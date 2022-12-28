Зарплата: почему не надо задерживать

Можно судиться

Если работодатель готов отстаивать свою точку зрения в суде и не платить НДФЛ и страховые взносы, то он может сослаться на определение Верховного суда от 28.12.2016 № 310-КГ16-17515 или постановление арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.02.2020 № А19-5403/2019. Из них следует, что от уплаты взносов в подобных случаях работодатель освобождается ввиду того, что компенсация введена в интересах работников (по взносам см. ст. 236 ТК, подп. 2 п. 1 ст. 422 НК, подп. 2 п. 1 ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). А по НДФЛ подобная льгота действует на основании п. 1 ст. 217 НК.

Кроме того, позицию работодателя, отказывающегося платить взносы с суммы компенсации, подкрепляют положения ст. 420 НК и ст. 20.1 закона № 125-ФЗ.

Дело в том, что взносы уплачиваются с суммы заработной платы, а компенсация представляет собой форму материальной ответственности работодателя перед работником за причиненный ему ущерб. А такие суммы не входят в массив фонда оплаты труда.

Об этом сказано в постановлениях АС Волго-Вятского округа от 06.12.2019 № А43-9043/2019 и АС Поволжского округа от 13.06.2018 № Ф06-33748/2018.

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Что нужно сделать для победы

Для того, чтобы выиграть дело наверняка, стоит подумать над тем, как выполнить несколько важных условий.

компенсацию надо отражать по счету 73, а не по счету 70, ведь работодатель должен доказать, что такие суммы не входят в состав оплаты труда, а относятся к числу прочих расчетов с персоналом компании. не будет лишним, если вы предъявите суду выписку по расчетному счету, из которой будет следовать, что на день выдачи зарплаты у компании не было средств для этого. А финансовые планы и договоры с фиксированными сроками платежа компании могут показать суду, что все имеющиеся средства требовалось направить на неотложные нужды, например, на оплату поставщикам товаров. Это послужит доказательством того, что задержка с выплатой зарплаты носила вынужденный, а не искусственный характер (что обычно утверждают инспекторы). положения ст. 236 ТК позволяют работодателю исчислять компенсацию по минимальной ставке (1/150 ставки ЦБ) за день задержки. Во избежание споров об обоснованности подобных расходов такую ставку увеличивать не стоит.

Нужно обратить внимание на то, что контролеры не позволяют уменьшать размер прибыли на размер компенсации, поскольку она не входит в состав расходов, идущих на оплату труда (см. постановления АС Волго-Вятского округа от 06.12.2019 № А43-9043/2019 и АС Поволжского округа от 13.06.2018 № Ф06-33748/2018).

Но судебная практика дает нам также примеры иного рода (см. постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 02.09.2010 № 09АП-18965/2010-АК). Там говорится о том, что внереализационные расходы можно увеличить на санкции, предъявленные за нарушение договорных обязательств. При этом суд сослался на положения подп. 13 п. 1 ст. 265 НК.

Источник: письмо Минфина от 27.05.2022 № 03-04-06/50079.

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