЛ и страховые взносы начисляются как с обычной зарплаты. Переводить сотрудников на другую работу можно только с их согласия, кроме случая чрезвычайных обстоятельств по статье 72.2 ТК, но на месяц и не ниже среднего заработка, что обычно дороже простоя.
Продавцы Маркета: что отменили 11 октября и как это отражать
По публикации vc.ru от 11 октября 2026 года, обновленной в 17:28, Маркет исключил заказы 11 октября из индекса качества, отменил за них плату за опоздания и отключил плату за хранение товаров на складах FBY до конца 2026 года. Источник: vc.ru, материал 3188377.
Для учета продавца это три разных записи. Плата за опоздания, которой не будет, ничего не меняет: расхода нет, документа нет. Плата за хранение FBY, которая отменена до 31 декабря, снижает ежемесячный отчет агента: следите, чтобы в отчете за октябрь строки хранения не было, а если есть — пишите в поддержку со ссылкой на объявление. Исключение из индекса качества — не бухгалтерия, но сохраните скриншот объявления: индекс влияет на комиссию и ранжирование, и спор о нем идет только документами.
Возвраты покупателям по застрявшим заказам проходят через Маркет штатно, у продавца это сторно выручки по отчету агента. Доход на УСН признается по дате поступления денег от Маркета, поэтому задержки отгрузок на дату дохода не влияют.
Переход на зарубежные сервисы: НДС, документы, подотчет
За выходные бизнес ставил замены: Google Workspace от 7 долларов за пользователя в месяц, ChatGPT Plus за 20 долларов, зарубежные облака для бэкапов. По курсу ЦБ на 12 октября 2026 года, 84,9048 рубля за доллар, 10 пользователей Workspace обходятся в 70 долларов, или 5 943 рубля в месяц, ChatGPT Plus — 1 698 рублей; что входит в эту подписку и чем за нее платят, разобрано в статье подписка ChatGPT Plus в 2026 году. Для учета важны три вещи.
НДС налогового агента. Все перечисленное — услуги в электронной форме по пункту 1 статьи 174.2 НК: права на программы через интернет, вычислительная мощность, хранение данных, реклама в интернете. С 1 октября 2022 года по пункту 10.1 той же статьи российские организации и ИП, которые покупают такие услуги у иностранной компании, сами исчисляют и платят НДС как налоговые агенты. С 1 января 2026 года расчетная ставка 22/122, то есть 18,03% от суммы с налогом. Если в инвойсе налога нет, базу увеличивают на 22%: с 70 долларов это 15,40 доллара налога. Компании на общем режиме принимают его к вычету, упрощенцы включают в расходы или не включают в зависимости от ставки.
Документы. Инвойс или квитанция сервиса с названием компании, периодом и суммой, выписка по счету или карте с датой списания, перевод инвойса на русский язык по пункту 9 Положения по ведению бухучета 34н, можно собственный. Для расхода по статье 252 НК этого достаточно, Минфин признает документы, оформленные по обычаям делового оборота иностранного государства. Как собирать такой комплект для разных групп сервисов, мы подробно разбирали в статье оплата зарубежных сервисов из России в 2026 году: как компании провести платеж и закрыть его документами.
Подотчет. Российские карты у зарубежных сервисов не проходят, поэтому платил, как правило, директор или сотрудник со своей карты зарубежного банка. Оформление: приказ или служебная записка о необходимости сервиса, авансовый отчет с инвойсом и выпиской, компенсация в рублях по курсу ЦБ на дату списания или по фактическому курсу банка, если он виден в выписке. Отчитаться нужно в срок, установленный приказом по компании, Указание ЦБ 3210-У жесткого срока с 2021 года не содержит.
Сотрудник платит нерезиденту со своего счета, компания компенсирует ему рубли. Валютной операции между резидентами здесь нет, запрет статьи 9 Закона 173-ФЗ не нарушается. Но счет за рубежом у сотрудника при этом есть, и обязанности по статье 12 — его личные.
Валютный контроль по карте сотрудника
Статья 12 Закона 173-ФЗ: о счете в иностранном банке физлицо уведомляет налоговую не позднее одного месяца со дня открытия, форма КНД 1120107, через личный кабинет. Отчет о движении средств за год подается до 1 июня, но для счетов в банках стран ЕАЭС и стран с автообменом отчет не нужен, если за год зачислено и списано не больше 600 000 рублей или остаток на конец года не выше этой суммы при отсутствии зачислений. По иностранным электронным средствам платежа тот же порог: отчет нужен, только если за год зачислено больше эквивалента 600 000 рублей. Текст статьи — на сайте КонсультантПлюс. Казахстан, Киргизия и Армения входят в ЕАЭС, поэтому для карт этих стран при оборотах до 600 000 рублей достаточно одного уведомления.
Штрафы по статье 15.25 КоАП для физлица: 1 000-1 500 рублей за опоздание с уведомлением, 4 000-5 000 за его отсутствие, 2 000-3 000 за несданный отчет. Если карту откроет ИП на себя, отчетность квартальная, как у организаций, и штрафы выше.
