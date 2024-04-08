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Тренды рынка и развития МЧД: как будет меняться функционал электронной доверенности в 2024

Этот год должен стать решающим в процедуре внедрения МЧД. С 1 сентября 2024 года сотрудник сможет сдавать отчетность, взаимодействовать в ЭДО с контрагентами и госпорталами только если у него есть личная электронная подпись физлица и МЧД. Рассказываем, как меняется нормативно-правовая база в этой сфере и какие выгоды бизнесу дает обновленный формат МЧД 5.02.
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Тренды рынка и развития МЧД: как будет меняться функционал электронной доверенности в 2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новый формат МЧД для ФНС — 5.02

Налоговая служба «прокачала» предыдущую версию машиночитаемой доверенности 5.01 до нового формата — 5.02.

С 1 марта 2024 ФНС принимает отчетность (и прочие документы) с приложением МЧД в формате 5.02 для подтверждения полномочий сотрудников налогоплательщика и налогового агента (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648@). 

Прежняя форма 5.01, утвержденная приказом от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445, сохранит актуальность до 28 февраля 2025 года. Поэтому спешно переделывать уже выпущенные электронные доверенности необязательно. Но при выпуске новых МЧД в течение года информацию следует учесть.

Чем «доработанный» формат лучше? 

В версии 5.02 появилась возможность:

  • передоверия (например, гендиректор выписывает МЧД на главбуха, а тот, в свою очередь, делегирует полномочия на подачу отчетности в ФНС, Росстат, СФР своим подчиненным);

  • предоставления полномочий нескольким уполномоченным сотрудникам.

В сервисе Айтиком.Доверенности можно создать МЧД любых форматов, в том числе с правом передоверия. Подключите сервис и начните работать с МЧД уже в день обращения

Важный момент: «Головную» доверенность с правом передоверия создает и подписывает только руководитель организации или ИП. Если руководитель оформил МЧД с правом передоверия на физлицо, например своего заместителя или главбуха, то все последующие доверенности, которые это лицо захочет создать, нужно заверять нотариально. 

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Отмена доверенности: новый бланк заявления об отмене МЧД и порядок направления

Утвержден также формат заявления об отмене МЧД, который вступил в силу с 1 марта 2024 года (приказ ФНС от 11.12.2023 № ЕД-7-26/946@). 

В своем письме от 26 февраля 2024 № ЕА-4-26/2136@ налоговая служба отмечает, что с помощью указанного документа можно аннулировать машиночитаемые доверенности (версии 5.01 и 5.02) до окончания срока их действия.

Отзыв МЧД обычно требуется в случаях, если:

  • уполномоченный сотрудник увольняется из компании;

  • подписант переводится на другую должность или у него меняется функционал;

  • обязанности уполномоченного лица переданы другому сотруднику.

Заявление на отмену электронной доверенности составляет руководитель, подписывает собственной КЭП и отправляет в информационную систему, где хранится документ.

При смене гендиректора отзывать и переоформлять МЧД на сотрудников не нужно.

Отмена МЧД в сервисе Айтиком.Доверенности осуществляется моментально после того, как руководитель компании (доверитель) подпишет соответствующее заявление своей электронной подписью

Отмена бумажной доверенности для отдельных категорий налогоплательщиков

Компании и ИП, которые сдают отчетность в ФНС исключительно в электронном виде и через уполномоченного представителя, с 1 марта 2024 обязаны перейти на МЧД (письмо ФНС от 18 декабря 2023 г. № ЕА-4-26/15789@). Бумажные доверенности налоговики больше принимать не будут. 

Новый порядок касается:

  • крупнейших предприятий с годовым оборотом свыше 10 млрд руб.;

  • юрлиц и предпринимателей, в штате которых более 100 работников;

  • плательщиков НДС — при подаче декларации, а также посредников — при подаче журнала учета счетов-фактур.

В качестве эксперимента с 1 марта 2024 года у руководителей юрлиц и ИП появилась возможность выпустить ЭП удаленно, с помощью биометрии. Для этого достаточно иметь учетную запись на Госуслугах, зарегистрироваться в единой биометрической системе, установить на компьютер специальную программу, а также приобрести токен для записи ключа ЭП, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ (постановление Правительства от 13.02.2024 № 144).

Еще раз напомним, что переход на новый режим работы (с применением ЭП физлица и МЧД) необходимо завершить до 1 сентября 2024 года. Электронные подписи юрлиц, предпринимателей и их представителей, выпущенные в прежнем формате, деактивируются уже 31 августа.

Оперативно выпустить ЭП на уполномоченных сотрудников, оформить машиночитаемые доверенности, а также наладить электронный документооборот в компании и оптимизировать бизнес-процессы помогает компания ITCOM. 

Айтиком — аккредитованный Удостоверяющий центр, оператор узла распределенного реестра блокчейн ФНС, оператор ЭДО и ИС ЭПД. Компания предоставляет комплексные цифровые решения для бизнеса любого масштаба в формате «единого окна».

С помощью сервиса Айтиком.Доверенности вы сможете быстро и удобно создавать, подписывать, отменять, экспортировать, импортировать и проверять МЧД. 

Также для партнеров доступна уникальная партнерская лицензия, которая дает возможность создавать электронные доверенности для разных компаний (доверителей) и зарабатывать на штучной продаже МЧД. 

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Этот год должен стать решающим в процедуре внедрения МЧД. С 1 сентября 2024 года сотрудник сможет сдавать отчетность, взаимодействовать в ЭДО с контрагентами и госпорталами только если у него есть личная электронная подпись физлица и МЧД. Рассказываем, как меняется нормативно-правовая база в этой сфере и какие выгоды бизнесу дает обновленный формат МЧД 5.02.

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