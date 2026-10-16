Оплата от иностранного заказчика через SWIFT: учет, ФНС, застрявший перевод

Разбираем на двух чеках: сколько доходит от 3 000 долларов из США и во что обходится отправка 1 000 евро из ОТП Банка, как считать доход по курсу ЦБ, что сдать в ФНС и как не получить штраф по статье 15.25 КоАП.
Обновлено: 16 октября 2026 года, условия и цены сверены с карточками easypay.world. Курс ЦБ на эту дату: 83,76 рубля за доллар, 93,7693 рубля за евро. Тарифы банков взяты из их таблиц и публикаций СМИ, у каждой цифры стоит дата.
Что изменилось в 2026 году: четыре даты
С 8 декабря 2025 года не действует лимит 1 000 000 долларов в месяц на переводы россиян за рубеж: решение ЦБ опубликовано 5 декабря 2025 года на сайте регулятора. 1 июня 2026 года ЦБ продлил с 8 июня по 7 декабря 2026 года только ограничения для нерезидентов из недружественных стран. Лимит в 10 000 долларов в месяц без открытия счета, о котором пишут блоги, в релизах ЦБ не подтвержден, поэтому ориентироваться на него не стоит.
24 июля 2026 года опубликован 21-й пакет санкций ЕС: заморозка активов примерно 94 банков, включая Дом.рф, Ак Барс, Почта Банк, Точку, Модульбанк, Озон Банк и РНКО «Платежный центр», оператора Золотой Короны. С 24 июля Золотая Корона не работает в Казахстан, Армению, Грузию, Беларусь и Азербайджан; на 2 сентября 2026 года переводы шли в Турцию, Киргизию и частично в Узбекистан. Ограничения пакета вступили в силу примерно с 13 августа 2026 года.
5 октября 2026 года подписано распоряжение о реорганизации и продаже ЮниКредит Банка: блок международных платежей для несанкционных корпоративных клиентов остается у UniCredit, остальное уходит инвестору из ОАЭ, закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2027 года. Для физлиц и ИП это означает, что один из трех банков с рабочим SWIFT в долларах меняет владельца, и условия на 2027 год никто не обещает.
С 1 сентября 2026 года российские банки вправе задерживать подозрительные переводы до 48 часов. Для исходящего перевода это плюс два дня к сроку, для входящего в российский банк тоже.
Какие российские банки еще принимают входящий SWIFT
На октябрь 2026 года картина по банкам, которые не отключены от SWIFT, такая.
Банк
Входящий SWIFT
Исходящий SWIFT
Условие, дата
Райффайзенбанк
USD и EUR, комиссия 300 долларов или 300 евро за операцию
Закрыт в валюте со 2 сентября 2024 года, остались RUB, AMD, BYN
Предписание ЕЦБ, Forbes
ЮниКредит Банк
Принимает, обоснование операции от 200 000 рублей
Работает для несанкционных клиентов
Продажа с 5 октября 2026 года
ОТП Банк
Принимает
EUR онлайн 3 %, мин 200 EUR, макс 1 500 EUR; премиум 2 %; в отделении 5 %, мин 300 EUR; CNY онлайн 1 %
Таблица тарифов 4 октября 2026 года
Газпромбанк
Под санкциями США и ЕС, от SWIFT не отключен
3 %, мин 12 000 рублей, макс 60 000 рублей; по отзывам 2025 года только в отделении и от 20 000 долларов
Forbes, 2022 год
Экспобанк
Принимает по отдельным валютам
По тарифам банка на дату перевода
Уточнять в банке
Райффайзенбанк повышал минимальную комиссию за входящие доллары поэтапно, публикация Forbes о минимальной комиссии за входящие переводы описывает эту историю. Для фрилансера с чеком 1 000-3 000 долларов комиссия 300 долларов съедает 10-30 % дохода, и это главная причина, по которой маршрут через российский банк перестал быть основным.
Входящий SWIFT в России не запрещен и не закрыт. Он стал дорогим и редким: три-четыре банка, комиссия до 300 долларов, обоснование операции по запросу и 48 часов на проверку.
Почему счет в банке другой страны стал стандартным маршрутом
Upwork с 2022 года не выводит деньги на российские реквизиты: доступны только PayPal, Payoneer и зарубежная карта или счет. Payoneer новых аккаунтов россиянам не открывает. Deel выводит в криптовалюте только в USDC, а Instant Card Transfer доступен только нерезидентам России с комиссией 2 %, минимум 5 и максимум 15 долларов. Остается прямой перевод от заказчика на счет в банке, который принимает SWIFT от нерезидентов.
