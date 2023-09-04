Создатели процессора Эльбрус снова выиграли у Минпромторга в арбитраже.

После второго круга рассмотрения дела, суд снова отказал в иске министерству.

Шел двадцатый месяц судебного разбирательства по иску Минпромторга к создателям российского процессора Эльбрус.

Цена вопроса — 417 миллионов рублей.

Добрый день. Меня зовут Алексей Жуков.

Рейтинг Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) — категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution — группа 3 (Устойчивая практика).

Дело обстояло так:

АСГМ — наша победа. 9ААС — победа министерства. АС МО — притормозили судебный акт 9ААС, отправили на пересмотр. АСГМ — снова победа. (30.08.23) пока не вступило в силу.

Довод министерства — недостижение показателей эффективности предоставления субсидии.

Мой довод — субсидия является безвозвратной при соблюдении ряда условий (добросовестность получателя в ее использовании, отчет перед министерством и т.д.).

А что суд?

Во-первых, привлекли еще лиц — Минобороны, МВД и Минфин.

Данные министерства, в т.ч. истец разрабатывали кое-какой документ, направленный на установления спроса на отечественную продукцию. Спрос естественно — со стороны государства.

Вопрос, почему другие лица продукцию эту не покупали или не хотели покупать остается открытым. И это я не о процессорах, а в целом...

Во-вторых, суд проверил нашу добросовестность.

Конкурсный отбор мы прошли, критериям соответствовали, отчетные документы предоставляли.

Ну и в-третьих, поскольку после принятия изменений в документ, который разрабатывали министерства были внесены изменения и объем закупки был уменьшен, это сказалось и на выполнении плана продаж по итогам предоставления субсидии.

А поскольку покупателями продукции были силовые ведомства, то в силу специфики реализовать ее на гражданском рынке в объеме нескольких миллиардов рублей было весьма затруднительно, хотя попытки были (снова о добросовестности).

Дело не секретно — карточка и решение после пересмотра.

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