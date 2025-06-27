Обязательные ЭТрН с 1 сентября 2026: что нужно знать бизнесу уже сейчас

В 2026 году работа с транспортными накладными перейдет в цифровой формат. Соответствующий законопроект принят Госдумой и вносит изменения в закон № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Оформление и передача накладных будет осуществляться только через электронные сервисы операторов ИС ЭПД. Нововведения, которые коснутся отправителей, перевозчиков, экспедиторов и получателей груза, направлены на полную цифровизацию отрасли и повышение прозрачности в логистике.

Что изменится для экспедиторов

С 1 сентября 2026 года привычные бумажные ТН уйдут в прошлое. Компании будут оформлять транспортные накладные в электронном виде и передавать в госсистему ГИС ЭПД через аккредитованных операторов. Исключения из правил Минтранс озвучит отдельно.

До 30 апреля 2026 года транспортно-экспедиционные компании (организации и ИП) должны подать уведомление в специальный реестр через систему «ГосЛог». Работа без включения в реестр запрещена, за нарушение могут грозить штрафы до 300 тыс. рублей (до 1 млн. за повторное). Тем, кто уже работает на рынке, с 1 марта дается 2 месяца, чтобы передать данные о себе и попасть в реестр экпедиторов.

Экспедиторов обяжут соблюдать требования к перевозке предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота. Перевозить такие грузы без учета обязательных требований будет нельзя. Если у клиента нет специального разрешения на подобный груз, то экспедитору необходимо уведомить об этом правоохранителей.

Новые правила позволят контролирующим органам запрашивать сведения из информационных систем учета, которые бизнес использует для взаимодействия с клиентами, а также проверять и изымать груз в случае, если в его составе находятся запрещенные к перевозке предметы и вещества.

Что касается обязательного использования электронных транспортных накладных (ЭТрН), то откладывать внедрение на последнюю дату не стоит. Перестройка бизнес-процессов может занять до двух месяцев, особенно если компания крупная или со сложной структурой.

Запомните эти даты

30 апреля 2026 экспедиционные компании должны подать уведомление о своей деятельности через «ГосЛого» — до начала этой деятельности 1 марта 2026 у действующих транспортно-экспедиционных компаний останется 60 дней на передачу уведомления для включения в реестр экспедиторов 1 сентября 2026 ТН можно оформлять только в электронном виде через сервисы операторов ИС ЭПД (возможны исключения, если так решит Минтранс)

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