Ювелирка и налоги в 2023 году

Цели нормотворчества и способы правоприменения

Инициаторы новаций поясняют, какие цели они преследовали, внося эти поправки в закон:

исключение возможности дробления бизнеса крупными компаниями для ухода от налогов;

рост налоговых поступлений на 20-30 млрд рублей в год;

исключение возможности изготовления ювелирных изделий из тех инвестиционных слитков драгметаллов, которые приобретались физическими лицами без уплаты НДС.

Как видите, цели откровенно фискальные. Любые разговоры о снижении налогового бремени для бизнеса уже не ведутся.

Вот как выстроена налоговая система для отрасли сегодня:

компании, чья выручка находится в пределах 219,2 млн рублей в год и с штатным персоналом до 130 работников имеют право применять УСН;

ИП с доходом до 60 млн рублей и штатом до 15 сотрудников имеют право на ПСН;

компании и ИП на УСН освобождены от уплаты НДС, они платят единый налог 6 процентов с дохода либо 15 процентов с разницы между доходами и расходами, при первом варианте регионы могут снизить ставку до 1 процента, при втором – до 5 процентов;

ставки могут повысить, когда доход компании укладывается в лимит, однако превышает 164,4 млн рублей, тогда начисляют 8 и 20 процентов соответственно;

ИП, применяющий ПСН, платит фиксированную сумму, она зависит от региона, количества работников, вида деятельности.

Напомню, что ПСН могут использовать предприниматели тех регионов, власти которых включили производство и торговлю ювелирными изделиями в соответствующие списки видов деятельности.

10 февраля в Москве пройдет семинар Евгения Сивкова «Ювелирный семинар: как сохранить налоговую нагрузку при переходе на общий режим налогообложения». Программа семинара включает четыре блока: Налоги и учет при переходе на ОСНО.

Оптимизация налога на прибыль.

Оптимизация зарплатных налогов.

Оптимизация НДС. Мы поделимся своим опытом, чтобы вы законно смогли снизить налоговую нагрузку вашего бизнеса минимум на 30%. Участвовать в семинаре

Что ждет ювелирный бизнес

После вступления в силу поправок налоговая нагрузка на ювелирный бизнес, переведенный на ОСНО, увеличится. Он будет платить казне по следующим ставкам:

компании : налог на прибыль – 20%, НДС – 20%, на недвижимость, транспорт, за землю – 2,2%;

ИП: НДС – 20%, НДФЛ – 13%–15%.

Для примера посмотрим, как будут обстоять дела у ИП, чья годовая выручка составляет 5 млн. рублей:

НДС – 1 млн рублей с наценки (когда в течение трех месяцев выручка менее 2 млн рублей, НДС не уплачивается на основании п. 1 ст. 145 НК);

НДФЛ – 650 тыс. рублей.

Для сравнения, сегодня ИП на УСН «Доходы» уплачивает в аналогичной ситуации 300 тыс. рублей, кроме того, имеется возможность уменьшить данную сумму на размер уплачиваемых страховых взносов. Добавьте еще и затраты на приобретение необходимого на ОСНО программного обеспечения.

Плюс потери времени (и нервов – штрафы за нарушение сроков, неправильное заполнение) на общение с ИФНС: ИП на ОСНО без сотрудников будет подавать декларацию по НДС каждый квартал, ежегодно декларацию 3-НДФЛ. ИП подает декларацию раз в год, ИП на ПСН вообще декларации подавать не обязан.

На семинаре Евгения Сивкова «Ювелирный семинар: как сохранить налоговую нагрузку при переходе на общий режим налогообложения» расскажут про все законные способы налоговой оптимизации. Пройдя обучение, вы легко сможете воспользоваться льготами и преференциями по НДС, предусмотренными законодательством. По результатам семинара вы получите сертификат «Налоговый консультант по налоговым преференциям и льготам 2023-24». Пройти регистрацию

Кому станет хуже

Подобные известия с налогового фронта оптимизма представителям ювелирного бизнеса не добавляют. По некоторым подсчетам отмена УСН затронет примерно 90% участников данного сегмента рынка. А это – порядка 14 000 компаний и ИП.

Самое неприятное – это то, что налоговое бремя увеличивается на фоне непростой экономической ситуации в отрасли. С одной стороны, растет себестоимость изделий (по некоторым видам продукции до 30%). С другой стороны – покупательная способность населения как минимум не растет (скорее всего – падает), люди начинают серьезно экономить на предметах роскоши, а то, что вложения в ювелирные изделия нельзя считать эффективным способом тезаврации, понимают практически все.

Еще одна проблема – введение новой маркировки драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), которая также создает дополнительные сложности для ювелирного бизнеса.

Какие перспективы становятся более вероятными в подобной ситуации?

Уход участников рынка в теневой сектор при условиях закрытия более 90 процентов компаний. А это означает безработица (частично – мнимая) для нескольких сотен тысяч сотрудников с соответствующим снижением бюджетных поступлений (об этом говорится в обращении 2 000 представителей ювелирки к властям).

Это будет мощный удар в первую очередь по малому и среднему бизнесу, поскольку крупным компаниям, скорее всего, удастся оптимизировать бизнес и остаться на плаву.

А еще можно прогнозировать уход бизнеса за границу, в те страны, власти которых более лояльно относятся к данному сектору экономики. Как вы понимаете, налогов и рабочих мест в России от этого больше не станет.

Но так ли все «фатально», кончено же нет, в России существует большое количество льгот и преференций, знания которых с лихвой восполнит переход на общий режим налогообложения.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель.