Сбой Яндекса для бухгалтера: Директ, облако, простой и НДС

Директ тратит бюджет без кабинета: как подтвердить расход

Договор с Директом — оферта, расчеты авансовые, закрывающие документы формируются в кабинете по итогам месяца: акт об оказании услуг, отчет о расходе средств, счет-фактура для плательщиков НДС. На 12 октября кабинет закрыт, значит, документов за октябрь еще нет ни у кого. Это не проблема: отчетный период октября заканчивается 31 октября, а налоговый период по прибыли — год. Расход признается на дату подписания акта, и если кабинет откроют до сдачи декларации за 9 месяцев 28 октября, октябрьские документы к ней и не нужны.

Что сделать сейчас по пункту 1 статьи 252 НК. Расход должен быть обоснован и документально подтвержден, причем Кодекс допускает документы, косвенно подтверждающие затраты. Соберите в папку: платежные поручения на пополнение Директа за сентябрь и октябрь, скриншоты баланса на 7-8 октября, если они есть в почте или выгрузках, уведомления Директа о списаниях, если они приходили на почту, и распечатку статуса сервиса с датой. Когда кабинет откроется, выгрузите отчет по дням за 8-12 октября и сверьте с общей суммой акта.

Акт и отчет агента Яндекс сформирует задним числом за весь октябрь, и для налога на прибыль этого достаточно. Папка с косвенными документами нужна не для инспекции, а для претензии: без нее не доказать, что часть показов пришлась на неработающий сайт или закрытую точку.

На УСН «доходы минус расходы» реклама списывается по подпункту 20 пункта 1 статьи 346.16 после оплаты и оказания услуги, поэтому аванс в Директ сам по себе расходом не является, его закроет тот же акт за октябрь. НДС к вычету принимается по счету-фактуре Яндекса за октябрь, и здесь ничего не меняется: показы были, услуга оказана, вычет законен.

Претензия на перерасчет. Кабинет сам ничего не пересчитает, а об автоматических компенсациях рекламодателям Яндекс не сообщал. Основание для перерасчета одно: трафик шел туда, где вы не могли его принять. Напишите на direct@support.yandex.ru: номер клиента, даты, за которые просите перерасчет, суммы по отчету, доказательства, что сайт лежал на Yandex Cloud или точка не работала, и просьбу вернуть сумму на баланс. Срок ответа оферта не фиксирует, поэтому ссылайтесь на разумный срок и дублируйте письмо в чат поддержки, когда он заработает.