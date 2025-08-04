Основные изменения для перевозчиков в 2025–2026 годах

Переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и ГосЛог
С 1 сентября 2026 года электронные накладные полностью заменят бумажный формат. Переход на ЭТрН обязателен и касается всех видов транспорта. Компании будут формировать перевозочные документы в электронном виде, а затем передавать их в систему ГИС ЭПД через аккредитованных Минтрансом операторов.
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С 1 марта 2026 года в течение 60 дней экспедиторские компании должны будут подать уведомление через платформу ГосЛог для регистрации в специальном реестре. За работу без включения в реестр могут назначить штраф — до 300 тыс. рублей для организаций (до 1 млн. за повторное нарушение), и от 3 до 10 тыс. рублей для физических лиц. Законопроект № 755710-8 с такими мерами наказания в настоящий момент еще рассматривается Государственной Думой.
Усиление весогабаритного контроля
С 1 сентября 2025 года начнут действовать изменения в «Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», по которым водители будут обязаны проходить весовой и габаритный контроль по первому требованию инспектора ГИБДД. За отказ в остановке транспорта и выполнении требований уполномоченного должностного лица собственнику автомобиля грозит штраф до 600 тыс. рублей. Поправки в КоАП внесены законом от 07.07.2025 № 209-ФЗ.
Разрешение каботажа на территории РФ
Каботажные перевозки — это грузоперевозки, которые выполняет иностранная транспортная компания в пределах одной страны.
До 1 марта 2025 года такие перевозки на территории РФ были запрещены, однако теперь водители из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан) могут выполнять до трех рейсов по России в течение семи дней.
Иностранных перевозчиков обяжут подавать заявку на выполнение каботажной перевозки через госсистему ГИС ЭПД. Приказ Минтранса от 11.11.2024 № 398, где указан состав такой заявки и порядок подачи, вступит в силу с 1 сентября 2025, как и штрафы за соответствующие нарушения в КоАП. Поэтому до этой даты передвижение внутри страны иностранных транспортных средств будет затруднительно оформить документально.
ОСАГО теперь действует и в Беларуси
С 1 января 2025 года перевозчики и автовладельцы могут оформить расширенный полис ОСАГО. Преимущество документа в том, что он действует на территории Беларуси. Такой же полис доступен и водителям соседнего государства. Расширенная программа автострахования упрощает поездки между государствами и избавляет водителей от лишних проблем с документами.
НДС для компаний на УСН
С 1 января 2025 года компании на УСН (упрощенной системе налогообложения) и с доходом более 60 млн рублей в год начали платить НДС. Раньше эта обязанность касалась только бизнеса на ОСН (общей системе налогообложения).
Ставки разные:
10% или 20% с правом на вычет входного налога;
5% без права на вычет (доход до 250 млн рублей);
7% без права на вычет (доход до 450 млн рублей).
Важно. Если доход компании превысит 60 млн рублей, то платить НДС нужно будет уже с первого числа следующего месяца.
Новые требования к автомобильным номерам
С 1 января 2025 года флаг РФ стал обязательным элементом номерных знаков. Менять уже существующие номера не потребуется — новые правила коснутся только автомобилей, поставленных на учет после этой даты. За нарушение установлен штраф в размере 500 рублей по ст. 12.2 КоАП.
Перенос сроков дезинфекции на границе
Введение обязательной дезинфекции транспорта при въезде в РФ отложено до 1 сентября 2026 года согласно постановлению Правительства от 27.03.2025 № 381.
Мера будет осуществляться в пунктах пропуска транспорта через государственную границу в случае, если у «соседей» зафиксированы вспышки опасных заболеваний животных. Обработка поверхности автомобилей необходима для снижения риска распространения болезней.
Временное ограничение на экспорт бензина
С 1 марта 2025 года в России запрещен вывоз бензина за пределы страны для компаний, которые сами топливо не производят. Ограничения действуют до 31 августа 2025 года, но могут быть продлены. Такое решение помогает сдерживать рост цен и сохранять топливо для использования внутри страны. Основание — постановление Правительства от 26.02.2025 № 229.
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