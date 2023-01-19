Как оформить невозвращенца

Продление командировки

Все прекрасно понимают, что сегодня иногда возникают проблемы с транспортом, например, авиационным. А вы как раз послали сотрудника в командировку именно по такому направлению.

Предположим, что связь с командированным не утрачена. Человек сообщает руководству о причинах своего опоздания.

Работодатель в подобной ситуации имеет право продлить командировку. Издайте соответствующий приказ и постарайтесь поставить сотрудника в известность о его содержании. Когда он все же появится на рабочем месте, ему нужно будет поставить свою подпись: с приказом ознакомлен.

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Полное исчезновение

Более сложная ситуация. От человека нет никаких вестей. Тоже актуальный вариант. Вспомните, как российские водители на какое-то время пропали на территории Украины.

В подобной ситуации, разумеется, продлевать командировку не стоит. За каждый день отсутствия следует проставлять в табеле учета рабочего времени код «НН».

Важно связаться с родными и близкими пропавшего сотрудника, попросить их по мере возможности поделиться сведениями о его судьбе.

Увольнять такого человека тоже не стоит. А вот выделить родственникам материальную помощь не помешает. При наличии такой возможности.

Наши за границей

Еще одна знакомая многим ситуация. Сотрудник отправился за границу, в связи с известными событиями произошли задержки или отмены авиарейсов. Предложите сотруднику прислать по любым каналам связи заявление на оформление отпуска за свой счет. Срок такого отпуска должен соответствовать предположительной задержке с возвращением из-за границы.

После этого следует издать соответствующий приказ в произвольной форме или на бланке № Т-6 из постановления Госкомстата от 05.01.2004 № 1.

Если сотруднику не удастся выдержать обозначенный им срок – нужно будет написать заявление о продлении отпуска, затем – снова соответствующий приказ. В табеле следует проставлять код 14 или «ОЖ».

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Сбежал за границу

Отдельные особо нервные граждане в последнее время завели привычку: покинуть родную компанию и уехать за границу. Без оформления отпуска либо командировки. Иногда они посылают руководству прощальную весточку, дескать, мы готовы работать, но только на приличном расстоянии от родных пенатов. И что прикажете делать с беглецами-невозвращенцами?

Можно, конечно, рубануть сплеча. Работодатель имеет полное право применить положения подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК и уволить такого работника за прогул.

Но можно использовать более щадящие решения: вдруг человек одумается, решит вернуться, специалист он ценный, стоит ли заранее портить отношения, сжигать все мосты? Тогда предложите беглецу написать заявление об увольнении по собственному желанию либо по соглашению сторон трудового договора (см. ст. 80, ст. 78 ТК).

Иногда беглецы вообще уезжают без предупреждения, сообщают о своем решении только через весьма продолжительный срок. Здесь варианты те же самые: увольнение за прогул с соблюдением всех требуемых по закону формальностей либо прекращение трудовых отношений в щадящем режиме. Выбор – за работодателем.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель