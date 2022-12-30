Откажитесь от Excel: принимайте решения на основании качественной информации

Бюджетирование помогает повысить эффективность использования ресурсов – разработать детальный план финансовой деятельности предприятия и проанализировать, куда сколько денег уходит.

Самый распространенный инструмент для такого анализа и планирования – Excel. В нем финансист может экстренно внести цифры и сделать расчеты, чтобы принять решение или отчитаться перед генеральным директором.

Легкость составления формул и связывания данных из различных таблиц делают Excel универсальным средством для финансового моделирования.

Но от результатов расчета зависит качество принятия управленческих решений. И универсальность Excel остается приемлемой только до тех пор, пока бизнес готов мириться с рисками потери критичной информации. Такие риски возможны из-за человеческого фактора и неправильных настроек при подготовке данных.

Проанализируйте риски ведения учета в Excel

Когда модель растет, и для анализа приходится увеличивать количество используемых таблиц и связей между ними, риски увеличиваются.

Страдает качество данных в системе, сбоит аналитика . Из-за корректировок теряются ссылки, а показатели перестают корректно рассчитываться, т.к. в формуле складываются различные форматы. А кто это изменил, и как это исправить – не всегда понятно.

Падает эффективность – на поддержание данных в корректном состоянии ежедневно впустую теряется масса оплачиваемого рабочего времени.

Т. к. в Excel нет готовых сервисов сбора фактических данных, связь с учетной базой 1С приходится поддерживать вручную. А после переноса значений нет возможности расшифровать информацию до первичных документов и т. д.

Процессы выходят из-под контроля, и бизнес теряет деньги. Возникает вопрос – как отказаться от Excel, не отказываясь от него?

Обеспечьте качество данных с помощью системы бюджетирования

Система бюджетирования ФинОфис предоставляет возможность гибко рассчитывать показатели по формулам, аналогичным Excel, добавляя к этому системность и возможность работы с общими справочниками.

При этом данные ФинОфиса могут автоматически синхронизироваться с учетными базами 1С, чтобы оперативно предоставлять качественную информацию для принятия управленческих решений.

Если ваша компания находится в стадии активного роста, специализированная система бюджетирования поможет проконтролировать производственные и управленческие процессы, организует планирование, контроль исполнения и анализ «узких мест», влияющих на достижение стратегических целей бизнеса.

В отличие от Excel, ФинОфис не только подготовит аналитический материал для контроля над производственными и управленческими процессами, но и сможет легко подстроиться под динамичные изменения бизнеса за счет контролируемых настроек и интеграции с учетными базами 1С.

Адаптируйте модель бюджетирования под нужную вам степень детализации

Бюджетные модели – это не стандартные отчеты, они строятся на основе уникального набора финансовых и нефинансовых показателей, определяющих эффективность деятельности компании.

На качество бюджетной модели влияет не только состав статей и аналитик, в разрезе которых требуется отслеживать исполнение стратегических целей бизнеса, но и планируемая степень детализации такой отчетности.

Свод бюджетов формируется по отдельным подразделениям, бизнес-единицам, сегментам.

В качестве аналитических разрезов может использоваться Сценарий, Организация, ЦФО, Проект.

Аналитики устанавливаются для бюджетной заявки в целом или назначаются конкретной группе строк в таблице. Для использования большей детализации доступно несколько дополнительных сквозных аналитик, которым можно назначить соответствие из подключенных к системе баз.

Фактические данные можно расшифровать до первичных документов – это помогает полностью контролировать исполнение бюджетов и анализировать рентабельность вложений по каждому разрезу аналитики.

Консолидируйте данные в общий бюджет по компании

В рамках модели бюджетирования можно собирать бюджетные заявки от подразделений и подрядчиков, а также подтягивать фактические показатели из учетных баз.

А за счет того, что все однотипные бюджеты объединены в общую финансовую модель, – удобно оперативно отслеживать ситуацию на уровне компании.

Представителям конкретного подразделения можно настроить доступ, чтобы они видели только свои таблицы – анализировали фактические данные, вносили плановые цифры, обновляли информацию и т. д.

Можно настроить автоматическое отслеживание изменений и пересчет модели, чтобы итоговые отчеты постоянно были актуальными.

Поддерживается вариативность бюджетов – можно планировать в разрезе любого количества сценариев.

В таблицах можно сравнивать абсолютно любые данные, настраивать любые отчеты через шаблоны форм и т.д.

О продукте ФинОфис

ФинОфис – это решение на базе 1С, набор независимых модулей, каждый из которых решает отдельную задачу:

« Табула » автоматизирует бюджетирование и умеет рассчитывать показатели по формулам Excel.

«Казначей» помогает управлять платежами по заявкам и организовать централизованное казначейство в холдингах, где для обработки платежей используется несколько учетных баз.

«Консолидатор» собирает данные из различных систем и может выступать как агрегатор фактических данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета.

А модуль «Процессы» управляет маршрутами бизнес-процессов согласования.

Модули ФинОфис можно использовать вместе или по отдельности – выбрать нужные модули и адаптировать с их помощью любые конфигурации 1С для решения задач бюджетирования, казначейства и консолидированной отчетности.

Или можно организовать из нужных модулей отдельную централизованную систему, куда стекаются данные из других баз.

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