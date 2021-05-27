Как упростить жизнь бухгалтеру? Лайхфаки

Каждый день в различных компаниях выполняются десятки поставок оборудования, сырья, материалов для производства или готовой продукции. Рабочие процессы при этом далеко не всегда организованы оптимально и поэтому требуют большого количества времени, а сотрудники вынуждены заниматься не своими прямыми обязанностями. Горящие сроки, дедлайны — даже кофе нет времени выпить : ).

Предлагаем несколько ИТ-инструментов, которые наконец внесут порядок в хаос офисной жизни и упростят работу бухгалтерии.

Типичные трудности

Бухгалтерская служба ежедневно проводит оплаты, обрабатывает поток первичных документов. Рассчитывает зарплату, готовит отчетность по страховым взносам и НДФЛ.

И тут ему приходит очередное письмо счастья из ФНС с требованием предоставить документы и подготовить соответствующие пояснения в недельный срок. Зачастую это сотни документов, которые уже сданы в архив.

Что бы предоставить ответ в ФНС бухгалтеру потребуется:

Подготовить на основе данных учетной системы список документов.

Отправиться в архив — помещение, где хранятся оригиналы первичных документов.

Найти в архиве нужные стеллажи и папки с договорами, актами выполненных работ и банком;

взять документы и сделать копии, при этом расшить папку, чтобы каждая копия для ФНС была читабельной и качественной;

Если часть документов поступила в электронном виде — открыть сервис оператора ЭДО и выгрузить оттуда необходимые документы

Подготовить ответное письмо для ФНС с перечнем приложений и подписать письмо у руководителя;

Отправить ответ в ФНС почтой или отсканировать документы и затем в электронном виде прикрепить к ответному письму, которое подпишет руководитель своей ЭЦП.

Очевидно, что на эти действия у бухгалтера уйдет много времени. Сколько именно — 2, 3, 4 дня — сказать трудно. А еще в процессе поиска документов часть документов может не найтись. А ведь основную работу никто не отменял и ее тоже нужно выполнять.

2. Юридически значимый документооборот (ЮЗДО)

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ.

ЮЗДО предоставляет пользователю много удобств и преимуществ, в т.ч.:

гарантирует юридическую силу документа и правомерность операций;

выстраивает полноценные и безопасные взаимоотношения со сторонними организациями;

позволяет участвовать в гос.закупках и тендерах;

налаживает простой и прозрачный диалог с ФНС;

снижает число ошибок и погрешностей при работе с бумагами и т.п

С ЮЗДО вы можете отказаться от ручного ввода и хранения документации в 1С. EnDocs автоматически загружает документы из ЮЗДО в электронный архив.

Чтобы наладить взаимодействие предприятия с операторами и партнерскими компаниями, необходимы специальные интеграционные инструменты. EnDocs предоставляет модули, с помощью которых на предприятии можно организовать обмен электронными документами с контрагентами. В единый архив допустимо загружать как скан-копии бумажных документов, так и электронный документы, полученные через операторов ЭДО.

3. Внутренний электронный документооборот

В условиях массового перехода на удаленную работу в выигрыше оказались те компании, которые заблаговременно автоматизировали внутренний и внешний электронный документооборот. Если вы не в их числе — это не повод огорчаться, но повод пересмотреть подход к организации этих процессов уже сегодня.

Внутренний ЭДО позволит автоматизировать различные внутренние процессы компании, например:

Регистрация и обработка входящей и исходящей корреспонденции

Согласование договоров и счетов

Согласование коммерческих предложений и спецификаций

Авансовые отчеты

Служебные записки

Командировки

Кадровые документы.

Внутренние документы можно подписывать электронной подписью — такой документ будет так же считаться юридически значимым. Достаточно оформить сотрудникам электронную подпись.

Кроме того, продолжается эксперимент по кадровому ЭДО (Федеральный закон № 122-ФЗ от 24.04.2020). Эксперимент по отказу от бумажных кадровых документов продлен до 15 ноября 2021. Планируют также продлить приём заявок на участие в эксперименте до 15 мая, но пока законопроект еще не принят.

Преимущества перехода на внутренний ЭДО:

экономия времени при работе с кадровыми документами — формирование пакета для приема, увольнения, перевода сотрудника, оформления плана отпусков;

возможность ознакомления сотрудников с распорядительными документами дистанционно;

дистанционное согласование договоров, счетов, различной рабочей документации

переход частично на удалённую работу с персоналом и упрощение обмена с дистанционщиками кадровыми документами;

высвобождение у бухгалтеров и кадровых сотрудников дополнительного времени и возможностей для решения более важных и актуальных задач.

Идеальный день бухгалтера, использующего современные ИТ-инструменты

Бухгалтер получил требование в личном кабинете налогоплательщика по ТКС. У него остается больше времени на подготовку ответа. Есть возможность спокойно заниматься заработной платой и не надо разрываться на части.

В этом случае бухгалтеру надо будет выполнить следующие действия, чтобы предоставить ответ ФНС:

Зайти в электронный архив документов. Доступ возможен с любого устройства.

Найти нужные документы: договора, акты, счета-фактуры, платежные поручения. Через поисковое меню с возможностью фильтрации можно сформировать из них необходимую подборку;

Выгрузить сформированную подборку вместе с описью на локальный диск

Подготовить ответ на требование в личном кабинете налогоплательщика, приложить готовый пакет документов, заверить письмо усиленной квалифицированной электронными подписью;

Отправить ответ по ТКС