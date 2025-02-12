Составные полномочия МЧД: наделяйте сотрудников (представителей) более точными правами и обязанностями

Что нужно знать про составные полномочия
Составные полномочия МЧД — это машиночитаемые полномочия, которые имеют ряд отличительных особенностей:
Состоят из модулей (элементов). Содержат как минимум одно основное глагольное полномочие и одно или несколько ограничений для него.
Ограничения выбираются из отдельного справочника, расположенного на портале ЕСНСИ: «Справочник значений для ограничения полномочий».
Подходят только для универсального формата МЧД 003.
Составные полномочия позволяют точнее обозначить круг прав и обязанностей представителя, минимизировать риски злоупотребления полномочиями и в целом сделать электронный документооборот более безопасным.
Приведем примеры.
Пример 1. В машиночитаемую доверенность добавлено полномочие «Подписывать документы». Такая МЧД дает сотруднику (представителю) широкие права, без конкретики.
Пример 2. В МЧД добавлено глагольное полномочие «Подписывать» и ограничения: тип документа «Договор», территория «Красноярский край», тип валюты «Российский рубль», лимит по сумме «700000». Представитель наделен конкретными правами и обязанностями, а значит не сможет подписывать с МЧД другой тип документов, на других территориях и на суммы, превышающие 700 000 рублей.
Как добавить в доверенность составные полномочия
Сформировать МЧД с составными полномочиями в сервисе Айтиком.Доверенности не сложнее, чем любую другую МЧД.
1. На этапе выбора полномочий отметьте «Машиночитаемое полномочие» и поставьте галочку в поле «Использовать составные полномочия».
2. Далее откроется матрица с глагольными полномочиями, из которой нужно выбрать действие (Подписывать, Подавать, Заполнять, Оплачивать и прочее).
3. На следующем шаге нажмите на кнопку «Добавить ограничения» и установите начальное и последующие ограничения из списков на выбранное ранее действие:
4. Заполните остальные обязательные поля и подпишите МЧД электронной подписью руководителя для подтверждения факта передачи полномочий представителю.
5. Далее МЧД автоматически отправится на регистрацию в ФНС и через пару минут будет готова к использованию.
Полная пошаговая инструкция по добавлению составных полномочий МЧД в сервисе Айтиком.Доверенности доступна по ссылке.
Составные полномочия — не единственное обновление, которое появилось в Айтиком.Доверенности за последнее время. В сервис добавлена функция клонирования, которая позволяет сформировать заново любую МЧД за один клик. Кроме того, теперь можно быстро выстроить маршрут согласования доверенностей перед подписанием и добавить в цепочку согласующих нужное количество лиц (заместителя руководителя, юриста, главного бухгалтера и др.).
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