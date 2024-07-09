SSL/TLS сертификаты: что это, для чего используются, кому необходимы

Что такое SSL/TLS сертификаты
SSL/TLS-сертификат представляет собой криптографический протокол, позволяющий установить безопасное соединение между сервером и браузером. Происходит это следующим образом:
пользователь заходит в интернет, находит нужный сайт и кликает на него;
браузер пользователя обращается к серверу и выясняет, могут ли они обмениваться данными в безопасном зашифрованном виде;
если соединение безопасное, то пользователь сразу попадает на сайт, если нет — получает предупреждение о том, что дальнейшие его действия могут привести к переходу на сомнительный ресурс и риску утечки конфиденциальных сведений.
Также пользователь может столкнуться с уведомлением о виде криптографической защиты, используемом на ресурсе. В этом случае нужно один раз согласиться с правилами, чтобы перейти на сайт.
Как понять, что сайт безопасный
На наличие TLS-сертификата указывает расширенная версия протокола http (https) и значок закрытого замка в адресной строке. Если безопасный обмен информацией невозможен, в адресной строке можно увидеть восклицательный знак в треугольнике с надписью «Не защищено».
Поисковые системы (Yandex, Google и другие) больше доверяют сайтам с SSL/TLS сертификатами. Такие ресурсы скорее попадут в Топ поисковой выдачи, чем сайты без криптографического протокола.
В SSL/TLS содержится информация о владельце домена и компании, а значит сайт считается надежным. Поэтому всем, кто хочет быть конкурентоспособным в цифровой среде, стоит позаботиться о наличии SSL/TLS.
Кому необходимы TLS-сертификаты
SSL/TLS обязателен для организаций, учреждений, ИП и физических лиц, которые:
Собирают, обрабатывают и хранят любые персональные данные в электронном виде (ФИО, адреса, номера телефонов, паспортные данные, адреса электронной почты и прочее). Операторы персональных данных без TLS-сертификата не смогут пройти аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности.
Предоставляют клиентам возможность оплаты товаров или услуг на своем ресурсе. В этом случае важно, чтобы номера банковских карт, пин-коды и другие платежные сведения были под надежной защитой.
Если коммерческая компания не взаимодействует с государственными системами и обрабатывает персональные данные исключительно в собственной информационной среде, то проходить аттестацию на безопасность не обязательно. Однако нужно помнить, что владелец электронных баз данных отвечает за их сохранность*, а любые утечки личных сведений (не только клиентов, но и сотрудников) могут привести к крупным штрафам.
*Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Где взять SSL/TLS сертификат
SSL/TLS с ГОСТ (квалифицированный или неквалифицированный) можно приобрести в Удостоверяющем центре Айтиком.
TLS-сертификат с ГОСТ — это российское криптографическое средство, имеющее сертификат соответствия на требования качества и безопасности. Решение подходит для операторов персональных данных и всех, кто хочет обеспечить надежную защиту своего ресурса.
Чтобы получить сертификат, необходимо:
обратиться в Удостоверяющий центр Айтиком;
предоставить документы, подтверждающие, что сайт или информационная система принадлежит вам или вашей компании;
оплатить услугу;
забрать сертификат и установить на сервер.
Хотите защитить свой ресурс? Оставьте заявку — специалист свяжется с вами
Реклама: ООО «АйтиКом», ИНН 7714407563, erid: LjN8KWsP7
Начать дискуссию