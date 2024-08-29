Что такое электронный документооборот и почему он так необходим современному бизнесу

Электронный документооборот позволяет обмениваться, обрабатывать и хранить документы без бумажных носителей. По сути, он предполагает отказ от бумажных документов в пользу электронных. Переход на ЭДО способен ускорить все процессы, связанные с документацией. Система обеспечивает моментальную передачу данных не только внутри компании, но и при взаимодействии с другими организациями и ведомствами.

Ключевой принцип ЭДО — конфиденциальность при передаче документов. Как это возможно? Благодаря тому, что содержимое документа при передаче через систему ЭДО надежно шифруется, даже при попадании файла к третьим лицам изучить его содержимое не удастся без расшифровки.

Формирование документа происходит в специальной программе, а для подписания и придания ему юридической силы используется электронная подпись. Такие документы невозможно каким-либо образом изменить.

Преимущества электронного документооборота

Среди плюсов ЭДО:

Ускорение бизнес-процессов. Моментальная передача документов, высокая скорость подписания позволяют существенно сократить время на выполнение текущих задач. Работа с документацией оптимизируется как внутри компании, так и при взаимодействии с другими организациями и ведомствами.

Высокий уровень безопасности. Аутентификация и шифрование надежно защищают информацию от несанкционированного доступа, а электронная подпись гарантирует, что в документ после подписания не вносились изменения.

Структурированное хранение документов. Система используется как хранилище, благодаря чему электронный документ (в отличие от бумажного) не затеряется в архиве.

Экономичность. Внедрение ЭДО — это не только удобно, но и выгодно. Электронный документооборот существенно сокращает издержки: нет необходимости тратиться на бумагу, канцелярские принадлежности, доставку документации и т.д.

Экологичность. Не самое очевидное, но невероятно важное преимущество ЭДО — снижение объемов использования бумаги, для производства которой используется древесина. Исключив (или существенно сократив) количество бумажных документов, можно внести заметный вклад в сохранение лесов.

Минимизация «человеческого фактора». Утеря документов или их порча — ситуации, к которым всегда нужно быть готовым при работе с бумажными носителями. При электронном документообороте потерять или испортить документ практически невозможно.

Еще один важный плюс ЭДО — гибкость таких систем. Рост компании и сопутствующие изменения, а также появление новых задач часто требуют преобразования системы. Перенастройка ЭДО, как правило, не вызывает сложностей: системы без труда адаптируются под задачи пользователей и расширяются при увеличении потребностей.

Положительные изменения при переходе на ЭДО отмечают практически все компании: эффективность работы с документацией существенно повышается, при этом сам процесс заметно упрощается. В конечном итоге это позитивно сказывается на всей деятельности организации.

А если ли у данного решения недостатки? Пока еще не все компании перешли на ЭДО, поэтому могут встречаться организации, продолжающие использование бумажной документации. В этом случае даже после внедрения системы ЭДО придется работать с бумажными носителями при взаимодействии с такими компаниями.