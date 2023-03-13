Как бухгалтерской компании собрать всю переписку с клиентами в одном месте

Сегодня расскажем, как в CRM Finkoper организована коммуникация бухкомпании с клиентами.

Почти все бухгалтерские компании общаются со своими клиентами по электронной почте. Но многие клиенты предпочитают отправлять сообщения через мессенджеры. Возникает проблема – бухгалтеру приходится постоянно переключаться между мессенджерами и почтой, искать сообщения и документы, дублировать переписку.

В Finkoper общение с клиентом собраны в одном окне с вкладками: Telegram, WhatsApp, Почта.

Таким образом, намного упрощается коммуникация и поиск сообщений.

Окно каналов коммуникации с клиентом и новым сообщением в WhatsApp

Электронная почта

Неважно, сколько почтовых ящиков вы используете – в Finkoper можно добавить как один, так и несколько почтовых ящиков и настроить доступ сотрудников к каждому из них.

Настройка почты

Если в настройках клиента внесен адрес электронной почты, то Finkoper автоматически определит, от какого клиента получено письмо, и покажет его в нужном чате.

Сотрудники могут на основе письма создавать задачи и сохранять вложенные документы, отправлять сообщение клиенту в чате Finkoper, и оно будет отправляться клиенту на его электронную почту. Таким образом, вся переписка с клиентом будет отражаться в чате с ним.

Для клиента ничего не меняется – он продолжает отправлять вам сообщения на почту, они обрабатываются нашим сервисом, и текст письма появляется у вас в чате как обычное сообщение.

WhatsApp

К Finkoper можно подключить как личный, так и бизнес-аккаунт WhatsApp.

Finkoper сформирует уникальный QR-код, который нужно отсканировать в приложении WhatsApp на телефоне. Это позволит приложению идентифицировать вас как владельца аккаунта и защитит его от доступа посторонних лиц.

Клиентские чаты загрузятся автоматически после синхронизации Finkoper с Whatsapp. Каждый чат можно настроить – переименовать, выбрать сотрудников, которым разрешен доступ к переписке с клиентом, и так же быстро убрать доступ к чату, если сотрудник больше не работает с этим клиентом.

После настройки у сотрудников появится список чатов с клиентами, к которым у них открыт доступ. Чаты, у которых не указан ни один сотрудник, не будут доступны никому.

Чат в Finkoper полностью идентичен чату в Whatsapp – сотрудники могут переписываться с клиентами и обмениваться документами прямо в Finkoper.

Чат с клиентом

Finkoper помогает обойти ограничение на использование максимум четырех устройств для одного аккаунта. Просто сделайте одним из устройств Finkoper, и настройте доступ к аккаунту остальным сотрудникам.

Телеграм

Общение с клиентом в Телеграм происходит с помощью чат-бота. Бот Finkoper никак не связан с вашим аккаунтом в мессенджере, поэтому для его работы не нужен доступ к вашим контактам.

Для создания чата используется уникальная ссылка, по которой ваш клиент переходит в Телеграм и открывает чат с вами. Никто не получит доступ к вашей личной информации!

Телеграм-бот сокращает до минимума личное общение бухгалтера с клиентом:

Помогает клиенту создать задачу в мессенджере и сам встраивает ее в календарь бухгалтера в Finkoper.

Оповещает сотрудника о появлении новой задачи.

Формирует для клиента отчет о выполненной работе за любой период и показывает задачи, находящиеся в работе у бухгалтера.

Ваш клиент может поставить задачу бухгалтеру или отправить документы под руководством бота за несколько секунд. После постановки задачи она мгновенно встраивается в график работы ответственного бухгалтера.

Создание задачи клиентом с помощью Телеграм-бота

Кроме создания задач, вы можете использовать чат для переписки и обмена документами с клиентом. Используйте этот канал для удобного, надежного и безопасного общения со своими клиентами. Вся информация сохраняется в сервисе, даже если клиент отредактирует или удалит сообщение.

Подключите своих клиентов к Телеграм-боту Finkoper и сократите время на общение с ними, составление списков задач и подготовку отчетов о проделанной работе!

IP-Телефония

Из окна чатов с клиентом можно позвонить клиенту в одно нажатие – нужно только настроить телефонию и указать номер телефона в карточке клиента.

IP-телефония – это телефонная связь, которая работает через интернет. Подключение и настройка производятся провайдером IP- телефонии.

Запись звонков, аналитика принятых, пропущенных и исходящих вызовов, продолжительность разговора в разрезе сотрудников и клиентов – в разделе «Аналитика».

Аналитика звонков клиентов

В Finkoper есть интеграция с провайдером IP-телефонии UIS. По запросу пользователей Finkoper может настроить интеграцию с другими провайдерами IP-телефонии

Что еще

По предложениям наших пользователей мы разрабатываем раздел «История клиента». Это лента событий, связанных с клиентом – история переписки и выполненных по клиенту задач, собранная в одном окне.

Интересно? Запишитесь на демо, и за 20-30 минут вы узнаете все о работе нашего сервиса.

О преимуществах CRM Finkoper мы уже рассказывали в предыдущих статьях. Бесплатный тестовый период – 1 месяц после регистрации!

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