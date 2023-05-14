Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Джей энд Кей Лоерз
Джей энд Кей Лоерз
Выездные налоговые проверки

Отмена обеспечительных мер ИФНС в УФНС по г. Москве.

Из личного опыта арбитражного юриста. Отмена операций по счетам, замена на воздух.
97
Отмена обеспечительных мер ИФНС в УФНС по г. Москве.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Всем хорошего настроения.

Меня зовут Алексей Жуков. И я алкоголик (шучу). Арбитражный юрист.

Включен в Рейтинг Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) – категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution – группа 3 (Устойчивая практика)

Сразу к делу.

Моему доверителю по результатам выездной налоговой проверки предложено уплатить доначисленные налоги в размере 33 118 186 рублей, плюс пени, штраф. Итого более 41 млн рублей.

Как это обычно бывает, инспекция руководствуясь тем, что у нее есть достаточные основания полагать, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения — вынесла обеспечительные меры. Аж 4 решения. Применен запрет на операции по счетам в банке, электронные переводы.

Я быстрей это дело обжаловать. Забегу сразу вперед — из имущества у компании был и есть только вексель.

Какие доводы сработали:

  1. Исследовалось само решение о принятии обеспечительных мер — там ни слова об исследовании ИФНС обстоятельств, которые могут затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения.

  2. Недоимка по налогам (по результатам проверки) и недостаточность имущества для ее покрытия само по себе не свидетельствует о невозможности или затруднительности в будущем указанного решения.

  3. Обеспечительные меры (решение) приняты в нарушение норм п. 10 ст. 101 НК — приостановление операций по счетам может применяться только после наложения запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества и в случае, если совокупная стоимость такого имущества по данным бухгалтерского учета меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

  4. Приостановление операций по счетам в банке допускается в отношении разницы между общей суммой недоимки, пеней и штрафов, указанной в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, и стоимостью имущества, не подлежащего отчуждению (передаче в залог).

  5. Доводы ИФНС не дают оснований полагать, что в случае отказа в признании недействительным решения мой доверитель не сможет в полном объеме оплатить доначисленные суммы налогов, пени, штрафа.

Ответ УФНС по г. Москве.

Сначала было объемное цитирование НК РФ.

Потом, по существу — по результатам проведенного анализа финхоз документов, ИФНС установлено, что согласно представленным налоговым декларациям за проверяемый период по налогу на прибыль прослеживается резкое снижение выручки. Декларация по НДС нулевая (последний отчетный период). Имущества у моего доверителя нет.

Далее УФНС по г. Москве резюмирует — указанные обстоятельства свидетельствуют о нестабильном финансовом положении и об отсутствии у общества возможности исполнить решение выездной налоговой проверки (по результатам то есть).

Но, УФНС в рамках рассмотрение жалобы установило, что стоимость активов общества, на которое может быть обращено взыскание превышает доначисленной ИФНС суммы налогов, пеней, штрафов. У общества имеются финвложения в размере 115 000 000 рублей в виде предоставленного процентного займа. Вексель.

Принимая во внимание то, что ИФНС нарушен порядок принятия обеспечительных мер, но действия ИФНС по принятию таких мер правомерны, УФНС по г. Москвы решения ИФНС о принятии обеспечительных мер отменило.

И обязало ИФНС наложить запрет на отчуждение имущества — то есть единственного векселя.

Мой доверитель почему-то очень-очень обрадовался, наверное не все мне рассказывает ;)

Подписывайтесь на мой ТГ-Канал. Там рассказываю о собственном опыте.

Для получения текста жалобы в УФНС пишите сюда.

Сайт для арбитражных споров, защита от субсидиарной ответственности и споров с госорганами (ФНС, таможня, министерства, Правительство Москвы) - www.jklaw.ru

Реклама: ООО «Джей энд Кей Лоерз», ИНН: 9715287083

Джей энд Кей Лоерз

Джей энд Кей Лоерз

3857 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Воинский учет

    Как оформить призыв сотрудника на военные сборы

    10 мая 2023 года опубликован указ Президента РФ от 10.05.2023 № 333 о призыве на военные сборы. Это не мобилизация и не срочная служба, а ежегодное мероприятие, куда работодатель обязан отпустить работника. Объясняем, как правильно оформить период призыва сотрудника на сборы и как оплачивать это время.

    Как оформить призыв сотрудника на военные сборы
    54
    Логотип Евгений Рябов
    Евгений Рябов
    Ведение бизнеса

    Как продать бизнес (завод, ИТ-компанию, интернет-магазин, строительную фирму, ресторан, etc.) безопасно в рассрочку с помощью опциона

    В моей практике большинство сделок по продаже бизнеса оформляются с рассрочкой платежей и переходом к покупателю права собственности на бизнес сразу после оформления сделки (а не после полного расчёта по сделке) — так чаще всего решают покупатель и продавец по множеству причин.

    Как продать бизнес (завод, ИТ-компанию, интернет-магазин, строительную фирму, ресторан, etc.) безопасно в рассрочку с помощью опциона
    18
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    ЭДО

    Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что нужно знать бизнесу

    С 1 сентября 2023 года для бизнеса  станет обязательным применение машиночитаемых доверенностей. Что из себя представляет этот документ, и как совершить органичный переход на новый порядок обмена электронными документами.

    Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что нужно знать бизнесу
    1,1 тыс.
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Свежие облигации: Софтлайн на размещении

    Отечественная айтишка чувствует себя отлично. Высокие зарплаты, льготы, конкуренты ушли из России, правда и многие айтишники тоже, а купоны в облигациях всё равно ниже, чем потребность в любителях запилить пайплайн по фэншую. На бирже не так много ИТ-компаний, и каждый новый выпуск воспринимается позитивно. Итак, Софтлайн.

    Свежие облигации: Софтлайн на размещении
    136
    Читать еще