Балансировка денежных потоков и управление кассовыми разрывами в организации с проектным управлением на примере ГК РТСофт в программе «1С:ERP+PM»

Постановка задачи от финансового директора

От руководства нашей компании была поставлена целевая задача по мониторингу и прогнозированию кассовых разрывов как в долгосрочном, так среднесрочном и краткосрочном периодах.

Постановка задачи шла от собственника и руководителя бизнеса и была адресована финансовому директору. Требовалось своевременно и без задержек выплачивать зарплаты, налоги, переводить денежные средства поставщикам и подрядчикам. Сбои в выплатах были недопустимы, так как влекли за собой ухудшение репутации компании, возникновению рисков потери доверия контрагентов, инвесторов и кредиторов, штрафам, пени, уходу сотрудников, а также могли усложнить доступ к кредитным ресурсам и выгодным деловым сделкам.

Основные проблемы кассовых разрывов, которые возникали на практике:

рост дебиторской задолженности, когда клиенты задерживали платежи, что истощало оборотные средства;

неэффективное управление запасами, когда излишки комплектующих на складах снижали доступные денежные ресурсы, при этом заказы, под которые были закуплены комплектующие, были перенесены по срокам поставки или отменены;

проектная специфика, длительные и сложные проекты с высоким риском кассовых разрывов из-за длинных циклов исполнения, необходимости предоплат и отсрочек, сдвижкой сроков исполнения и соответственно оплат.

Проблемы решались, но не так эффективно и системно, как хотелось, периодически возникали непредсказуемые кассовые разрывы. Требовалось выстроить новую систему, которая прежде всего решила бы две задачи:

Обеспечила точность и предсказание данных, чтобы вовремя предпринять действия по недопущению кассовых разрывов. Указала на узкие места, какие конкретно действия и мероприятия на каком этапе требуется предпринять.

Необходимо было реализовать в информационной системе получение в онлайн-режиме достоверной и полной информации о денежных потоках, конечном сальдо и прогнозных кассовых разрывах по отчетным периодам.

При этом необходимо было учесть:

специфику деятельности проектно-ориентированной организации (каждый договор с заказчиком рассматривается как отдельный проект);

возможность прогнозирования движения, и особенно поступлений денежных средств по различным сценариям;

реализовать разные походы к прогнозированию и мониторингу на долгосрочном (год), среднесрочном (месяц) и оперативном (неделя и день) периодах;

связать информацию из учетного контура о фактических поступлениях денежных средств, остатках на счетах, взаиморасчетах с клиентами с проектным контуром;

предиктивное выявление возможных причин появления кассовых разрывов, расстановка красных флагов с текстовыми комментариями по фактическим и прогнозным срывам поступлений денежных средств.

учесть и подсветить влияние сдвижек заключения и выполнения договоров (проектов), а также договорные условия поступления денежных средств и сроки оплаты для балансировки денежных потоков.

обеспечить пересчет валютных сумм и сумм в условных единицах в учетную валюту (рубли) для целей отчетности.

Потребители отчетности из информационной системы: