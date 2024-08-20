Как оформить МЧД в Айтиком

Вариант 1: Заказать на сайте
Вариант подходит для разового выпуска одной или нескольких доверенностей.
выпуск МЧД без подключения к сервису;
при оформлении двух доверенностей третья в подарок.
Чтобы оформить МЧД, оставьте заявку на сайте. Менеджер поможет сформировать доверенность под ваши задачи. МЧД можно использовать сразу после того, как файл подпишет КЭП руководитель, и доверенность пройдет регистрацию в ФНС.
Если вы планируете ограничиться одной или несколькими МЧД, заказывайте их на сайте Айтиком. Однако на практике для работы в цифровом пространстве, взаимодействия с госорганами и контрагентами приходится выпускать дополнительные доверенности. Для экономии времени и средств лучше сразу подключиться к безлимитному тарифу Айтиком.Доверенности, чтобы работать с МЧД весь год без ограничений.
Вариант 2: Сформировать в сервисе Айтиком.Доверенности
Вариант подходит для среднего и крупного бизнеса.
безлимитное количество МЧД на год;
оформление доверенности менее чем за минуту;
управление выпущенными доверенностями в личном кабинете.
Для подключения к сервису Айтиком.Доверенности оставьте заявку.
Чтобы создать МЧД в сервисе, выберите:
представителя и доверителя из выпадающего списка;
необходимые полномочия;
срок действия и другие параметры.
После формирования доверенности руководитель должен подписать файл КЭП. Для удобства в Айтиком.Доверенности реализовано массовое подписание, с помощью которого можно в одном окне заверить любое количество МЧД.
Вариант 3: Выпустить в вашей информационной системе
Сервис Айтиком.Доверенности можно интегрировать по API, чтобы:
управлять полным жизненным циклом МЧД в привычном интерфейсе информационной системы компании;
создавать собственные сценарии работы с доверенностями;
добавлять необходимый функционал.
Для подключения API приобретите лицензию:
Стандартная лицензия
Партнерская лицензия
Лицензия на проверку и регистрацию МЧД
Позволяет перенести все возможности Айтиком.Доверенности в вашу информационную систему.
Дополнит ваш сайт функцией создания МЧД. Ваши клиенты смогут самостоятельно оформить и подписать доверенность, а затем отправить на регистрацию в ФНС.
Позволяет регистрировать в ФНС МЧД, созданные в вашей системе, а также проверять полномочия, статус и срок действия доверенностей.
Чтобы получить консультацию и подключить наш сервис, оставьте заявку
Можно ли сформировать доверенность без специальных сервисов?
Да, но это не очень удобно. Компании могут своими силами создать xml-файл с учетом требований законодательства к содержанию электронной доверенности. Однако созданную таким образом МЧД еще нужно зарегистрировать в налоговой службе.
Сформировать машиночитаемую доверенность разово можно в сервисе ФНС. Для регулярного создания, быстрого подписания, систематического хранения, удобной проверки и отмены доверенностей подойдет сервис управления МЧД Айтиком.Доверенности.
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