95% задач проектного управления под контролем. Личный опыт запуска ИСУП «1С:PM Управление проектами» в группе компаний КСК

Проблематика
Предприятия группы компаний КСК управляют проектами и инвестициями на развитие номенклатуры выпускаемых продуктов, производственных мощностей, совершенствование каких-либо функциональных направлений и внутрикорпоративных сервисов.
Внутри компании были идентифицированы ключевые проблемы по управлению проектами:
Отсутствие планирования, возникновение проектов ситуативно;
Ответственность неадекватна полномочиям;
Проектная работа не контролируема и не управляема, отсутствуют правила и структуры;
Отсутствие единой версии правды по проектам;
Отсутствие единой программной платформы для консолидации и анализа информации по проектам;
Недостигаемые результаты в запланированные сроки;
Низкая операционная эффективность;
Отсутствие инструментов поддержки системы проектной мотивации;
Вариативный бизнес-процесс;
Неуправляемые изменения;
Низкая компетентность.
В результате в феврале 2023 года был начат проект, который внутри компании мы назвали разработкой и внедрением корпоративной системы управления проектной деятельностью.
Компоненты КСУПД
Необходимо было сформировать не только инструментарий, но и основополагающих «китов», без которых управление проектом и портфелем проектов внутри компании было бы невозможным:
Относительно централизованную методологию
Инструментарий информационной системы
Определенную стандартизацию организационных структур и сотрудников, которые вовлечены в проектную деятельность внутри компании
Бизнес-модель управление проектами в компании
Бизнес-модель управления проектами в компании, которую мы моделировали в рамках информационной системы, заключается в том, что все проекты у нас преодолевают пять основных этапов жизненного цикла:
Инициация
Планирование
Утверждение
Исполнение
Завершение
На каждом этапе жизненного цикла на определенном уровне управления компанией выполняются комплексы мероприятий. Наша цель изначально состояла в том, чтобы обеспечить через информационную систему выполнение этих мероприятий таким образом, чтобы данные по всем и каждому отдельному проекту, портфелю фигурировали внутри системы, курсировали между участниками проектных команд и помогали их взаимодействию в рамках этих проектов.
Эту бизнес-логику, представленную на схеме ниже, мы моделировали в рамках информационной системы «1С:РМ Управление проектами».
В рамках внедрения нам понадобилось определенным образом разработать внутреннюю методологическую документацию, которая стандартизировала основные бизнес-процессы и основные понятия.
Требования к ИСУП
У нас были определенные требования к информационной системе, которыми мы руководствовались при ее выборе:
Отсутствие санкционных рисков
Не индивидуально разработанное ПО, а коробочное решение, развиваемое вендором по требованиям рынка
Интегрируемость в IT-ландшафт компании
Стоимость владения
Наличие собственных ресурсов для поддержки, масштабирования и развития платформы
Соответствие бизнес-логике компании
Самое главное требование — отсутствие санкционных рисков к информационной системе, поскольку мы относимся к стратегическим предприятиям, сотрудничаем со стратегическими предприятиями и безопасность IT-ландшафта — это для нас приоритет.
Нам хотелось, чтобы мы работали с проверенным техническим решением. И мы не готовы были интегрировать в наш IT-ландшафт какое-либо кастомное решение, разработанное персонально для нас. То есть мы хотели получить продукт, который бы отражал лучшие практики рынка.
Для нас принципиальное значение имело интегрируемость в IT-ландшафт компании, который базируется в основном на продуктах 1С.
Также был актуален вопрос стоимости владения: за счет синергетических эффектов стоимость владения инфраструктурой 1С становится меньше, если использовать несколько продуктов.
Естественно, инфраструктура нашего IT-подразделения заточена на то, чтобы обеспечивать собственные ресурсы для поддержки и масштабирования систем на базе платформы 1С. Один из самых главных аргументов — нам хотелось бы, чтобы бизнес-логика взаимодействия внутри информационной системы соответствовала той бизнес-логике проектного управления, которая у нас регламентно заложена внутри компании.
IT-ландшафт КСУПД
Мы обсуждали примерно пять или шесть вариантов структуры информационной системы по управлению проектами. В итоге в качестве центрального ядра IT-ландшафта, обеспечивающего наш корпоративный подход к управлению проектами, мы решили выбрать «1С:РМ Управление проектами» и связать его с окружающими элементами IT-ландшафта.
У нас в IT-ландшафте также используются «1С:Документооборот», телеграм-бот собственной разработки как дистанционный инструмент доступа к «1С:Документооборот», PM- и PDM-системы, «1С: ERP» и «1С:Управление холдингом», Power BI как портал визуальной отчетности.
