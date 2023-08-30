Суд отказал конкурсному управляющему в привлечении бывшего директора к субсидиарной ответственности

Добрый день. Меня зовут Алексей Жуков.

Рейтинг Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) — категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution — группа 3 (Устойчивая практика).

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Ко мне обратился за 3 дня до судебного заседания бывший генеральный директор одного резидента Сколково.

3 дня до заседания? Почему нет? Легко — подумал я.

Управляющий просил суд привлечь моего доверителя к субсидиарной ответственности по пп.1 п.2 ст. 61.11 закона о банкротстве — подразумевалось, что мой доверитель причинил существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения им или в пользу себя либо одобрения им одной или нескольких сделок должника.

Вменялась продажа имущества аффилированным с должником лицам.

План защиты:

Анализ сделок.

Анализ цен.

Анализ дат сделок и подачи заявления о банкротстве.

Анализ отчета конкурсного управляющего о финансовом положении должника.

Доводы защиты:

В п. 23 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено, что презумпция доведения до банкротства в результате совершения сделки (ряда сделок) может быть применена к контролирующему лицу, если данной сделкой (сделками) причинен существенный вред кредиторам.

К числу таких сделок относятся, в частности, сделки должника, значимые для него (применительно к масштабам его деятельности) и одновременно являющиеся существенно убыточными.

При этом следует учитывать, что значительно влияют на деятельность должника, например, сделки, отвечающие критериям крупных сделок (статья 78 закона об акционерных обществах, статья 46 закона об обществах с ограниченной ответственностью и т.д.).

1️⃣По результатам анализа отчета конкурсного управляющего о финансовом положении должника — на дату совершения сделки, стоимость сделки составляла 0,26% от совокупных активов должника за календарный год.

2️⃣На дату совершения сделки, у должника не было кредиторов, которым мог быть причинен вред этими сделками, что также свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по пп. 1 п. 2 ст. 61.11 закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Заявление о банкротстве было подано через 4 месяца после совершения данной сделки.

3️⃣ Конкурсный управляющий не проводил оценку стоимости отчужденного имущества.

Вердикт суда: доводы конкурсного управляющего являются необоснованными.

Ждем апелляции.❗️🔥❗️

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