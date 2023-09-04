Создатели процессора Эльбрус снова выиграли у Минпромторга в арбитраже.

Шел двадцатый месяц судебного разбирательства по иску Минпромторга к создателям российского процессора Эльбрус.
Цена вопроса — 417 миллионов рублей.
Добрый день. Меня зовут Алексей Жуков.
Рейтинг Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) — категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution — группа 3 (Устойчивая практика).
Дело обстояло так:
АСГМ — наша победа.
9ААС — победа министерства.
АС МО — притормозили судебный акт 9ААС, отправили на пересмотр.
АСГМ — снова победа. (30.08.23) пока не вступило в силу.
Довод министерства — недостижение показателей эффективности предоставления субсидии.
Мой довод — субсидия является безвозвратной при соблюдении ряда условий (добросовестность получателя в ее использовании, отчет перед министерством и т.д.).
А что суд?
Во-первых, привлекли еще лиц — Минобороны, МВД и Минфин.
Данные министерства, в т.ч. истец разрабатывали кое-какой документ, направленный на установления спроса на отечественную продукцию. Спрос естественно — со стороны государства.
Вопрос, почему другие лица продукцию эту не покупали или не хотели покупать остается открытым. И это я не о процессорах, а в целом...
Во-вторых, суд проверил нашу добросовестность.
Конкурсный отбор мы прошли, критериям соответствовали, отчетные документы предоставляли.
Ну и в-третьих, поскольку после принятия изменений в документ, который разрабатывали министерства были внесены изменения и объем закупки был уменьшен, это сказалось и на выполнении плана продаж по итогам предоставления субсидии.
А поскольку покупателями продукции были силовые ведомства, то в силу специфики реализовать ее на гражданском рынке в объеме нескольких миллиардов рублей было весьма затруднительно, хотя попытки были (снова о добросовестности).
Дело не секретно — карточка и решение после пересмотра.
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