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Джей энд Кей Лоерз
Налоги, взносы, пошлины

Оценка налоговой выгоды

С примерами от судей.
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Оценка налоговой выгоды
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

12.12.23 «Российская газета» опубликовала результаты масштабного ежегодного исследования «Рейтинг юристов и их компаний». 

Я, Жуков Алексей, также, присутствую в нем.

Само попадание в рейтинг — результат признания качества работы и репутации конкретного специалиста.

Мой ТГ-канал.

13.12.23 Верховный суд РФ обобщил практику последних лет по необоснованной налоговой выгоде.

Привожу некоторые полезные выдержки из него.

1️⃣. Оценка должной осмотрительности

При оценке того, была ли налогоплательщиком проявлена надлежащая осмотрительность при выборе контрагента, должны приниматься во внимание значимость и особенности сделки для налогоплательщика с учетом характера и объемов его деятельности.

2️⃣. «Бумажный» НДС

Возможность применения налоговых вычетов сумм НДС налогоплательщиком-покупателем исключается, если налогоплательщик участвовал в согласованных с иными лицами действиях, направленных на неправомерное уменьшение такими лицами налоговой обязанности.

Проще говоря, в схеме нет: товара, денег, услуг.

3️⃣. Реальность хозяйственных операций

Наличие счетов-фактур и иных первичных учетных документов не является безусловным подтверждением права на вычет сумм НДС и на учет расходов, если представленные документы в своей совокупности не подтверждают реальность хозяйственных операций.

4️⃣.Взаимодействие налогоплательщика с «техническими компаниями»

Такое взаимодействие может служить основанием для доначисления сумм налогов по результатам налоговой проверки, если такие контрагенты в действительности не имели возможности исполнить сделку перед налогоплательщиком.

Например, у компании были договоры с недавно зарегистрированными и вскоре после заключения соглашений ликвидированными фирмами.

У организаций не было ни трудовых ресурсов, ни какого-либо имущества, ни сайтов.

5️⃣. Реальные сделки должны быть приняты к сведению

Если в ходе проверки установлено лицо, в действительности осуществившее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, то учет расходов и налоговых вычетов сумм НДС производится исходя из параметров реального исполнения, отраженных в финансово-хозяйственных документах указанного лица по такой сделке.

6️⃣. Единство выводов (инспекции, а не денег)

При оценке обоснованности налоговой выгоды судам необходимо исходить из того, что налоговые органы, составляющие единую централизованную систему, в принимаемых ими решениях не должны делать противоречивые выводы в отношении деятельности проверяемых налогоплательщиков.

В частности, спор о том, кто является инициатором схемы — продавец/заказчик или покупатель/исполнитель не может быть решен по-разному в зависимости от того, кто является объектом проверки.

Иными словами, если одна инспекция уже пришла к выводу, что неуплата налога произошла за счет включения в цепочку сделок компании, подконтрольной продавцу, то при проверке покупателя другая инспекция не может сделать вывод о подконтрольности этой же компании покупателю.

7️⃣. Раскрытие лица, от которого имела место поставка, позволяет налогоплательщику реализовать право на вычеты НДС

Доводы налогоплательщика о лице, фактически осуществившем исполнение сделки (фактическом контрагенте), заявленные в целях подтверждения обоснованности налоговой выгоды, подлежат оценке налоговым органом и судом.

8️⃣. Фактический получатель дохода

ВС РФ включил в обзор свою недавнюю позиция по делу № А40-121109/2022 о налогообложении платежей иностранному кредитору.

Суть дела — налог, доначисленный на выплаты в адрес кредитора — иностранной компании.

ВС РФ указал, что при выплате дохода налоговый агент должен самостоятельно проверять фактического получателя дохода исходя из документов, полученных от иностранной компании.

Такая оценка должна производиться из целей и задач международных договоров об избежании двойного налогообложения и с учетом таких принципов, как предотвращение злоупотребления положениями договора и преобладание существа над формой.

9️⃣. Сдерживание получение выручки от взаимозависимых лиц для сохранения УСН

То есть контрагент может заплатить налогоплательщику, но не делает этого, не имея разумных причин (по согласованию).

Позиция ВС РФ — в такой ситуации при определении права на сохранение УСН может учитываться не только выручка, но еще и дебиторская задолженность.

1️⃣0️⃣. Налоговая ответственность организатора

Суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода от неправомерно разделенной деятельности, учитываются при определении размера налоговой обязанности по общей системе налогообложения у налогоплательщика — организатора группы.

Иными словами, при выявлении дробления бизнеса инспекторы обязаны помнить: размер доначисляемых налогов должен быть уменьшен таким образом, как если бы налоги, уплачиваемые элементами схемы дробления бизнеса в связи с применением специальных налоговых режимов, уплачивались организатором схемы.

1️⃣1️⃣. Дробление бизнеса ради УСН

В случае искусственного дробления единой деятельности между несколькими налогоплательщиками, извлекающими выгоду из применения специального налогового режима, определение недоимки по НДС производится путем выделения сумм налога из полученной всеми участниками группы выручки (по расчетной ставке налога).

Размер недоимки по НДС при таком дроблении нужно считать, выделяя суммы налога из полученной всеми участниками группы выручки.

1️⃣2️⃣. Возможные потери казны

Занижение цены работ, выполненных по сделке между взаимозависимыми лицами, входящими в одну группу лиц, не может служить основанием для доначисления сумм НДС отдельному участнику группы, если налог в отношении спорных операций фактически был уплачен по результатам деятельности всей группы, что устранило возможные потери казны.

При выявлении дробления бизнеса инспекция должна провести налоговую реконструкцию.

Пример № А29-8156/2017.

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Комментарии

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