Такой счет открывается на имя ИП или физлица в банке Киргизии, Армении или Таджикистана, к нему выпускается именная карта. По карточкам Изипей на 16 октября 2026 года банковская карта со SWIFT для россиян стоит от 38 990 рублей: входящий и исходящий SWIFT в долларах и евро, именной пластик, пополнение из Сбербанка, ВТБ, МТС Банка и Газпромбанка напрямую на валютный счет, прием оплат от Upwork, Fiverr и работодателей из США, операции с ОАЭ, Китаем и Турцией через банки-корреспонденты, оформление без выезда. Наличие SWIFT и доступные валюты указаны на карточке конкретной карты: у части карт Киргизии исходящий SWIFT в евро работает только в страны ЕС.
Рынок в целом описывается так: к SWIFT подключено менее 340 российских банков, успешность переводов, по оценкам блогов на 2026 год, 20-40 %, евро проходит в 25-30 % случаев, доллары реже, юань стабильнее. По данным «Точки», к апрелю 2026 года около 60 % валютных платежей бизнеса шло через платежных агентов. Счет за рубежом нужен не для того, чтобы обойти правила, а чтобы деньги от заказчика вообще дошли.
Что законно: Указ 430 и статья 12 Закона 173-ФЗ
Указ 79 от 28 февраля 2022 года запрещал зачисление валюты на зарубежные счета резидентов. Указ 430 с 5 июля 2022 года снял этот запрет: резиденты вправе зачислять на свои счета в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов, по любым основаниям. Сохранен только запрет на зачисление дивидендов от российских компаний. Оплата от заказчика из США за выполненную работу, зачисленная на счет в банке Киргизии, под разрешение попадает полностью.
Права и обязанности держателя счета описаны в статье 12 Закона 173-ФЗ. Для резидента, который прожил в России больше 183 дней в году, их три: уведомить ФНС об открытии счета, отчитываться о движении средств и проводить по счету только разрешенные операции. Оплата от нерезидента за услуги разрешена, перевод собственных средств с российского счета на свой зарубежный разрешен, перевод между резидентами в валюте запрещен статьей 9 того же закона, с оговорками.
Деньги от иностранного заказчика на счет в Киргизии — законная валютная операция. Незаконной ее сделают не сам перевод, а несданное уведомление, несданный отчет или перевод резиденту-соотечественнику в валюте.
Чек первый: заказчик из США платит 3 000 долларов
Исходные данные: заказчик из Нью-Йорка переводит 3 000 долларов на счет ИП в банке Киргизии, условие SHA, деньги зачислены 16 октября 2026 года. Расходы делятся: отправитель платит комиссию своего банка, получатель несет расходы корреспондентов и своего банка.
1. Отправлено 3 000,00 долларов.
2. Банк-корреспондент в США удержал 25,00 долларов: по рынку одни корреспонденты берут 15-25 долларов, другие 30-50 долларов с каждого звена.
3. Пришло в банк получателя 2 975,00 долларов.
4. Банк получателя удержал 0,1 % за входящий перевод: 2,98 доллара.
5. Зачислено на счет 2 972,02 доллара.
6. По курсу ЦБ 83,76 рубля за доллар это 248 936,40 рубля.
Доход для налога считается не по зачисленной сумме, а по сумме, которую заказчик был должен: 3 000 долларов, или 251 280,00 рубля по курсу ЦБ на 16 октября 2026 года. Разница 2 343,60 рубля — это комиссии банков. На УСН «доходы» они налог не уменьшают, на УСН «доходы минус расходы» списываются по подпункту 9 пункта 1 статьи 346.16 НК как услуги банков, у физлица на НДФЛ расходы не учитываются вовсе.
Налог: ИП на УСН 6 % заплатит с этого чека 15 076,80 рубля; физлицо по НДФЛ 13 % при доходе за год до 2,4 миллиона рублей — 32 666,40 рубля. Тариф банка получателя 0,1 % взят как рыночный ориентир для банков Армении, где входящий стоит 10-30 долларов или 0,1-0,2 % суммы; тарифы на входящий SWIFT конкретного банка Киргизии нужно смотреть в его таблице на дату зачисления.
Чек второй: отправка 1 000 евро из ОТП Банка онлайн
Обратная ситуация: ИП оплачивает зарубежному подрядчику 1 000 евро со счета в ОТП Банке через приложение, тарифы банка на 4 октября 2026 года.
