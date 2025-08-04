Основные изменения для перевозчиков в 2025–2026 годах

Переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и ГосЛог

С 1 сентября 2026 года электронные накладные полностью заменят бумажный формат. Переход на ЭТрН обязателен и касается всех видов транспорта. Компании будут формировать перевозочные документы в электронном виде, а затем передавать их в систему ГИС ЭПД через аккредитованных Минтрансом операторов.

Оператор Айтиком для работы с ЭТрН и другими ЭПД разработал удобный сервис Айтиком.Логистика. Доступна интеграция с информационными системами компаний и расширение 1С:УАТ.

С 1 марта 2026 года в течение 60 дней экспедиторские компании должны будут подать уведомление через платформу ГосЛог для регистрации в специальном реестре. За работу без включения в реестр могут назначить штраф — до 300 тыс. рублей для организаций (до 1 млн. за повторное нарушение), и от 3 до 10 тыс. рублей для физических лиц. Законопроект № 755710-8 с такими мерами наказания в настоящий момент еще рассматривается Государственной Думой.