Открывается сезон камералок

Состояние нормативной базы

Право налоговых органов производить выемку документов закреплено в ст. 31 НК. Это можно делать при проведении проверки, если имеются веские основания думать, что документы подменят, спрячут или вообще уничтожат. Но вот о том, при каких проверках допустимы выемки, при выездных или камеральных, данная статья кодекса умалчивает.

Как известно, камеральные проверки проводятся в два этапа: автоматизированный контроль и углубленная проверка. Когда во время первого этапа (без участия человека) выявляют противоречия – наступает черед углубленной проверки (см. п. 3 ст. 88 НК).

Еще одним основанием для углубленной проверки считается заявление с просьбой о представлении льгот либо о возмещении НДС. Именно на втором этапе в дело вступает человек – налоговый инспектор. Он имеет право требовать представления документов и пояснений от налогоплательщика и иных лиц. Контролеры могут проводить осмотры помещений. Иногда инспекторы могут проводить встречные проверки, назначать экспертизы.

В числе прочих инструментов налогового контроля фигурируют и выемки документов.

Регламентация выемки

Итак, ст. 31 НК не уточняет, при какой проверке допустимы выемки. Однако в п. 1 ст. 87 НК поясняется, что выемки могут проводиться без конкретизации, о какой проверке идет речь. Значит, инспектор наделен подобным правом и при камеральной проверке?

Однако в соответствии с положениями п. 1 ст. 94 НК для проведения выемки необходимо иметь мотивированное постановление должностного лица налогового ведомства, которое осуществляет выездную проверку.

Поскольку при проведении камералки ни о каких постановлениях подобного рода речи быть не может, то и выемку документов на законных основаниях производить нельзя. Поэтому контролеры, как правило, вначале истребуют документы, а затем оформляют их изъятие.

По поводу законности подобных действий существуют различные точки зрения, ведутся ожесточенный споры.

Судебная практика, в соответствии с которой выемка при камералке недопустима:

А в этих случаях суды придерживались противоположной точки зрения:

Что касается Минфина, то это ведомство в своих письмах стоит на точке зрения, в соответствии с которой выемки при камералках абсолютно законны. Впрочем, такие письма нельзя считать источниками права. Так что в конечном итоге следует либо развеять подозрения инспекторов по поводу уничтожения, либо сокрытия вами документов, либо рассчитывать на победу в суде.

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Камералка и снятие вычетов

О том, что при проведении камеральных проверок инспекторы стараются снять вычеты любыми возможными способами, можно долго рассказывать. Остановимся на одной из таких поучительных историй – очень характерный случай.

Компания, специализирующаяся на поставках потребительских товаров, приобрела автомобиль представительского класса. Машину поставили на баланс, компания провела счет-фактуру и попыталась получить вычет.

Типичный случай: у вас НДС на миллион, а вы купили авто миллионов за шесть. Почему бы не зачесть?

Однако контролеры, проводящие камеральную проверку, обратили внимание налогоплательщика на то, что право на вычет НДС возникает лишь в тех случаях, когда имеют место сразу несколько обстоятельств:

товар приобретен для совершения операций, которые облагаются НДС;

этот товар принят на учет на основе соответствующих первичных документов;

имеется должным образом оформленный счет-фактура от продавца.

В данном случае налоговики ориентировались именно на первый показатель. Они посчитали, что машина не использовалась при проведении операций, облагаемых НДС. Более того, автомобиль вообще не использовался для ведения производственной деятельности (разумеется, он ведь был куплен для директора компании).

Однако налогоплательщик имел смелость утверждать, что роскошный внедорожник использовался для перевозки мелкооптовых товаров. Кроме того, машина подобного класса необходима для создания имиджа директора компании как руководителя солидного предприятия.

Налоговики, что называется, закусили удила. Они не захотели, чтобы их сочли простаками. Инспекторы запросили сведения в нужных инстанциях (та же ГИБДД), проверили путевые листы водителей компании. Было установлено, что мелкооптовые партии товаров перевозились на старинном микроавтобусе. А вот на крутом внедорожнике разъезжал исключительно директор компании: для поддержания своего престижа и деловой репутации организации, разумеется.

Для еще большего престижа он позволял прокатиться на казенном автомобиле еще и своей супруге.

В итоге контролеры приняли решение о привлечении виновных к ответственности за совершение налогового правонарушения. Вычеты были сняты, а штрафы начислены.

Если захотите воспользоваться подобной схемой – вам стоит более тщательно продумать аргументацию и обзавестись надежными доказательствами своей правоты.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

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