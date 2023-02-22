Как обжаловать дисциплинарное взыскание

Куда жаловаться на работодателя?

Куда жаловаться: ГИТ...

Варианты следующие: трудинспекция (ГИТ), комиссия по трудовым спорам (КТС) и суд, также можно пожаловаться в прокуратуру. Порядок действий зависит от конечного «адресата». Начнем с ГИТ.

1. Составьте и подайте жалобу.

Она составляется в свободной форме, как в электронном, так и традиционном бумажном виде.

При первом варианте жалоба отправляется через сервисы на официальном сайте ГИТ вашего региона (для Москвы, например, вот тут), или через проект Онлайнинспекция.рф. Не забудьте указать (помимо Ф.И.О.) е-мейл, на который желаете получить ответ.

При втором варианте все просто: излагаете обстоятельства случившегося и свои доводы на бумаге, прилагаете копии подтверждающих документов, указываете почтовый адрес для связи и отправляете. Оптимальный вариант: почтовое отправление с уведомлением о вручении и описью вложения, что позволит не просто отслеживать путь письма, но и подтвердить даты отправки и вручения.

2. Ожидаете результатов проверки ГИТ.

Как правило, именно такие жалобы служат основанием для внеплановой выездной проверки работодателя. По итогам ГИТ может сразу выдать работодателю обязательное предписание об отмене приказа о применении «дисциплинарки» (ст. 356, 357 ТК). Помните о двух моментах:

тем самым ГИТ не разрешит ваши с работодателем разногласия, разрешать споры – дело КТС или суда;

предписание не выдается по вопросам, которые уже приняты к рассмотрению судом (или решение уже вынесено).

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Жалоба в комиссию по трудовым спорам

Если в вашей организации создана КТС, то она может рассмотреть вашу жалобу и вынести по ней решение. Вам нужно составить заявление, в котором описать обстоятельства и указать свои требования.

Следует сформировать пакет документов, в который включить приказ о применении дисциплинарного взыскания и два экземпляра заявления. При передаче в КТС на одном экземпляре вам проставят отметку о дате приема, Ф.И.О. и подпись принявшего лица.

В течение 10 календарных дней с даты подачи КТС должна рассмотреть спор (ст. 387 ТК). При этом можете присутствовать вы или ваш уполномоченный представитель. Копия окончательного решения за подписью председателя КТС, заверенная печатью, передается вам не позднее трех дней с даты вынесения решения.

На судебное обжалование отводится 10 дней с даты получения решения (ст. 390 ТК). Вы также вправе перенести рассмотрение дела в суд, если в установленный срок КТС так и не рассмотрела жалобу по существу (ч. 1 ст. 390 ТК).

Обжалование в суде

Напомним, что по общему правилу вы можете обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда узнали или должны были узнать о нарушении прав.

Если применено дисциплинарное взыскание в виду увольнения – то в течение месяца со дня вручения копии соответствующего приказа или выдачи трудовой книжки (сведений о трудовой деятельности).

В исковом заявлении вы указываете (ст. 131, 132 ГПК):

в чем заключается нарушение прав или угроза возникновения такого нарушения;

что конкретно вы требуете;

обстоятельства, обосновывающие данное требование;

чем можно подтвердить эти обстоятельства (доказательства);

перечень приложений.

У вас есть право выбора подсудности. Вы можете подать иск в районный суд (ст. 24, 28, 29 ГПК):

по адресу (месту жительства для ИП) работодателя;

по вашему месту жительства;

по месту исполнения трудового договора.

От уплаты госпошлины и судебных расходов вы освобождены (ст. 393 ТК, подп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК).

По такого рода делам крайне желательно присутствовать и активно участвовать в судебных заседаниях. Ваше отсутствие произведет негативное впечатление на суд, и даст работодателю ненужные преимущества.

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Суды принимают во внимание, в том числе следующие обстоятельства:

наличие других дисциплинарных взысканий;

ваше отношение к труду;

семейное положение;

стаж работы на данном месте;

тяжесть самого проступка.

Поэтому описанию этих обстоятельств в исковом заявлении следует уделить особое внимание.

Решение суда можно получить на бумажном носителе лично вам, уполномоченному представителю на руки под расписку, или оно направляется по почте. Если есть техническая возможность, суд может изготовить и направить электронную копию.

Заключение

Решение об отмене дисциплинарного взыскания означает, что незаконный приказ должен быть отменен. Если речь шла об увольнении, то решение считается исполненным с момента фактического допуска бухгалтера к исполнению прежних обязанностей, после издания приказа об отмене незаконного распоряжения об увольнении (см. определение КС от 25.11.2020 № 2659-О, апелляционное определение Московского городского суда от 16.01.2020 по делу № 33-1851/2020).

Работодатель также обязан выплатить средний заработок за время вынужденного прогула, плюс проценты (ст. 236 ТК, определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 14.05.2020 по делу № 88-5019/2020, 88-8460/2020, апелляционное определение Московского городского суда от 10.02.2020 по делу № 33-6039/2020).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

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