Цены на оформление карт на 12 октября 2026 года на сайте Изипей.ворлд: карта Казахстана, Mastercard со счетом в долларах — 14 990 рублей, 5 дней, плюс eResidency 120 долларов за первый год; Таджикистан, Visa Gold со счетом в сомони — 21 990 рублей, 3 дня; Киргизия, Visa Gold — от 32 990 рублей, 7-17 дней; Армения, Mastercard со счетами в долларах и евро — 36 990 рублей, 17 дней. Оформление удаленное, карта именная, на конкретного сотрудника; как такая карта ведет себя на подписках в течение года, честно описано в разборе год плачу зарубежной картой за подписки. Условия и подбор под задачу — на главной странице Изипей.ворлд.
Зарубежные карты Visa и Mastercard удаленно
Оформи карту и живи как прежде
Реклама без Директа: куда переносить бюджет и как платить
Пока кабинет закрыт, часть рекламодателей переносит бюджет в Telegram Ads, VK Рекламу и Google Ads для зарубежной аудитории. Российские площадки закрывают документы сами. С Google Ads сложнее: оплата только картой иностранного банка на аккаунт с иностранным платежным профилем, документы — инвойсы из кабинета, НДС налогового агента по пункту 10.1 статьи 174.2 НК. Пошаговый порядок с ошибками, которые дает Google при несовпадении страны карты и профиля, собран в статье как оплатить Google Ads из России в блоге Изипей.ворлд.
Расход на зарубежную рекламу — тот же подпункт 28 пункта 1 статьи 264 НК, реклама в интернете не нормируется. Платеж через карту сотрудника оформляется так же, как подписки: авансовый отчет, инвойс, выписка. Что из зарубежных сервисов вообще проходит по карте, а что отклоняется и почему, собрано в статье как оплатить подписку на зарубежный сервис в 2026 году.
Метрика и Вебмастер: одна строка для отчета
Для бухгалтерии их простой ничего не значит, а для маркетинга — пометьте 8-9 и 11-12 октября 2026 года в отчетах как дни с неполными данными, иначе через месяц провал прочитают как падение трафика; источник правды на эти дни — логи сервера.
Сроки и статьи закона: что успеть
Действие
Срок
Норма
Приказ о простое
В день начала простоя
Ст. 157 ТК
Уведомление службы занятости
3 рабочих дня, если встала вся компания
П. 2 ст. 25 Закона о занятости
Запрос компенсации Yandex Cloud
30 календарных дней с инцидента
П. 3.1 SLA Yandex Cloud
Ответ Яндекса на запрос
30 дней, при споре до 60
П. 3.7 SLA Yandex Cloud
Претензия в Директ
После открытия кабинета, разумный срок
Оферта Директа, ст. 314 ГК
Уведомление о зарубежном счете
1 месяц со дня открытия
П. 2 ст. 12 Закона 173-ФЗ
НДС агента за IV квартал 2026 года
По трети до 28.01, 28.02 и 30.03.2027
П. 1 ст. 174 НК
Декларация по прибыли за 9 месяцев
28 октября 2026 года
П. 3 ст. 289 НК
Заключение ТПП о форс-мажоре
Сразу, 20 500 рублей без НДС
Приказ ТПП РФ от 28.01.2026 № 08
Чего делать не надо
Не ждите закрывающих от Директа, чтобы начать собирать доказательства: без скриншотов и логов перерасчет не обосновать.
Не ссылайтесь на форс-мажор перед клиентами устно: без заключения ТПП или прямой оговорки в договоре суд применит исключение пункта 3 статьи 401 ГК о контрагентах.
Не оформляйте простой задним числом и не отправляйте людей домой без приказа: без документа инспекция труда посчитает это невыплатой зарплаты.
Не платите за зарубежные сервисы с личной карты сотрудника без авансового отчета: расход не признают, а НДС агента все равно доначислят.
Не оплачивайте подписки для компании с карты, оформленной на чужое имя: выписка не совпадет с инвойсом, документ рассыпется.
Не возвращайте все сервисы на одного поставщика после восстановления: резервный канал и вторая карта — это уже не паранойя, а обоснованный расход.
Коротко
На 12 октября 2026 года кабинет Директа закрыт, Yandex Cloud в аварийном режиме, Метрика и Вебмастер не работают. Расход на Директ подтвердит акт за октябрь, а перерасчет — только претензия на direct@support.yandex.ru с доказательствами. Яндекс 10 октября внес атаки БПЛА в форс-мажор соглашения, убытки с него не взыскать, а свой форс-мажор перед клиентами придется доказывать заключением ТПП за 20 500 рублей, и сбой подрядчика сам по себе им не считается. Компенсацию облака просят за 30 дней, дают скидкой, с вероятным отказом по пункту 4.1.5. Простой оплачивается в размере 2/3 оклада по приказу и табелю. Зарубежные замены оплачиваются картой иностранного банка через подотчет, с НДС агента 22/122 и уведомлением о счете за месяц. Подобрать карту под эти платежи можно здесь: оформить карту иностранного банка.