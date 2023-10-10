Логотип EnDocs
EnDocs
Ведение документооборота

Как автоматизировать работу с договорами?

Ведение договорного документооборота — основной процесс в любой организации. Каждый этап заключения нового договора таит в себе множество сложностей и нюансов: от создания и утверждения до внесения корректировок и контроля соблюдения обязательств сторон.
39
Как автоматизировать работу с договорами?

В работе с договором нередко участвуют сразу несколько подразделений компании, поэтому неправильная организация процесса чревата рисками ошибок и размытыми сроками введения документа в силу.

Как сделать процесс составления договоров прозрачным, установить контроль за движением денежных средств в компании, избежать штрафных санкций, связанных с невыполнением договорных обязательств?

Ответ — автоматизировать работу с договорами.  

Предпосылки автоматизации

Что происходит в организации, в которой давно пора ввести СЭД:

  • Отсутствие корпоративных стандартов. Для того чтобы сделать корпоративный договор, нужно каждый раз искать образцы: «Кажется, недавно мы подписывали что-то похожее… киньте образец pls…»

  • Долгий процесс согласования: «Ох, если попадет на согласование к финансовому будем месяц согласовывать… Обойдемся без него…»

  • Найти конечную версию документа порой становится очень трудно: «Версия 1… версия 2… версия с правками юриста…версия Final… ага, вот, Final 2.4!»

  • Невозможно контролировать сроки согласования: «Когда наконец подпишут мой договор?! А… где он вообще…»

Все эти проблемы можно решить разом с помощью автоматизации:

  • Появляются корпоративные стандарты с типовыми документами

  • Снижаются риски, что кто-то из сотрудников допустит ошибку в составлении документа

  • Система берет на себя рутинные задачи, экономя время

  • Все документы находятся под контролем и в быстром доступе

Как выглядит процесс работы с договором в системе:

  1. Создается проект нового документа. Система формирует электронную карточку, в которой отражаются нужные реквизиты.  

  2. Далее заполняется шаблон документа и отправляется на согласование.

  3. Документ редактируется и рецензируется непосредственно в системе.

  4. Все версии сохраняются автоматически.

Поговорим о процессах подробнее.

Подготовка договора

Как мы уже сказали, формирование типового контракта начинается с заполнения карточки договора, в которой указываются:

  • вид договора (с покупателем или поставщиком)

  • тип договора (предоставление услуг, аренда, поставка продукции)

  • плановые сроки исполнения контракта и сумма договора

  • ответственные за исполнение договора как со стороны организации, так и со стороны контрагента и т. д.

Для составления нового типа договора можно взять подходящий шаблон из интернета или воспользоваться любым удобным сервисом для его составления.

Система создает карточку договора, на основании которой формируется типовой договор. То есть в шаблон переносятся все данные о контракте, который собирается заключить организация. 

На этапе подготовки договора информационная система должна поддерживать историю договора, то есть сохранять все его версии с момента создания. Сохранение истории позволит отследить, какие изменения, когда и кем были внесены. Создание новых версий и ведение истории контракта должны прекращаться после подписания договора.

Процесс согласования

Согласование – ядро процесса работы с договорами. Автоматизация позволяет ускорить процесс и гарантирует его прозрачность. В системе можно настроить процессы по типам и видам документов для различных классов договоров: доходных, расходных, внутренних и т.д.

Что делает система на этом этапе?

  • Назначает задачи согласующим в соответствии SLA (соглашением об уровне сервиса) с нормативными сроками согласования, по которым легко проконтролировать исполнительскую дисциплину.

  • Отслеживает выполнение сроков

  • Контролирует процесс согласования договоров и обеспечивает маршрутизацию

Проектирование маршрутов

Использование последовательных и параллельных веток маршрута легко представить в виде ползунка громкости, который можно регулировать при проектировании. От максимального контроля над процессом — последовательные маршруты, до максимальной скорости — параллельные.

В первом варианте согласующие роли смотрят документ последовательно, оставляя свои рецензии. Из плюсов: низкий риск, что будет допущена ошибка.

Во втором варианте с параллельным маршрутом можно сразу разослать договор нескольким согласующим ролям. Специалисты разных подразделений одновременно просматривают документы и оставляют замечания. 

При таком подходе есть риск, что специалисты зря потеряют время:

Например, юристы и финансисты потратят время на договор, оставив свои рецензии, а закупщик его отменит и напишет, что это компания не может закупить что-то по причине несовместимости.

К проектированию маршрутов для автоматизации процесса документооборота нужно подходить индивидуально. У нас большой опыт работы с заказчиками, и мы всегда стремимся помочь новому клиенту правильно спроектировать маршруты согласований конкретно под его бизнес. К тому же система EnDocs предоставляет очень гибкие возможности для конструирования

Дмитрий Никитин, генеральный директор EnDocs — системы электронного документооборота


Как ускорить процессы без риска?

