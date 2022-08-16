Субсидиарная ответственность

Долг по дивидендам не повод для банкротства

И уж тем более не повод для привлечения к субсидиарной ответственности.

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Долг по дивидендам не повод для банкротства

Пока я коротаю время за отзывом на жалобу Минпромторга о невзыскании 417 миллионов рублей с дочки Ростеха, удалось выпить чаю и донести до некоторых своих клиентов дивную для них новость.

Дивиденды (а точнее, их невыплата) — не повод банкротства.

Далее немного ликбеза и умопомрачительных выводов самого справедливого (гуманного) суда в мире ©.

В соответствии с абзацем третьим пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве и разъяснениями, изложенными в пункте 13 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020), утвержденного Президиумом ВС 23.12.2020, требование о привлечении к субсидиарной ответственности является средством защиты исключительно для независимых от должника кредиторов, а использование механизма привлечения к субсидиарной ответственности для разрешения корпоративных споров является недопустимым.

Например, если бывший участник имел непосредственное отношение к управлению должником (единственный участник), его требование к должнику проистекает из внутрикорпоративных отношений (выплата дивидендов).

Учитывая отсутствие в реестре иных требований к должнику кроме корпоративного требования бывшего участника подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника должна быть расценена как попытка такого участника разрешить в свою пользу корпоративный конфликт, который и послужил основанием для подачи заявления о банкротстве должника.

В соответствии с изложенным, верными выводами будут выводы о том, что требования бывшего участника не подлежат защите в рамках обособленного спора, поскольку подобные требования не могут быть частью субсидиарной ответственности, равно как и основанием для инициации соответствующего обособленного спора, а также банкротства должника в целом.

Также возможен и вывод о недобросовестности действий бывшего участника по возбуждению дела о банкротстве должника, в котором единственным кредитором с суммой превышающей 300 000 рублей является он как бывший участник должника на основании решения о выплате себе дивидендов, о которых действующий участник не был осведомлен при покупке компании, что например может быть установлено судебным актом.

Дело о банкротстве не может быть возбуждено, а новые участники должника не могут быть привлечены к субсидиарной ответственности на основании требований бывших участников о выплате себе дивидендов.

Джей энд Кей Лоерз
Джей энд Кей Лоерз

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