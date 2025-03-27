Как подписать документ электронной подписью через сервис Айтиком, КриптоПро и другие программы

Для работы с электронными документами необходимо:

1. Выпустить усиленную неквалифицированную (УНЭП, НЭП) или усиленную квалифицированную (УКЭП, КЭП) электронную подпись.

НЭП обычно используется в системах электронного документооборота, для признания такой подписи участники взаимодействия заключают соответствующее соглашение.

КЭП можно применять для любых рабочих и личных задач, так как данный вид подписи приравнивается к собственноручной без дополнительных условий. КЭП физического лица выпускают аккредитованные удостоверяющие центры, например УЦ ITCOM. Руководители организаций и ИП получают квалифицированный сертификат ЭП в ФНС или в Удостоверяющих центрах, где присутствует доверенное лицо ФНС.

2. Приобрести защищенный носитель (токен) для записи сертификата электронной подписи.

КЭП физлица также допускается располагать на компьютере, а мобильная электронная подпись (МЭП) записывается прямо на смартфон. Для подписи руководителя защищенный носитель обязателен, а для МЭП необходим токен с NFC-модулем.

3. Установить на ПК или ноутбук средство криптографической защиты информации (КриптоПро CSP, Vipnet CSP), настроить рабочее место.

4. Установить на компьютер программу для подписания документов.

Дополнительная программа нужна не всегда. Например, СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 (используется на ПК для работы электронной подписи) включает, в том числе, и утилиту для подписания. Документы можно подписать также в онлайн-сервисе ITCOM КриптоДок.

5. Сформировать машиночитаемую доверенность на сотрудника (представителя).

Сотрудник обязательно применяет МЧД, если подписывает электронные документы компании (прикладывает к подписанному файлу саму доверенность или ее номер). В Айтиком можно выпустить МЧД разово или подключить годовой безлимитный тариф сервиса Айтиком.Доверенности.

Айтиком входит в ТОП-10 операторов по количеству МЧД, переданных в распределенный реестр ФНС.