1. Сумма перевода 1 000,00 евро.
2. Комиссия ОТП 3 % онлайн, но не меньше 200 евро: удержано 200,00 евро.
3. Списано со счета 1 200,00 евро, по курсу ЦБ 93,7693 рубля это 112 523,16 рубля.
4. Корреспондент в ЕС удержал 20 евро, условие SHA.
5. Подрядчик получил 980,00 евро, то есть 91 893,91 рубля по курсу ЦБ.
6. Издержки на перевод 220 евро, 22 % от суммы.
Премиальный тариф 2 % здесь не помогает: минимум 200 евро работает для обоих тарифов, и до суммы 10 000 евро комиссия одинаковая. В отделении та же операция стоит 5 % с минимумом 300 евро. При переводе 7 000 евро онлайн комиссия 210 евро, при 50 000 евро — 1 500 евро, потолок тарифа. Тарифы ОТП и других банков собраны в обзоре на 1000bankov о банках со SWIFT.
Для сравнения: ForteBank в Казахстане с 1 сентября 2025 года берет за исходящий SWIFT в долларах и евро 0,25 %, минимум 10 000 или 15 000 тенге, максимум 110 000 тенге. Банки Таджикистана берут 0,2-0,5 %, минимум 20-30 долларов. Это и есть ответ, почему для регулярных платежей за рубеж ИП заводит счет не в российском банке.
Учет дохода: курс ЦБ на дату зачисления и статья 346.17 НК
На УСН доход признается кассовым методом по пункту 1 статьи 346.17 НК: на дату поступления денег на счет, в том числе на счет в иностранном банке. Доход в валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на дату получения, пункт 3 статьи 346.18 НК. Курсовые разницы при этом не возникают: по пункту 5 статьи 346.17 переоценка валюты на счете и требований в валюте на УСН не производится.
Что заносится в книгу учета доходов и расходов на 16 октября 2026 года по первому чеку: дата 16.10.2026, документ — выписка банка Киргизии и инвойс, содержание — оплата по договору от заказчика, доход 251 280,00 рубля. Если заказчик платит частями, каждая часть идет своей строкой по курсу своей даты.
Для физлица без статуса ИП доход от нерезидента облагается НДФЛ по пункту 5 статьи 210 НК: пересчет в рубли по курсу ЦБ на дату фактического получения, декларация 3-НДФЛ до 30 апреля 2027 года, уплата до 15 июля 2027 года. Самозанятый с иностранным заказчиком платит НПД 6 % с юрлица, чек в «Мой налог» формируется в рублях по курсу ЦБ на дату получения.
Документы, которые должны лежать в папке по каждому поступлению: договор или оферта с заказчиком на английском с переводом, инвойс с суммой и назначением, выписка банка с датой зачисления и удержанными комиссиями, подтверждение курса ЦБ на дату. Этот же комплект просит и банк-получатель при проверке источника средств.
Уведомление ФНС, отчет о движении средств и порог 600 000 рублей
Сроки по закону, статья 12 Закона 173-ФЗ:
уведомление об открытии счета — не позднее одного месяца со дня открытия, форма КНД 1120107, через личный кабинет налогоплательщика;
уведомление о закрытии и об изменении реквизитов — тот же месяц;
отчет о движении средств для физлица — до 1 июня года, следующего за отчетным, то есть за 2026 год до 1 июня 2027 года;
отчет не нужен, если банк находится в стране ЕАЭС или в стране с автообменом и за год по счету зачислено и списано не больше 600 000 рублей либо остаток на конец года не больше 600 000 рублей при отсутствии зачислений;
по иностранным электронным средствам платежа отчет нужен, только если за год зачислено больше 600 000 рублей в эквиваленте;
ИП сдает отчет ежеквартально, в течение 30 дней после окончания квартала, как организации.
Киргизия, Армения и Казахстан входят в ЕАЭС, но освобождение по порогу 600 000 рублей работает только для физлица. По первому чеку 251 280,00 рубля порог за год не превышен, но второй такой чек его уже закроет, и отчет за 2026 год до 1 июня 2027 года придется сдать. ИП, открывший счет как предприниматель, сдает отчет за IV квартал 2026 года до 30 января 2027 года независимо от суммы.
