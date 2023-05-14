Отмена обеспечительных мер ИФНС в УФНС по г. Москве.

Из личного опыта арбитражного юриста. Отмена операций по счетам, замена на воздух.

Всем хорошего настроения.

Меня зовут Алексей Жуков. И я алкоголик (шучу). Арбитражный юрист.

Включен в Рейтинг Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) – категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution – группа 3 (Устойчивая практика)

Сразу к делу.

Моему доверителю по результатам выездной налоговой проверки предложено уплатить доначисленные налоги в размере 33 118 186 рублей, плюс пени, штраф. Итого более 41 млн рублей.

Как это обычно бывает, инспекция руководствуясь тем, что у нее есть достаточные основания полагать, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения — вынесла обеспечительные меры. Аж 4 решения. Применен запрет на операции по счетам в банке, электронные переводы.

Я быстрей это дело обжаловать. Забегу сразу вперед — из имущества у компании был и есть только вексель.

Какие доводы сработали: Исследовалось само решение о принятии обеспечительных мер — там ни слова об исследовании ИФНС обстоятельств, которые могут затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения. Недоимка по налогам (по результатам проверки) и недостаточность имущества для ее покрытия само по себе не свидетельствует о невозможности или затруднительности в будущем указанного решения. Обеспечительные меры (решение) приняты в нарушение норм п. 10 ст. 101 НК — приостановление операций по счетам может применяться только после наложения запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества и в случае, если совокупная стоимость такого имущества по данным бухгалтерского учета меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Приостановление операций по счетам в банке допускается в отношении разницы между общей суммой недоимки, пеней и штрафов, указанной в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, и стоимостью имущества, не подлежащего отчуждению (передаче в залог). Доводы ИФНС не дают оснований полагать, что в случае отказа в признании недействительным решения мой доверитель не сможет в полном объеме оплатить доначисленные суммы налогов, пени, штрафа.

Ответ УФНС по г. Москве.

Сначала было объемное цитирование НК РФ.

Потом, по существу — по результатам проведенного анализа финхоз документов, ИФНС установлено, что согласно представленным налоговым декларациям за проверяемый период по налогу на прибыль прослеживается резкое снижение выручки. Декларация по НДС нулевая (последний отчетный период). Имущества у моего доверителя нет.

Далее УФНС по г. Москве резюмирует — указанные обстоятельства свидетельствуют о нестабильном финансовом положении и об отсутствии у общества возможности исполнить решение выездной налоговой проверки (по результатам то есть).

Но, УФНС в рамках рассмотрение жалобы установило, что стоимость активов общества, на которое может быть обращено взыскание превышает доначисленной ИФНС суммы налогов, пеней, штрафов. У общества имеются финвложения в размере 115 000 000 рублей в виде предоставленного процентного займа. Вексель.

Принимая во внимание то, что ИФНС нарушен порядок принятия обеспечительных мер, но действия ИФНС по принятию таких мер правомерны, УФНС по г. Москвы решения ИФНС о принятии обеспечительных мер отменило.

И обязало ИФНС наложить запрет на отчуждение имущества — то есть единственного векселя.

Мой доверитель почему-то очень-очень обрадовался, наверное не все мне рассказывает ;)

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