Трудовые отношения

Как оформить невозвращенца

Сотрудники кадровой службы иногда сталкиваются с такой ситуацией: исчезновение работника. Человек не вышел из отпуска, не вернулся из командировки, не появился в стране после заграничной поездки, исчез бесследно, в конце концов. Что делать? Попробовать уволить? Спешить в такой ситуации не стоит.

Версия для печати
Как оформить невозвращенца
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Продление командировки

Все прекрасно понимают, что сегодня иногда возникают проблемы с транспортом, например, авиационным. А вы как раз послали сотрудника в командировку именно по такому направлению.

Предположим, что связь с командированным не утрачена. Человек сообщает руководству о причинах своего опоздания.

Работодатель в подобной ситуации имеет право продлить командировку. Издайте соответствующий приказ и постарайтесь поставить сотрудника в известность о его содержании. Когда он все же появится на рабочем месте, ему нужно будет поставить свою подпись: с приказом ознакомлен.

А если хотите законно снизить налоговую нагрузку и увеличить прибыль, не нарушая нормы закона, приходите на авторский семинар «Как защитить бизнес». Главный бонус для участников мероприятия – личная консультацию от автора семинара – Евгения Сивкова. Получите эффективное решение важного вопроса для вашего бизнеса.

Запись на семинар 29- 31 марта

Полное исчезновение

Более сложная ситуация. От человека нет никаких вестей. Тоже актуальный вариант. Вспомните, как российские водители на какое-то время пропали на территории Украины.

В подобной ситуации, разумеется, продлевать командировку не стоит. За каждый день отсутствия следует проставлять в табеле учета рабочего времени код «НН».

Важно связаться с родными и близкими пропавшего сотрудника, попросить их по мере возможности поделиться сведениями о его судьбе.

Увольнять такого человека тоже не стоит. А вот выделить родственникам материальную помощь не помешает. При наличии такой возможности.

Наши за границей

Еще одна знакомая многим ситуация. Сотрудник отправился за границу, в связи с известными событиями произошли задержки или отмены авиарейсов. Предложите сотруднику прислать по любым каналам связи заявление на оформление отпуска за свой счет. Срок такого отпуска должен соответствовать предположительной задержке с возвращением из-за границы.

После этого следует издать соответствующий приказ в произвольной форме или на бланке № Т-6 из постановления Госкомстата от 05.01.2004 № 1.

Если сотруднику не удастся выдержать обозначенный им срок – нужно будет написать заявление о продлении отпуска, затем – снова соответствующий приказ. В табеле следует проставлять код 14 или «ОЖ».

Больше полезных материалов на нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Сбежал за границу

Отдельные особо нервные граждане в последнее время завели привычку: покинуть родную компанию и уехать за границу. Без оформления отпуска либо командировки. Иногда они посылают руководству прощальную весточку, дескать, мы готовы работать, но только на приличном расстоянии от родных пенатов. И что прикажете делать с беглецами-невозвращенцами?

Можно, конечно, рубануть сплеча. Работодатель имеет полное право применить положения подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК и уволить такого работника за прогул.

Но можно использовать более щадящие решения: вдруг человек одумается, решит вернуться, специалист он ценный, стоит ли заранее портить отношения, сжигать все мосты? Тогда предложите беглецу написать заявление об увольнении по собственному желанию либо по соглашению сторон трудового договора (см. ст. 80, ст. 78 ТК).

Иногда беглецы вообще уезжают без предупреждения, сообщают о своем решении только через весьма продолжительный срок. Здесь варианты те же самые: увольнение за прогул с соблюдением всех требуемых по закону формальностей либо прекращение трудовых отношений в щадящем режиме. Выбор – за работодателем.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

ИП Евгений Сивков
ИП Евгений Сивков

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Какие события произошли 18 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Сеть магазинов Fix Price запустилась в Монголии; создан первый безопасный препарат от лишнего веса; режиссёр «Джона Уика» снимет экранизацию Rainbow Six Тома Клэнси; Тренин забил победный гол «Коламбусу», став 3-й звездой матча

Какие события произошли 18 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном
Учетная политика 2023

«Клерк» поможет сделать учетную политику на 2023 год

Бухучет в 2023 году как будто заново переписали: надо учесть десятки крупных и мелких изменений, от которых мозг бухгалтера просто плывет. С налоговым учетом ситуация легче, но ненамного. «Клерк» сделал удобные инструкции и настоящий конструктор, чтобы вы ничего не забыли.

«Клерк» поможет сделать учетную политику на 2023 год
Обзоры для бухгалтера

В чем запутались бухгалтеры всей России / БухТуб

Чиновники уверяют бухгалтеров, что ЕНП – это прекрасно, но сами от него в ужасе. Бухгалтеры хватаются от ЕФС-1, а Артемий собирает пазлы. Смотрите первые в этом году нескучные бухгалтерские новости.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ФСБУ

Как считать амортизацию по ФСБУ 6/2020: проверьте себя

Годовую отчетность за 2022 год надо сдавать уже с учетом новых ФСБУ, которые стали обязательными в прошлом году. Перепроверьте, все ли вы учли, например, по амортизации. А если знаний не хватает, еще есть время их получить.

Как считать амортизацию по ФСБУ 6/2020: проверьте себя

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще