С 1 сентября 2024 года для подписания документов сотрудникам нужно будет использовать только квалифицированную электронную подпись (КЭП) физического лица и машиночитаемую доверенность (МЧД) для подтверждения полномочий. В статье расскажем, как оформить МЧД в Айтиком.

Вариант 1: Заказать на сайте

Вариант подходит для разового выпуска одной или нескольких доверенностей.

выпуск МЧД без подключения к сервису;

при оформлении двух доверенностей третья в подарок.

Чтобы оформить МЧД, оставьте заявку на сайте. Менеджер поможет сформировать доверенность под ваши задачи. МЧД можно использовать сразу после того, как файл подпишет КЭП руководитель, и доверенность пройдет регистрацию в ФНС.

Если вы планируете ограничиться одной или несколькими МЧД, заказывайте их на сайте Айтиком. Однако на практике для работы в цифровом пространстве, взаимодействия с госорганами и контрагентами приходится выпускать дополнительные доверенности. Для экономии времени и средств лучше сразу подключиться к безлимитному тарифу Айтиком.Доверенности, чтобы работать с МЧД весь год без ограничений.

Вариант 2: Сформировать в сервисе Айтиком.Доверенности

Вариант подходит для среднего и крупного бизнеса.

безлимитное количество МЧД на год;

оформление доверенности менее чем за минуту;

управление выпущенными доверенностями в личном кабинете.

Для подключения к сервису Айтиком.Доверенности оставьте заявку.

Чтобы создать МЧД в сервисе, выберите:

представителя и доверителя из выпадающего списка;

необходимые полномочия;

срок действия и другие параметры.

После формирования доверенности руководитель должен подписать файл КЭП. Для удобства в Айтиком.Доверенности реализовано массовое подписание, с помощью которого можно в одном окне заверить любое количество МЧД.

Вариант 3: Выпустить в вашей информационной системе

Сервис Айтиком.Доверенности можно интегрировать по API, чтобы:

управлять полным жизненным циклом МЧД в привычном интерфейсе информационной системы компании;

создавать собственные сценарии работы с доверенностями;

добавлять необходимый функционал.

Для подключения API приобретите лицензию:

Стандартная лицензия Партнерская лицензия Лицензия на проверку и регистрацию МЧД Позволяет перенести все возможности Айтиком.Доверенности в вашу информационную систему. Дополнит ваш сайт функцией создания МЧД. Ваши клиенты смогут самостоятельно оформить и подписать доверенность, а затем отправить на регистрацию в ФНС. Позволяет регистрировать в ФНС МЧД, созданные в вашей системе, а также проверять полномочия, статус и срок действия доверенностей.

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Можно ли сформировать доверенность без специальных сервисов?

Да, но это не очень удобно. Компании могут своими силами создать xml-файл с учетом требований законодательства к содержанию электронной доверенности. Однако созданную таким образом МЧД еще нужно зарегистрировать в налоговой службе.

Сформировать машиночитаемую доверенность разово можно в сервисе ФНС. Для регулярного создания, быстрого подписания, систематического хранения, удобной проверки и отмены доверенностей подойдет сервис управления МЧД Айтиком.Доверенности.

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