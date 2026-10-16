Оплата от иностранного заказчика через SWIFT: учет, ФНС, застрявший перевод

Что изменилось в 2026 году: четыре даты

С 8 декабря 2025 года не действует лимит 1 000 000 долларов в месяц на переводы россиян за рубеж: решение ЦБ опубликовано 5 декабря 2025 года на сайте регулятора. 1 июня 2026 года ЦБ продлил с 8 июня по 7 декабря 2026 года только ограничения для нерезидентов из недружественных стран. Лимит в 10 000 долларов в месяц без открытия счета, о котором пишут блоги, в релизах ЦБ не подтвержден, поэтому ориентироваться на него не стоит.

24 июля 2026 года опубликован 21-й пакет санкций ЕС: заморозка активов примерно 94 банков, включая Дом.рф, Ак Барс, Почта Банк, Точку, Модульбанк, Озон Банк и РНКО «Платежный центр», оператора Золотой Короны. С 24 июля Золотая Корона не работает в Казахстан, Армению, Грузию, Беларусь и Азербайджан; на 2 сентября 2026 года переводы шли в Турцию, Киргизию и частично в Узбекистан. Ограничения пакета вступили в силу примерно с 13 августа 2026 года.

5 октября 2026 года подписано распоряжение о реорганизации и продаже ЮниКредит Банка: блок международных платежей для несанкционных корпоративных клиентов остается у UniCredit, остальное уходит инвестору из ОАЭ, закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2027 года. Для физлиц и ИП это означает, что один из трех банков с рабочим SWIFT в долларах меняет владельца, и условия на 2027 год никто не обещает.

С 1 сентября 2026 года российские банки вправе задерживать подозрительные переводы до 48 часов. Для исходящего перевода это плюс два дня к сроку, для входящего в российский банк тоже.