Штрафы по статье 15.25 КоАП в редакции на октябрь 2026 года, текст на сайте кодекса:
Нарушение
Часть статьи 15.25
Штраф для физлица
Уведомление об открытии счета не подано
ч. 2.1
4 000-5 000 рублей
Уведомление подано с опозданием или не по форме
ч. 2
1 000-1 500 рублей
Отчет о движении средств не сдан или сдан с нарушением
ч. 6
2 000-3 000 рублей
Отчет сдан с опозданием до 10 дней
ч. 6.1
300-500 рублей
Опоздание от 10 до 30 дней
ч. 6.2
1 000-1 500 рублей
Опоздание больше 30 дней
ч. 6.3
2 500-3 000 рублей
Повторное нарушение по отчету
ч. 6.5
20 000 рублей
Незаконная валютная операция
ч. 1
20-40 % суммы операции
Самая дорогая ошибка — не штраф за уведомление, а часть 1 статьи 15.25: 20-40 % суммы. Под нее попадает не оплата от заказчика, а, например, валютный перевод с этого счета другому резиденту России.
Если перевод завис: действия и сроки
Переводы с российским следом европейские и американские корреспонденты часто блокируют автоматически: совпадение фамилии с санкционным списком, российский адрес в реквизитах, слово Russia в назначении. Порядок действий на октябрь 2026 года:
1. На третий рабочий день после отправки запросить у заказчика SWIFT-подтверждение MT103 с референсом перевода: без него банк получателя ничего не найдет.
2. Написать в банк получателя запрос на розыск перевода, приложить MT103, инвойс и договор. Горячая линия и адрес отделения указаны на сайте банка, у карт Изипей — в сопроводительных документах; вопросы по карте принимают по телефону +7 (495) 859-49-64 и в Telegram-боте telegram.me/easypayworld_bot.
3. Если корреспондент запросил документы, дать их в течение срока из запроса, обычно 5-10 рабочих дней: договор, инвойс, подтверждение источника средств, паспорт получателя.
4. Если корреспондент отказал, запросить возврат. Возврат занимает до 90 дней, комиссия за отправку не компенсируется, при возврате удерживают еще 50-150 долларов.
5. Через 90 дней без ответа — претензия в банк отправителя через заказчика, потому что договор на перевод заключен с ним.
Условия OUR, SHA и BEN определяют, кто платит за розыск и возврат. OUR — все расходы на отправителе, SHA — делятся, BEN — все на получателе. Для входящей оплаты от заказчика выгоднее просить OUR: тогда на счет придут ровные 3 000 долларов, а комиссии корреспондентов заплатит заказчик. Как устроены альтернативные маршруты, когда SWIFT не проходит, разобрано в блоге Изипей: SWIFT-переводы из России в 2026 году и альтернативы.
Банки за рубежом и SWIFT для нерезидентов из России
По странам на октябрь 2026 года, по публикациям банков, СМИ и блогов. Тарифы на входящий SWIFT у конкретных банков в открытых таблицах 2026 года найти не удалось, поэтому они даны вилками.
Страна, банки
Входящий SWIFT
Исходящий SWIFT
Что просят
Киргизия: Optima Bank, Бакай, MBank
Optima — USD и EUR; Бакай — EUR нестабильно, AED; MBank — EUR, CNY
У Optima USD и EUR; EUR через DZ BANK, тарифы изменены с 26 февраля 2026 года
Паспорт, у части банков доверенность; Керемет, Капитал Банк ЦА, ЭкоИсламикБанк под санкциями ЕС
Армения: Ameriabank, Ardshinbank
10-30 долларов или 0,1-0,2 %
Работает, мультивалютный счет
Личное присутствие в 2026 году, карта до 5 лет
Казахстан: ForteBank, Halyk
Принимают; Halyk от 5 000 долларов просит источник средств
ForteBank 0,25 %, мин 10 000/15 000 тенге, макс 110 000 тенге
ИИН, карта нерезиденту на 1 год; Freedom Bank KZ в 21-м пакете, USD и EUR недоступны
Таджикистан: Alif, Eskhata, Amonatbank, Spitamen
Обычно бесплатно
0,2-0,5 %, мин 20-30 долларов; у части банков для россиян не работает
Паспорт, 3 дня на карту
Грузия: TBC, BoG, Liberty
Усиленный комплаенс от 10 000 лари
Исходящие в Россию затруднены
Источник средств, Золотая Корона отключена с 24 июля 2026 года
Optima Bank 12 февраля 2026 года объявил об изменении тарифов SWIFT в евро через DZ BANK с 26 февраля 2026 года; актуальную таблицу нужно смотреть на сайте банка перед каждым крупным переводом. Как оформляется карта банка Киргизии и чем различаются тарифы карт, мы разбирали в статье карты банков Киргизии для россиян. Подбор карты под задачу приема оплат и другие направления собраны на главной странице Изипей.