Совокупность этих элементов, представленных на схеме ниже, должна в перспективе полностью объединить все категории информации, форсирующие в рамках проектов, и управлять проектами уже не как проектными документами, а как проектными данными.
Базовая функциональность ИСУП «1С:РМ» охватывает 95% потребностей в проектном управлении
Изначально у нас было очень обширное техническое задание на внедрение информационной системы управления проектами, которое охватывало все функциональные возможности «1С:РМ Управление проектами». Но при заключении договора и на встречах наших сотрудников со специалистами ITLand мы пришли к выводу, что на текущий момент, при начальном внедрении нам правильнее сосредоточиться на базовой функциональности «1С:РМ». Она выделена на представленной схеме красной обводкой. Эта зеленая часть «функционального пирога», согласно нашей экспертизе и ITLand, фактически охватывает 95% потребностей проектного управления.
Поскольку для нас скорость внедрения имела большое значение, мы решили в рамках выбранного коробочного решения внедрить и настроить эту функциональность, а далее развивать систему в рамках наших корпоративных особенностей и тех функций, которые остались не настроенными, не охваченными.
Также могу отметить, что функциональность программного продукта «1С:РМ Управление проектами КОРП», например, подсистема «Субподряд», в компании будет использоваться полностью. Наши предприятия, которые являются внутренними строительными подрядчиками, уже пробуют эту функциональность. Несмотря на то, что мы ее при внедрении не настраивали, она себя проявляет работоспособно.
Внутри нашего бизнес-процесса есть история, связанная с работой с рисками проекта, и программный продукт «1С:РМ КОРП» поддерживает эту функциональность, хотя никаких специфических настроек с нашей стороны для этого также не потребовалось.
Функциональность «1С:РМ Управление проектами КОРП»
Ознакомьтесь с возможностями ИСУП «1С:РМ Управление проектами КОРП». Подходит для проектно-ориентированных компаний.
Срок внедрения «1С:РМ» в КСК
Наш проект внедрения был рассчитан примерно на два года. Но если говорить про период проведения проектных работ, связанных именно с подготовкой информационной системы для боевого применения, то он у нас занял 5 месяцев. Для компании нашего масштаба это, на мой взгляд, достаточно быстро. «1С:PM Управление проектами КОРП» формально была запущена в промышленную эксплуатацию 1 апреля 2024 года, но реально мы ее начали использовать уже где-то в середине февраля.
Строим инфраструктуру коммуникаций и развития компетенций
Кроме того, что мы внедрили информационную систему, в процессе ведения проекта мы поняли, что невозможно привлечь и вовлечь в использование этой информационной системы сотрудников компании, не создав для них определенную инфраструктуру для поддержки коммуникации, обмена информацией, идентификации проблем и решения этих проблем.
В связи с этим мы на внутренних ресурсах компании сформировали базу знаний, где собираем нормативную документацию, пользовательские инструкции, видеозаписи определенных видов вебинаров обучения и так далее.
Без этого невозможно просто выложить систему для общего доступа и сказать: «Пользуйтесь». Нужно с людьми работать и доносить до них тот алгоритм и бизнес-правила, в которых работает система. Мы сформировали центр поддержки проектной деятельности, куда участники системы могут обращаться с вопросами и предложениями.
Также мы создали внутренний телеграм-канал для коммуникации между сотрудниками проектных команд и информированию их о принципиальных событиях из жизни информационной системы и нашего корпоративного подхода к управлению проектами.
Кейс КСК
Сроки, трудозатраты, бюджеты под контролем: как КСК автоматизировал управление проектами на 1С:РМ КОРП
Итоги внедрения ИСУП
Таким образом, мы смогли автоматизировать систему проектного управления по авторской технологии ITLand - запуска ядра «1С:PM». В результате в фиксированные сроки и бюджет мы получили готовое ИТ-решение «под ключ». Сейчас автоматизировано уже более 190 рабочих мест. Занимаемся дальнейшим развитием системы.
Автор статьи: Сергей Баев, директор по инвестиционно-проектной деятельности групп компании КСК
О группе компаний КСК
Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» – ведущий разработчик и производитель оборудования и комплектующих для транспортного машиностроения.
Группа компаний создана в ноябре 2017 года на базе активов холдинга «Транскомпонент» для централизации и развития компетенции по разработке, производству и обслуживанию оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. На сегодняшний день КСК объединяет более 40 российских предприятий. Производства КСК расположены в десяти регионах России. Заказчики КСК — более 200 компаний в России и Европе. Являясь одним из крупнейших российских производителей систем и компонентов для рельсового подвижного состава, КСК также наращивает свое присутствие в сегментах общественного и коммерческого автотранспорта, сельскохозяйственного машиностроения, строительной техники, судостроения.
