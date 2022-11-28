Уголовная ответственность для бизнеса: за что накажут

Бизнес без регистрации или лицензии

Ведение предпринимательской деятельности – право любого гражданина (п. 1 ст. 34 Конституции, ст. 2 ГК). Но важно зарегистрировать свой бизнес в установленном порядке, а также получить разрешение (лицензию), когда этого требует закон. Вели бизнес без регистрации (лицензии) – могут быть санкции по ст. 171 УК «Незаконное предпринимательство» (от штрафа в 300 тыс. руб. до ареста на полгода, и это в лучшем случае).

Отсутствие записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП достаточно для вывода о том, что регистрации не было. И даже если лицензируемая деятельность осуществлялась из самых благих намерений – например, срочный ремонт газовой котельной, остановка которой равнозначна остановке производства, – не факт, что суд сочтет простительным отсутствие лицензии.

«А не банк ли вы?»

Устойчивость банковской системы – это святое. Проблема в том, что далеко не все бизнесмены понимают, что своими формально «чистыми» действиями осуществляют незаконную банковскую деятельность, подрывая тем самым устойчивость системы в целом (ст. 172 УК, штраф от 100 тыс. до семи лет лишения свободы).

Перечень банковских операций, который содержит статья 5 закона о банках и банковской деятельности, обширный. Так, привлечение и учет денежных средств физических и юридических лиц (в наличном, так и в безналичном виде), зачисление на счета подконтрольных организаций (равно как и сообщение реквизитов для зачисления), получение комиссионных и т. п. – все это формирует признаки незаконной банковской деятельности.

Причем факт отсутствия лицензии на банковские операции, не означает, что банковская деятельность не ведется (см., например, постановление Президиума Московского городского суда от 20.02.2015 № 44у-14/15).

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Легализация имущества и незаконный вывод средств

Если руководитель оплатил какие-то товары (услуги) деньгами, о которых должен был бы знать, что они добыты незаконным путем, то правоохранители могут ставить вопрос о привлечении к ответственности по ст. 174 УК, от штрафа до 120 тыс. до семи лет лишения свобода с последующей дисквалификацией. Под эту статью попадают, в частности:

приобретение и отчуждение имущества ( в т. ч. недвижимости ) в отсутствии экономической целесообразности;

в т. ч. недвижимости разночтения, противоречия в договорах, первичке ( фальсификация оснований возникновения прав );

фальсификация оснований возникновения прав бизнес-отношения с подозрительными контрагентами;

электронные расчеты, особенно неперсонифицированные и т. п.

Вам кажется, что это все слишком высокие сферы? Напрасно. Простая переработка незаконно выловленной (или похищенной) рыбы с передачей выручки «рыбаку» может повлечь за собой ответственность (см., например, приговор Неклиновского райсуда Ростовской области от 12.10.2010 по уголовному делу № 1-195/2010).

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Проблемы с возвратом кредита

Без кредитов в бизнесе – никак, но получение кредита с предоставлением кредитору ложных сведений о хозяйственном положении влечет ответственность по ст. 176 УК: от штрафа (200 тыс. руб.минимум) до лишения свободы до пяти лет.

Пример: представление недостоверных форм № 1, 2, умолчание о реальной дебиторке (кредиторке), о уже имеющихся кредитах, что повлекло за собой невозврат кредита и, как следствие, крупный ущерб для банка в виде:

основного долга по кредиту ( приговор Майкопского горсуда рес. Адыгея от 30.03.2018 по уголовному делу № 1-113/2018 );

приговор Майкопского горсуда рес. Адыгея от 30.03.2018 по уголовному делу № 1-113/2018 основного долга, невыплаченных процентов, штрафов и госпошлины в суд ( приговор Кировского райсуда г. Ярославля от 17.01.2012 по уголовному делу № 1-17/2012 );

приговор Кировского райсуда г. Ярославля от 17.01.2012 по уголовному делу № 1-17/2012 основной долг, неуплаченные проценты и санкции ( приговор горсуда г. Нальчик, рес. Кабардино-Балкария от 18.06.2018 № 1-56/2018(1-622/2017 )).

Если к тому же будет доказано, что получатель кредита изначально не собирался возвращать денежные средства, то «включится» ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования» (в лучшем случае – штраф до 120 тыс. руб., в худшем – заключение на срок до 10 лет с миллионным штрафом).

Как законно обеспечить себя наличными деньгами в достаточном количестве? Узнайте ответ на семинаре Евгения Сивкова «Как защитить бизнес».

Информация будет полезна для бухгалтера, директора и собственника. Важные изменения НК, о которых нужно знать каждому.

Налоговые статьи

Ответственность за налоговые правонарушения установлена НК, КоАП и УК, применительно к руководителю – в ст. 199 УК. Уклонение от уплаты налогов осуществляется двумя путями: непредставление налоговой декларации, или включение в нее (или расчет) налоговую декларацию (расчет) или иные документы заведомо ложных сведений. Санкции зависят от ситуации, это может быть штраф от 100 тыс. руб. до заключения на срок до шести лет с дисквалификацией при условии, что причинен:

крупный (более 15 млн руб. налогов, сборов, страховых взносов за период в пределах трех финансовых лет ) или

(более 15 млн руб. налогов, сборов, страховых взносов за период в пределах трех финансовых лет особо крупный размер ( более 45 млн. руб. тех же сумм за тот же период ).

Для лица, впервые попавшего в такую ситуацию, есть лишь один выход: уплатить все недоимки, штрафы и пени. Пожалуй, стоит сказать спасибо законодателю, который не требует дополнительных возмещений.

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