Карта со счетом и SWIFT для оплат от заказчиков
Входящий и исходящий SWIFT в долларах и евро, именной пластик, пополнение из Сбербанка, ВТБ, МТС Банка и Газпромбанка на валютный счет, без выезда. От 38 990 рублей, наличие SWIFT и валюты указаны на карточке карты.
Сроки, которые нужно записать в календарь
Уведомление ФНС о счете — 1 месяц со дня открытия, пункт 2 статьи 12 Закона 173-ФЗ.
Отчет физлица о движении средств за 2026 год — до 1 июня 2027 года, пункт 7 статьи 12.
Отчет ИП за IV квартал 2026 года — до 30 января 2027 года.
Декларация по УСН за 2026 год для ИП — до 25 апреля 2027 года, статья 346.23 НК.
3-НДФЛ физлица за 2026 год — до 30 апреля 2027 года, налог до 15 июля 2027 года.
Проверка перевода банком — до 48 часов с 1 сентября 2026 года.
Возврат заблокированного перевода — до 90 дней.
Срок хранения документов по валютным операциям — не меньше 3 лет, статья 23 Закона 173-ФЗ.
Расчет: во что обходится прием 3 000 долларов в месяц через счет за рубежом
Годовой бюджет ИП на УСН 6 %, который получает один чек 3 000 долларов в месяц, курс ЦБ 83,76:
оформление карты со SWIFT — от 38 990 рублей разово, по карточкам Изипей на 16 октября 2026 года;
обслуживание счета — по карточке карты, у карт Киргизии Gold USD/EUR 50 долларов в год, или 4 188 рублей;
комиссии корреспондентов — 25 долларов за перевод, 300 долларов в год, или 25 128 рублей;
комиссия банка получателя 0,1 % — 2,98 доллара за перевод, 35,76 доллара в год, или 2 995 рублей;
налог УСН 6 % с 36 000 долларов дохода — 180 921,60 рубля;
страховые взносы ИП за 2026 год — фиксированная сумма по статье 430 НК плюс 1 % с дохода выше 300 000 рублей;
итого издержки на прием денег без налогов — около 71 301 рубля в первый год и около 32 311 рублей в следующие, то есть 2,4 % и 1,1 % от выручки 3 015 360 рублей.
Для сравнения, те же 12 переводов в Райффайзенбанк при комиссии 300 долларов за операцию стоили бы 3 600 долларов в год, или 301 536 рублей, 10 % выручки.
Чего делать не надо
Не принимать оплату на карту другого человека: доход не совпадет с договором, а у владельца карты появится незадекларированный доход.
Не писать в назначении платежа слова, которых нет в инвойсе: корреспондент сверяет назначение с документами, расхождение дает блокировку.
Не просить заказчика дробить 3 000 долларов на три перевода по 1 000: три комиссии корреспондента вместо одной и три проверки вместо одной.
Не переводить валюту с зарубежного счета другому резиденту России: это часть 1 статьи 15.25 КоАП, 20-40 % суммы.
Не откладывать уведомление ФНС до первого поступления: месяц считается со дня открытия счета, а не со дня первого платежа.
Не считать доход по зачисленной сумме: ФНС сверит с инвойсом, комиссии корреспондентов доход не уменьшают на УСН 6 %.
Не выбирать карту по цене, не проверив карточку: наличие SWIFT и валюты указаны на карточке конкретной карты, исходящий в евро у части карт работает только в ЕС.
Коротко
На октябрь 2026 года входящий SWIFT в России принимают Райффайзенбанк за 300 долларов, ЮниКредит, который продают с 5 октября, ОТП и Газпромбанк с обоснованием операции. Оплата от иностранного заказчика на счет в банке Киргизии или Армении разрешена Указом 430 с 5 июля 2022 года. С 3 000 долларов при SHA доходит 2 972,02 доллара, доход для налога 251 280,00 рубля по курсу ЦБ на дату зачисления, УСН 6 % — 15 076,80 рубля. Отправка 1 000 евро из ОТП онлайн стоит 200 евро комиссии. Уведомление ФНС за месяц по форме КНД 1120107, отчет физлица до 1 июня при оборотах выше 600 000 рублей, ИП — ежеквартально. Завис перевод — MT103, розыск, документы за 5-10 дней, возврат до 90 дней. Условия карты и список банков с SWIFT на странице карта со SWIFT для приема оплат.
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