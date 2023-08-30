Логотип Джей энд Кей Лоерз
Джей энд Кей Лоерз
Субсидиарная ответственность

Суд отказал конкурсному управляющему в привлечении бывшего директора к субсидиарной ответственности

Взять резидента Сколково малой кровью у управляющего не вышло.
40
Суд отказал конкурсному управляющему в привлечении бывшего директора к субсидиарной ответственности
Иллюстрация: Джей энд Кей Лоерз

Добрый день. Меня зовут Алексей Жуков. 

Рейтинг Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) — категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution — группа 3 (Устойчивая практика).

Подписывайтесь на мой ТГ-канал. Там моя и актуальная практика.

Ко мне обратился за 3 дня до судебного заседания бывший генеральный директор одного резидента Сколково.

3 дня до заседания? Почему нет? Легко — подумал я.

Управляющий просил суд привлечь моего доверителя к субсидиарной ответственности по пп.1 п.2 ст. 61.11 закона о банкротстве — подразумевалось, что мой доверитель причинил существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения им или в пользу себя либо одобрения им одной или нескольких сделок должника.

Вменялась продажа имущества аффилированным с должником лицам.

План защиты:

  • Анализ сделок.

  • Анализ цен.

  • Анализ дат сделок и подачи заявления о банкротстве.

  • Анализ отчета конкурсного управляющего о финансовом положении должника.

Доводы защиты:

В п. 23 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено, что презумпция доведения до банкротства в результате совершения сделки (ряда сделок) может быть применена к контролирующему лицу, если данной сделкой (сделками) причинен существенный вред кредиторам.

К числу таких сделок относятся, в частности, сделки должника, значимые для него (применительно к масштабам его деятельности) и одновременно являющиеся существенно убыточными.

При этом следует учитывать, что значительно влияют на деятельность должника, например, сделки, отвечающие критериям крупных сделок (статья 78 закона об акционерных обществах, статья 46 закона об обществах с ограниченной ответственностью и т.д.).

1️⃣По результатам анализа отчета конкурсного управляющего о финансовом положении должника — на дату совершения сделки, стоимость сделки составляла 0,26% от совокупных активов должника за календарный год.

2️⃣На дату совершения сделки, у должника не было кредиторов, которым мог быть причинен вред этими сделками, что также свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по пп. 1 п. 2 ст. 61.11 закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Заявление о банкротстве было подано через 4 месяца после совершения данной сделки.

3️⃣ Конкурсный управляющий не проводил оценку стоимости отчужденного имущества.

Вердикт суда: доводы конкурсного управляющего являются необоснованными.

Ждем апелляции.❗️🔥❗️

Подписывайтесь на мой ТГ-канал. Там моя и актуальная практика.

Реклама: ООО «Джей энд Кей Лоерз», ИНН: 9715287083

Джей энд Кей Лоерз

Джей энд Кей Лоерз

4748 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам

    Как бухгалтеру отражать операции по маркетплейсу в учете и разбираться в документах, узнаете из обзора.

    Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам
    484
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Выбирайте лучшую работу вместе с «Клерком»: топ самых крутых вакансий дня!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    15
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Изменения в воинском учете и долгожданные разъяснения ФНС по уменьшению налогов на взносы. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 31/2023

    Новые изменения в воинском учете начнут действовать уже через месяц. А еще ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год!

    Изменения в воинском учете и долгожданные разъяснения ФНС по уменьшению налогов на взносы. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 31/2023
    71
    Логотип cinemalawyer
    cinemalawyer
    Право

    😠 Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ?

    В киноиндустрии возникают ситуации, когда заказчик отказывается подписывать или возвращать акт выполненных работ. Рассказываем, что делать если вам не заплатили за ваши услуги или вы не можете получить от заказчика необходимые документы.

    😠 Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ?
    25
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Бухгалтерские программы

    Использование Ассистента ГИС ЖКХ при выгрузке платежек и получении оплат через портал

    Ассистент ГИС ЖКХ обладает возможностью осуществлять выгрузку платежных документов и принимать оплаты через портал ГИС ЖКХ. Это предоставляет удобство и эффективность для жилищно-коммунальных организаций и жителей.

    Использование Ассистента ГИС ЖКХ при выгрузке платежек и получении оплат через портал
    17
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговый учет при УСН

    Новые книги доходов для УСН, ПСН и ЕСХН. Бухгалтеры, готовьтесь!

    Раньше обязанность утверждать книги доходов и расходов по УСН, ПСН, ЕСХН была у Минфина. Теперь ее переложили на ФНС. И налоговики принялись за работу.

    Новые книги доходов для УСН, ПСН и ЕСХН. Бухгалтеры, готовьтесь!
    7
    1,4 тыс.
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    216
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Общество

    Россияне хотели бы изменить даты праздничных выходных. Что не устраивает соотечественников?

    Больше половины россиян не отдыхают в праздники. По мнению каждого третьего россиянина, из-за официальных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка.

    1
    95
    Читать еще