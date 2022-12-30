Споры с ФНС: когда суд на стороне налогоплательщика

Дробление бизнеса разрешено?

Всегда ли деление бизнеса читается незаконным? На самом деле, такой способ оптимизации хозяйственной деятельности может считаться совершенно легитимным при наличии у компании деловой цели. Характерный пример.

Организация, занимающаяся производством изделий из кожи, на протяжении нескольких лет зарегистрировала шесть новых компаний, причем все они использовали налоговые спецрежимы.

Инспекция в ходе выездной проверки заинтересовалась данным обстоятельством.

Подозрения вызвало и то, что все компании располагались по одному и тому же адресу, имели счета в том же банке, их обслуживала одна бухгалтерия, совпадали телефонные номера компаний, они использовали один и тот же сайт и товарный знак. Новые организации оказались подконтрольны руководителю основной компании, который был их учредителем, располагая от 75% до 100% долей в уставном капитале.

Контролеры выдвинули обвинение в искусственном дроблении бизнеса и доначислили свыше 19 млн рублей.

В суде выяснилось, что дробление проводилось в рамках выполнения указаний регионального правительства с целью развития малого бизнеса. Руководитель головной компании сумел доказать, что дробление преследовало достижение деловой цели, готовилось оно на протяжении нескольких лет.

А все вновь созданные компании были полностью самостоятельны в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, они использовали различные направления сбыта своей продукции.

Судьи отменили решение контролеров. А Верховный суд по данному поводу разъяснил, что дробление само по себе еще не является основанием для доначислений (см. определение ВС от 26.01.2022 № 306-ЭС21-21905).

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Чтобы избежать неприятностей при разделении бизнеса, следует обратить внимание на следующие моменты:

Так, если вы владеете розничной сетью, нужно задуматься о заключении договора коммерческой концессии. Это особенно актуально в тех случаях, когда компании намерены продолжать работу под общим брендом, товарным знаком. А для того, чтобы избежать обвинений в подписании договора задним числом, зарегистрируйте передачу права на результаты интеллектуальной деятельности в Роспатенте (см. ст. 1235 ГК). Если вы собираетесь использовать одну бухгалтерию на все компании, соберите доказательства выгодности подобного решения и на всякий случай сохраните в своем архиве сведения о характере и стоимости коммерческих услуг по аутсорсингу в данной сфере. О наличии у дробления деловой цели свидетельствует повышение эффективности работы предприятий, рост продаж, минимизация риска закрытия бизнеса из-за претензий бывшего учредителя, а также снижение уровня лицензионных рисков.

А вот и судебная практика по этим выводам: постановления АС Западно-Сибирского округа от 27.10.2021 № А45-30753/2020, АС Поволжского округа от 14.10.2021 № А12-21412/2020, АС Северо-Западного округа от 19.03.2020 № А13-18722/2017.

Раскройте реальность своих контрагентов

Иногда компания может воспользоваться услугами реального контрагента, однако договоры заключают не с ним, а с другим партнером. Когда организация принимает по подобным сделкам к вычету НДС, это привлекает внимание налоговых инспекторов. В такой ситуации лучше раскрыть налоговикам реального контрагента, тут же внести корректировки в книгу покупок и подать уточненную декларацию.

Конечно, контролеры попытаются оспорить аргументы компании, но имеется судебный прецедент, когда Верховный суд признал за налогоплательщиком право на вычеты. Все решения нижестоящих инстанций были отменены, дело отправили на пересмотр (см. определение ВС от 12.04.2022 № 302-ЭС21-22323).

Следует помнить о том, что раскрытие реального контрагента должно быть самостоятельным шагом компании, иначе в праве на вычеты в полном объеме вам откажут (см. п. 10, п. 11 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).

Однако в том случае, когда контролеры самостоятельно выявляют реальных контрагентов, они обязаны применить реконструкцию (см. постановление АС Поволжского округа от 23.03.2021 № Ф06-2013/2021).

Если компании не удается документально подтвердить наличие реального контрагента, можно потребовать, чтобы налоговые обязательства были установлены расчетным способом. В такой ситуации у налогоплательщика имеются шансы на успех (см. постановление АС Поволжского округа от 23.03.2021 № Ф06-2013/2021).

Иногда возникают ситуации, когда ваш контрагент взаимодействует с недобросовестными партнерами. В связи с этим возникает риск, что инспекторы выявят отсутствие источника для вычетов по НДС, который просто не был сформирован в бюджете. Таким образом, компания понесет убытки.

Однако их можно покрыть за счет контрагента путем исключения такой суммы из оплаты за его поставки. Но для этого следует при заключении договора включить в него налоговую оговорку, в соответствии с которой поставщик обязуется возместить потери заказчика из-за невозможности по вине поставщика принять им к вычету НДС (см. определение ВС от 24.01.2022 № 310-ЭС21-26455).

Разумеется, включение в договор налоговой оговорки не обязанность, а право сторон (см. ст. 421 ГК). Возможно, ваш контрагент не пожелает этого делать. Но тогда вам нужно задуматься над тем, стоит ли вообще иметь с ним дело.

Инспекторы могут обратить внимание компании на то, что существует риск отказа в вычетах по НДС ввиду того, что ее сомнительный контрагент не платит налогов в бюджет. И тогда, чтобы избежать обвинений по поводу участия в схеме, лучше подать уточненную декларацию, в которой будет заявлено об уменьшении суммы вычетов.

Такие убытки можно оспорить в суде, шансы на их взыскание с контрагента имеются (см. постановление АС Московского округа от 01.07.2021 № А40-69905/2020).

Евгений Сивков – к.э.н, налоговый консультант, аудитор, автор более 70 книг по налогам и бухгалтерскому учету. Признан лучшим «Налоговым консультантом года» (2017 и 2019), член союза писателей РФ. В 2010 году организовал издательский дом «Евгений Сивков», который специализируется на выпуске литературы по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Опоздание по НДС и пени

ИП, применяющий упрощенку, не имеет право на вычеты (см. п. 5 постановления ВАС от 30.05.2014 № 33), однако на него возлагается обязанность по перечислению НДС в бюджет, причем размер налога будет определен на основе той суммы, которая отражена в счете-фактуре, выставленном покупателю.

Если предприниматель опоздает и не отчитается по НДС, не заплатит налог в бюджет, выставляя счета-фактуры с выделенной суммой налога при взаимодействии с контрагентом, ему будут доначислены недоимки по НДС и его оштрафуют за неподачу декларации. А вот пени такой предприниматель уплачивать не обязан, поскольку это бремя может быть возложено только на лиц, признаваемых плательщиками НДС (см. определение ВС от 24.01.2022 № 310-ЭС21-26455).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель