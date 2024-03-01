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Автоматизация управленческого учета

Какое решение 1С выбрать для ведения управленческого учета

Насколько эффективным будет управление предприятием, зависит от информации, которая доступна владельцам бизнеса и топ-менеджерам. Сведения, которые нужны для принятия решений, заинтересованные лица получают на основе данных управленческого учета (УУ). 
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Какое решение 1С выбрать для ведения управленческого учета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какое ПО для ведения управленческого учета подойдет вашему бизнесу, зависит от масштаба организации и желаемого функционала. Это могут быть как типовые и специализированные конфигурации 1С, так и прочие сервисы.

Управленческий учет в 1С:Управление нашей фирмой

В решении есть весь необходимый функционал, чтобы полноценно вести управленческий учет, контролировать, анализировать данные и планировать будущее. 1С:УНФ легко настроить под особенности каждого бизнеса. Использование такого ПО помогает повысить результативность работы компании, так как это дает руководству и собственникам инструменты для управления. К ним относится:

  • платежный календарь — для регулирования движения денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

  • учет затрат и доходов;

  • планирование расходов (прямых и косвенных);

  • бюджетирование;

  • подсчет финансового результата;

  • оценка финансового состояния компании.

В 1С:УНФ реализовано много управленческих отчетов. Например, тройка основных из них располагаются в разделе «Компания — Развитие бизнеса — Анализ бизнеса»:

Кому подойдет решение 1С:Управление нашей фирмой:

  • оптовая и розничная торговля;

  • интернет-торговля;

  • сфера услуг;

  • малое производство.

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Управленческий учет в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

Управленческий учет в 1С:БП 3.0 реализован рядом аналитических отчетов для анализа деятельности компании, выявления проблем и принятия управленческих решений. Все управленческие отчеты собраны в разделе «Руководителю».

Например, отчет «Финансовый анализ» из раздела «Анализ» выглядит так:

По ссылкам в шапке отчета: «Бухгалтерская отчетность», «Анализ отчетности», «Коэффициенты», «Рентабельность», «Оценки» можно посмотреть информацию более подробно:

А отчет «Оборотные средства» из раздела «Общие показатели» позволяет увидеть таблицу оборотных средств за период, который выбрали в шапке отчета, и диаграмму.

Компания «Айтиком» в сотрудничестве с ООО «Платформа» поставляет комплексные решения для бизнеса любого масштаба: электронные подписи для разных задач, программы 1С и информационно-технологическое сопровождение, ПО для работы с маркированными товарами, торгово-кассовое оборудование. 

ООО «Платформа» является франчайзи 1С. 

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Программные продукты 1С

Для автоматизации бизнеса

Управленческий учет в 1С:УТ

Конфигурация 1С:Управление торговлей — наиболее популярное ПО среди торговых организаций России. Хотя она создана в основном для торгово–складского учета, в УТ заложено множество механизмов, чтобы вести управленческий учет:

  • удобные средства для учета движения товаров, контроль за исполнением заказов клиентов;

  • справочники статей затрат, статей ДДС, активов и пассивов;

  • механизм распределения косвенных затрат;

  • классические управленческие отчеты: Управленческий баланс, ОДДС и Отчет о прибылях и убытках.

Можно создавать отчеты по разным периодам, в аналитических разрезах, которые удобно настроить под потребности конкретного предприятия.

Например, управленческий баланс можно формировать в разрезе организаций и в разрезе периодов. Если управленческий баланс формируется в первый раз, нужно сначала запустить обработку «Первоначального заполнения статей активов/пассивов». Кроме того, пользователь может создать дополнительные статьи активов и пассивов.

Однако конфигурации 1С:УТ для ведения полноценного управленческого учета не хватает двух важных блоков:

  • по расчету зарплаты;

  • по учету основных средств.

Суммы начисленной зарплаты, премий, удержаний, взносов, поступлений и выбытий основных средств можно указать в программе обособленно, одной суммой. Сами расчеты нужно будет проводить в другой бухгалтерской программе.

Поэтому часто используют такую схему: 90% всех хозяйственных и финансовых операций ведут в 1С:Управление торговлей, затем документы через типовую синхронизацию выгружают в программу 1С:Бухгалтерия предприятия для ведения управленческого учета. Там заводят 10% оставшихся первичных документов: по ОС, инвестициям, РБП, управленческой зарплате и др. и в этой же программе формируют управленческие отчеты.

Управленческий учет в 1С:КА и ERP 2.5

В конфигурациях реализовано полноценное ведение управленческого учета. Есть возможность:

  • формировать прибыль (убыток) по отдельным направлениям;

  • учитывать доходы и расходы от основной и прочей деятельности;

  • определять общий финансовый результат и обособленный.

В 1С:КА предусмотрена методология, которая помогает автоматизировать расчет финансового результата и проанализировать его.

Также в 1С:КА есть отчет «Управленческий баланс»: в нем можно самостоятельно создавать статьи и при этом определять для них источники информации. В пределах отчетного периода в программе отражаются операции, которые относятся к финансовому результату и операции, которые относятся к прочим расходам. Их в конце периода нужно распределить по тому или иному принципу.

1С:КА позволяет не просто автоматизировать создание управленческой отчетности, но и вводить собственные показатели в систему управленческих отчетов.

Учет в 1С:КА можно вести в рамках одной организации или для нескольких компаний в структуре холдинга. В системе формируется единая информационная база, в которой можно вести управленческий и регламентированный учет. Такое решение удобно использовать для комплексной автоматизации учета 1С в крупной холдинговой структуре, которая состоит из нескольких компаний.

Кому подойдет 1С:Комплексная автоматизация:

  • торговля;

  • производство;

  • сфера услуг;

  • интернет-торговля.

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Управленческий учет в прочих конфигурациях 1С

Кроме вышеперечисленных решений, функционал для ведения управленческого учета есть в конфигурациях:

  • 1С:Управление холдингом;

  • 1С:ERP УХ;

  • специализированных решениях от фирм-партнеров 1С, таких, как: БИТ.Финанс, WA:Финансист.

Какое конкретно ПО выбрать, зависит от масштабов, особенностей деятельности вашей компании и требований к детальности ведения управленческого учета. Но в любом случае нужно провести тщательный предпроектный анализ перед тем, как внедрять (настраивать) систему управленческого учета.

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Автоматизация управленческого учета

Какое решение 1С выбрать для ведения управленческого учета

Насколько эффективным будет управление предприятием, зависит от информации, которая доступна владельцам бизнеса и топ-менеджерам. Сведения, которые нужны для принятия решений, заинтересованные лица получают на основе данных управленческого учета (УУ). 

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