Для этого нужно, чтобы в системе были предусмотрены определенные возможности и функции. Расскажем о них на примере системы электронного документооборота —EnDocs.

  • Участие экспертов

Как правило, маршруты согласования по договорам выглядят примерно так:

Есть постоянные роли, которые участвуют во всех договорах, независимо от их типа и есть эксперты, привлекающиеся для согласования в каких-то специальных случаях. 

Когда вы определили, что это за документ, система EnDocs сама понимает, каких экспертов нужно добавить в маршрут согласования. Нет риска, что договор забудут провести через какого-то эксперта.

  • Привлечение дополнительных экспертов не рецензирование

Бывают ситуации, когда необходимы уточнения для документов. Тогда можно привлечь 1-2 сотрудников для дополнительного согласования. Типовой маршрут как таковой не изменится, но в листе голосования появляются комментарии, лицензии от всех нужных специалистов.

  • Делегирование согласования другому исполнителю

В случае, если сотрудник по каким-то причинам не может оперативно отработать этот договор, он может делегировать согласование равнозначному исполнителю, переведя свои полномочия. 

Это ускоряет процесс, если сотрудник, например, ушел на больничный, находится в командировке и т.д.

  • Гарантия целостности и аудиторский след

Одна из важнейших целей СЭД – сохранение и предоставление всей истории по изменению и процессу согласования документов. 

В системе фиксируются изменения, которые происходят как непосредственно над самим документом, так и над реквизитами. Также сохраняется лист согласования – то, что формируется при получении резолюции согласующих. Это вещь, которая позволяет провести аудит, проследить историю тех или иных комментариев, когда это нужно.

  • Снижение формализма

Например, у согласующего есть вопрос к инициатору по документу, но дело касается небольших уточнений. Для такого в системе EnDocs есть мини-чаты по каждому документу, где инициатор и специалист могут обсудить необходимые правки.


Интеграция с другими информационными системами компании

Для оптимизации денежных потоков компании, система управления договорной деятельностью должна быть интегрирована с системами бухучета и бюджетирования. Это позволяет увязывать платежные поручения, товаротранспортные накладные, доходные и расходные статьи бюджета с заключенными договорами, что экономит время на перенос данных о ходе исполнения контрактов.

Например, у сервиса EnDocs есть интегрированная конфигурация 1С. Это позволяет выгружать в 1С распознанные и электронные документы и согласованные договора, связывать документы двух сервисах и просматривать их через 1С.

Реклама: ООО «Энсол софт», ИНН: 7723410700, erid: LjN8KNqdm

EnDocs

EnDocs

1969 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип mc@ideaestate.ru
    mc@ideaestate.ru
    Право

    Можно ли продать квартиру в ипотеке? Инструкция

    В данной статье мы расскажем, какие есть варианты по продаже квартиры из-под залога. Стоит сразу отметить, что продать ипотечную квартиру можно. Каких-то особых сложностей в данном вопросе нет.

    Можно ли продать квартиру в ипотеке? Инструкция
    6
    Логотип ГИД ПО ГОЗ
    ГИД ПО ГОЗ
    Гособоронзаказ

    Раздельный учет в ГОЗ

    Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности - один из важнейших аспектов участия в гособоронзаказе. Почему?

    Раздельный учет в ГОЗ
    13

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Клерк.Премиум НДФЛ

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

    В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
    122
    Обзоры для бухгалтера

    ИП не сможет резервировать взносы, пока не заплатит налог на имущество, лайфаки по платежам на ЕНС, будет новая категория бизнеса - МСП+. 🙄«Ночной бухгалтер» № 1539

    Налоговики уводят имущественные налоги ИП в резерв, при этом не важно, откуда на сальдо ЕНС для этого взялись деньги. Бухгалтеры нервничают — возникает путаница со взносами. Собрали два вас несколько лайфхаков по ЕНС, чтобы не уйти в недоимку. Будет новая категория предприятий МСП+. Те компании, что стали крупным бизнесом, в переходный период сохранят свои льготы.

    Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
    62
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    1
    273

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Клерк.Премиум Общество

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
    15
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Воинский учет: топ-3 важных разъяснения для бухгалтера и кадровика

    Собрали для вас пояснения Минтруда по порядку ведения воинского учета в организациях.

    Воинский учет: топ-3 важных разъяснения для бухгалтера и кадровика
    53

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день! Мы закупили свежий очищенный картофель в вакуумной упаковке у непосредственного производителя. Поставщик предоставил декларацию о соответствии от поставщика у которого он закупал сырье, а

      Сертификат на очищенные вакуумированные овощи

    • Добрый вечер! Помогите разобраться!!! ООО имеет земельный участок в собственности и на балансе, на котором стоит ферма. Данная ферма не стоит на балансе, отсутствуют документы подтверждающие право соб

      Учет ОС право собственности на которое отсутствует
    Логотип EnDocs
    EnDocs
    Ведение документооборота

    Как автоматизировать работу с договорами?

