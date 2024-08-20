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Как оформить МЧД в Айтиком

С 1 сентября 2024 года для подписания документов сотрудникам нужно будет использовать только квалифицированную электронную подпись (КЭП) физического лица и машиночитаемую доверенность (МЧД) для подтверждения полномочий. В статье расскажем, как оформить МЧД в Айтиком.
Как оформить МЧД в Айтиком
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вариант 1: Заказать на сайте 

Вариант подходит для разового выпуска одной или нескольких доверенностей.

  • выпуск МЧД без подключения к сервису;

  • при оформлении двух доверенностей третья в подарок.

Чтобы оформить МЧД, оставьте заявку на сайте. Менеджер поможет сформировать доверенность под ваши задачи. МЧД можно использовать сразу после того, как файл подпишет КЭП руководитель, и доверенность пройдет регистрацию в ФНС.   

Если вы планируете ограничиться одной или несколькими МЧД, заказывайте их на сайте Айтиком. Однако на практике для работы в цифровом пространстве, взаимодействия с госорганами и контрагентами приходится выпускать дополнительные доверенности. Для экономии времени и средств лучше сразу подключиться к безлимитному тарифу Айтиком.Доверенности, чтобы работать с МЧД весь год без ограничений.

Вариант 2: Сформировать в сервисе Айтиком.Доверенности

Вариант подходит для среднего и крупного бизнеса.

  • безлимитное количество МЧД на год;

  • оформление доверенности менее чем за минуту;

  • управление выпущенными доверенностями в личном кабинете.

Для подключения к сервису Айтиком.Доверенности оставьте заявку

Чтобы создать МЧД в сервисе, выберите:

  • представителя и доверителя из выпадающего списка;

  • необходимые полномочия;

  • срок действия и другие параметры. 

После формирования доверенности руководитель должен подписать файл КЭП. Для удобства в Айтиком.Доверенности реализовано массовое подписание, с помощью которого можно в одном окне заверить любое количество МЧД. 

Вариант 3: Выпустить в вашей информационной системе 

Сервис Айтиком.Доверенности можно интегрировать по API, чтобы:

  • управлять полным жизненным циклом МЧД в привычном интерфейсе информационной системы компании;

  • создавать собственные сценарии работы с доверенностями;

  • добавлять необходимый функционал.

Для подключения API приобретите лицензию:

Стандартная лицензия

Партнерская лицензия

Лицензия на проверку и регистрацию МЧД

Позволяет перенести все возможности Айтиком.Доверенности в вашу информационную систему.

Дополнит ваш сайт функцией создания МЧД. Ваши клиенты смогут самостоятельно оформить и подписать доверенность, а затем отправить на регистрацию в ФНС.

Позволяет регистрировать в ФНС МЧД, созданные в вашей системе, а также проверять полномочия, статус и срок действия доверенностей.  

 

Чтобы получить консультацию и подключить наш сервис, оставьте заявку

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Можно ли сформировать доверенность без специальных сервисов?

Да, но это не очень удобно. Компании могут своими силами создать xml-файл с учетом требований законодательства к содержанию электронной доверенности. Однако созданную таким образом МЧД еще нужно зарегистрировать в налоговой службе. 

Сформировать машиночитаемую доверенность разово можно в сервисе ФНС. Для  регулярного создания, быстрого подписания, систематического хранения, удобной проверки и отмены доверенностей подойдет сервис управления МЧД Айтиком.Доверенности

Реклама: ООО «АйтиКом», ИНН 7714407563, erid: LjN8KKVSs

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