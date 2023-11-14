Взыскание налогов с компании клона

Описание схемы, как не надо делать.

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Сейчас проведу обзор очередной налоговой проверки.

ИФНС №29 по г. Москве обратилась в арбитражный суд с требованиями:

О признании ООО «Евро-Керамика» и ООО «Евро-Керамика Печоры» взаимозависимыми лицами; О взыскании в порядке пп. 1 п. 3 ст. 45 НК с ООО «Евро-Керамика Печоры» 598 307 949 руб. 44 коп., в том числе по налогу на прибыль в федеральный бюджет — 15 266 459 руб., налогу на прибыль в бюджет субъектов РФ — 137 398 173 руб., налогу на добавленную стоимость — 255 487 476 руб., пени в размере 183 890 131.44 руб., штрафы в размере 6 265 710.00 руб., а также пени, рассчитанные на дату исполнения судебного акта.

В качестве третьего лица инспекцией заявлено ООО «Евро-Керамика» и конкурсный управляющий ООО «Евро-Керамика».

21.02.2023 в дело согласно протокольному определению на основании статей 52, 51 АПК вступил представитель прокуратуры Псковской области.

Как все начиналось

ВНП 1

На основании решения от 15.12.2014 инспекцией в отношении ООО «ЕвроКерамика» проведена ВНП финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

По ее результатам вынесено решение от 28.12.2018 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, обществу доначислены обязательные платежи в общей сумме 239 601 612 руб., в том числе 156 475 616 руб. недоимка по налогу на прибыль и НДС, 83 125 996 руб. — пени.

ООО «Евро-Керамика» в порядке статьи 101.2 НК была подана апелляционная жалоба на решение инспекции.

Решением УФНС по г. Москве от 31.10.2019 решение инспекции оставлено без изменения.

ООО «Евро-Керамика» решение инспекции 28.12.2018 №14-09/29 оспорило в судебном порядке.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2020 по делу №А40- 302920/19-75-5581 в требованиях общества о признании недействительным решения инспекции отказано.

ВНП 2

Кроме того, инспекцией на основании решения от 29.12.2017 проведена ВНП в отношении «Евро-Керамика» за 2014–2016 годы.

По результатам проверки инспекцией принято решение от 29.09.2021 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым ООО «Евро-Керамика» доначислены обязательные платежи в сумме 338 089 630,44 руб., в том числе 239 925 420 руб.

недоимка по налогу на прибыль и НДС, а также 98 164 210,44 руб. — пени. ООО «Евро-Керамика» обжаловало решение от 29.09.2021 в апелляционном порядке, установленном статьей 101.2 НК.

Решением УФНС по г. Москве от 17.02.2022 № 21-10/018660@ решение инспекции от 29.09.2021 №16/1920 оставлено без изменения.

В судебном порядке решение не обжаловалось.

ВНП 3

Инспекцией на основании решения от 19.02.2020 проведена ВНП в отношении ООО «Евро-Керамика» за 2018 год.

По результатам ВНП вынесено решение от 19.10.2021 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым ООО «Евро-Керамика» доначислено 20 616 707 руб., в том числе 11 751 072 руб. — недоимка по НДС, 2 599 925 руб. — пени, 6 265 710 руб. — штрафы.

Решение от 19.10.2021 не было обжаловано и вступило в законную силу 12.11.2021.

В судебном порядке оно также не обжаловалось.

Как все начиналось. Банкротство

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2020 по делу А40-254/20-95-2, принято к производству заявление ООО «Монтажспецстрой» о признании ООО «Евро-Керамика» несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2021 по делу №А40-254/20-95-2 ООО «Евро-Керамика» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Согласно отчету конкурсного управляющего ООО «Евро-Керамика» о своей деятельности общий размер реестра требований кредиторов ООО «Евро-Керамика» составляет 1 371 828 725 рублей.

Клон

ФНС усмотрела, что ООО «Евро-Керамика» с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате доначисленных по результатам выездных налоговых проверок сумм налогов, пеней и штрафов перевело финансово-хозяйственную деятельность на зависимое юридическое лицо — ООО «Евро-Керамика Печоры».