    Ведение договорного документооборота — основной процесс в любой организации. Каждый этап заключения нового договора таит в себе множество сложностей и нюансов: от создания и утверждения до внесения корректировок и контроля соблюдения обязательств сторон.

    Как автоматизировать работу с договорами?
    39
    Логотип stealradar
    stealradar
    Авторское право

    Как фотографу защитить свои авторские права: 7 действенных способов

    В наше время, когда плагиат распространен в Интернете, важно защитить свои авторские права. Существуют разные способы фиксации авторства, которые могут быть доказательствами в суде.

    Как фотографу защитить свои авторские права: 7 действенных способов
    12
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Воинский учет

    Как определить военнообязанных в организации

    Воинский учет — одна из самых волнующих тем октября. Первый шаг в организации воинского учета — узнать количество военнообязанных в компании. В этой статье мы подробно разобрали эту тему. Читайте, какие документы нужно проверить, чтобы определить военнообязанных в вашей организации.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    166
    Логотип re_pet
    re_pet
    Общество

    Домашние любимцы: ваш безусловный рецепт против осенней хандры

    Привет, друзья любители животных! С приходом осени многие из нас начинают ощущать осеннюю хандру. Давайте рассмотрим, каким образом наши пушистые друзья поднимают нам настроение в эти дни и являются надежным лекарством от осенней грусти.

    Домашние любимцы: ваш безусловный рецепт против осенней хандры
    1
    15
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Управленческий учет

    Коэффициент критической ликвидности: формула и ее значение

    Коэффициент критической ликвидности — один из экономических показателей, рассчитываемых по цифрам бухбаланса. Рассмотрим, что он собой представляет.

    Иллюстрация: freepik/freepik
    374
    Бесплатно с Клерк.Премиум Ведение бизнеса

    Как продлить срок полномочий директора 

    Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    350

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Обзоры для бухгалтера

    Штраф СФР по электронным больничным, патент ИП на 2024 год, когда обнуляется правонарушение по КоАП. Отвечают эксперты

    Каждый день эксперты «Клерк» помогают бухгалтерам решать рабочие проблемы. Смотрите подборку интересных вопросов пользователей и ответов наших экспертов.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    46
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Получение ВНЖ в Черногории в 2023/2024 году: актуальная информация

    Черногория, расположенная на побережье Адриатического моря, стала привлекательным местом для иностранцев, желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе.

    Получение ВНЖ в Черногории в 2023/2024 году: актуальная информация
    33
    Логотип dmmakhlin
    dmmakhlin
    ЭДО

    Цифровые проверки работодателей. Как происходят и для чего нужны

    Как надзор Государственной трудовой инспекции постепенно перетекает в дистанционный формат. Изначально на налоговый мониторинг перевели несколько крупнейших налогоплательщиков страны, а сегодня и другие крупные и средние компании — пока по желанию — могут выбрать такую форму контроля.

    Цифровые проверки работодателей. Как происходят и для чего нужны
    34
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Обучение для бухгалтеров

    Ак Барс Банк запустил бесплатный онлайн-курс по финансам для предпринимателей

    Ак Барс Банк запустил онлайн-курс для предпринимателей, которые хотят навести порядок в финансах компании. Обучение включает 22 урока с практическими заданиями, пройти их может любой желающий.

    Ак Барс Банк запустил бесплатный онлайн-курс по финансам для предпринимателей
    41
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Вне зоны доступа. Депутаты хотят запретить школьникам пользоваться смартфонами

    Абонент временно недоступен. Именно это могут в скором времени услышать родители, позвонив ребенку в школу. Депутаты обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов. Но решать этот вопрос будут родители. Абонент не абонент, как относитесь к такой идеи?

    Вне зоны доступа. Депутаты хотят запретить школьникам пользоваться смартфонами
    7
    99
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Обзор 1С:УНФ и 1С:УТ. Что выбрать для автоматизации интернет-магазина

    Интернет-магазин — это удобный инструмент для повышения продаж. Но качество продаж будет зависеть от того, насколько эффективно организована его автоматизация. Расскажем, как лучше автоматизировать интернет-магазин и какую конфигурацию 1С для этого выбрать.

    Обзор 1С:УНФ и 1С:УТ. Что выбрать для автоматизации интернет-магазина
    71
    Логотип ELMA
    ELMA
    ЭДО в кадровом учете

    Личное дело на каждого. Как упростить оформление сотрудников

    Вести личные дела сотрудников обязан не каждый работодатель. Обязанность установлена российским законодательством только в отношении определенных категорий работников, например, госслужащих. Однако практика многих компаний показала, что ведение личных дел помогает систематизировать кадровую информацию, получать сведения о работе и необходимых документах в короткие сроки. А навести и поддерживать идеальный порядок в личных делах стало гораздо проще с введением кадрового электронного документооборота (КЭДО).

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    40
    Мнения