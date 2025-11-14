95% задач проектного управления под контролем. Личный опыт запуска ИСУП «1С:PM Управление проектами» в группе компаний КСК

Бизнес-модель управление проектами в компании

Бизнес-модель управления проектами в компании, которую мы моделировали в рамках информационной системы, заключается в том, что все проекты у нас преодолевают пять основных этапов жизненного цикла:

Инициация

Планирование

Утверждение

Исполнение

Завершение

На каждом этапе жизненного цикла на определенном уровне управления компанией выполняются комплексы мероприятий. Наша цель изначально состояла в том, чтобы обеспечить через информационную систему выполнение этих мероприятий таким образом, чтобы данные по всем и каждому отдельному проекту, портфелю фигурировали внутри системы, курсировали между участниками проектных команд и помогали их взаимодействию в рамках этих проектов.

Эту бизнес-логику, представленную на схеме ниже, мы моделировали в рамках информационной системы «1С:РМ Управление проектами».

В рамках внедрения нам понадобилось определенным образом разработать внутреннюю методологическую документацию, которая стандартизировала основные бизнес-процессы и основные понятия.