Признаки ухода от уплаты налогов

ФНС указывает, что:

ООО «Евро-Керамика» и ООО «Евро-Керамика Печоры» аффилированы, являются взаимозависимыми лицами для целей налогообложения в порядке статьи 20 и пункта 3 статьи 45 НК через деятельность руководителей и учредителей. Основное и зависимое общества имеют:

идентичный адрес осуществления финансово-хозяйственной деятельности, контактные телефоны,

один и тот же сайт www.euroceramica.net;

основной вид деятельности обеих организаций — Производство керамических плит и плиток (ОКВЭД — 23.31).

ООО «Евро-Керамика Печоры» пользуется товарным знаком под регистрационным номером 250299, зарегистрированным 30.06.2003 и находящимся в собственности ООО «Евро-Керамика».

ООО «Евро-Керамика Печоры» арендует те же объекты недвижимого имущества и оборудование, которые ранее арендовал и использовал в своей деятельности основной налогоплательщик;

ООО «Евро-Керамика Печоры» заключены договоры на поставку сырья и договоры на покупку керамической плитки с тем же лицами, которые ранее являлись контрагентами основанного налогоплательщика;

работники основанного налогоплательщика в 2019-2021 годах увольнялись с одновременным трудоустройством в ООО «Евро-Керамика Печоры».

Результат создания клона

Результатом перевода бизнеса стало снижение объема выручки и объема поступления денежных средств на счета ООО «ЕвроКерамика», начиная со 2 квартала 2020 года, при одновременном увеличении данных показателей у ООО «Евро-Керамика Печоры».

В результате согласованных действий спорных организаций ООО «Евро-Керамика Печоры» продолжена деятельность, которую ранее вело ООО «Евро-Керамика», за счет доходов от которой должна быть исполнена обязанность по уплате налогов.

Доводы защиты

Переход более 700 работников связан с расширением объема производства у общества.

Договоры с контрагентами расторгнуты ООО «Евро-Керамика» по причине окончания срока их действия, договоры ООО «Евро-Керамика Печоры» заключены в последующем периоде.

То, что ряд пунктов и условий договоров схожи, не доказывает идентичности таких договоров, одинаковые условия являются лишь деловым обычаем.

ФНС не представлено ни одного доказательства того, что денежные средства, либо какое-то имущество реально было бы передано из основного общества ответчику, рано как ответчику не поступала выручка за товары и продукцию, реализованные основным налогоплательщиком

Позиция конкурсного управляющего ООО «Евро-Керамика»

КУ считал не подлежащими удовлетворению исковые требования инспекции, указывал, что налоговый орган является кредитором ООО «Евро-Керамика», заявленные суммы исковых требований являются реестровыми, подлежат удовлетворению исключительно в рамках дела о банкротстве, по результатам завершения конкурсного производства.

Полагал, что в случае удовлетворения требования заявителя будет нарушена очередность погашения требований кредиторов ООО «Евро-Керамика», закрепленная в статье 134 закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Признание судом взаимозависимости организаций

Суд может признать лица взаимозависимыми и по иным основаниям, если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок и если будет доказана их объективная взаимозависимость (пункт 2 статьи 20, пункт 7 статьи 105.1 НК).

Помимо вышеназванных доводов ФНС судом проанализированы:

данные ЕГРЮЛ;

справки НДФЛ;

картотека арбитражных дел — взаимосвязь и зависимость между участниками группы компаний являлась предметом различных судебных разбирательств;

банковские выписки и назначение платежа — 43% от всех поступлений ООО «Евро-Керамика» составили 46% поступлений ООО «Евро-Керамика Печоры»;

протоколы допросов работников;

лицензии;

показания контрагентов, которые указали, что все предложения о перезаключении контактов исходили от налогоплательщика;

налоговые декларации;

Вердикт суда

Взыскать с ООО «Евро-Керамика Печоры» в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ:

задолженность в сумме 637 572 897 руб. 34 коп. ,

включая недоимку по налогам в размере 408 152 108 руб. ,

пени в сумме 223 155 079 руб. 34 коп.,

штрафы в размере 6 265 710 руб.

Судебный акт.

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