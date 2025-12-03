Как предотвратить кассовые разрывы: пошаговый план для финансового директора проектно-ориентированной организации

Когда возникает кассовый разрыв

Важно не путать кассовый разрыв как временную нехватку денег с дефицитом денежных средств из-за убыточности бизнеса. О том, как обеспечить рентабельность бизнеса, мы поговорим в следующих статьях. Здесь же сконцентрируемся на ситуациях, связанных только с кассовыми разрывами.

Кассовый разрыв возникает тогда, когда у компании в текущий момент не хватает денежных средств для покрытия обязательных платежей — несмотря на то, что в будущем ожидаются поступления, с помощью которого получится покрыть расходы. Это временный, но очень болезненный дисбаланс между поступлениями и выплатами.

Сам кассовый разрыв в большинстве случаев не страшен. Финансовые директора умеют использовать разные инструменты и подходы: переносить выплаты, «выбивать» оплаты из Заказчиков, перекредитовываться, искать «плечо» у акционеров и т.д.



Проблема есть тогда, когда кассовый разрыв возникает неожиданно, не прогнозируемо, не управляемо. Вы узнаете о недостатке средств на счетах, когда ситуация уже вышла из-под контроля и меры нужно принимать в аварийном порядке.

«Авральные» решения ведут к падению маржинальности портфеля проектов и компании в целом, потому что:

Затраты/кредитные проценты на покрытие каждого такого разрыва не заложены в стоимость проектов .

Приходится платить за срочность - авральные решения по покрытию таких разрывов всегда более дорогие, чем плановые.

Поэтому главный вопрос, который нужно себе задать – как спрогнозировать появление кассового разрыва и принять меры заранее вместо «тушения пожара».