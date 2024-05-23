Повестка на допрос ОЭБиПК для дачи пояснений

Ходить на допрос или нет?

Всем добрый день.

Как известно, если у налоговиков по ВНП не выходит каменный цветок, то…

Это «всем известная цитата из сказки» П. Бажова о том, как Хозяйка Медной горы Данилу словами задевала «Ну, что, Данила-мастер, не выходит каменный цветок?» К сведению, такой фразы в оригинале нет! Ни в сказке, ни в фильме, ни в мультфильме.

Продолжу, если не получается у налоговиков при ВНП запугать налогоплательщика, то они подключают ресурс в виде сотрудников полиции.

Аналогичный случай произошел с одним моим доверителем.

Не получив должной обратной связи от налогоплательщика, налоговики направили запрос в ОЭБиПК (экономическая безопасность и противодействие коррупции).

Всем сотрудникам прислали повестку на «допрос»

Однако у страха глаза велики. Если владелец сразу паниковать и давай искать адвокатов, то я сразу сказал, что можно не ходить.

Вопрос — почему?

Все просто — ответ в самой «повестке».

Дьявол в мелочах

Как видно из названия — это уведомление о явке.

Вызвать на допрос могут в рамках уголовного дела, как видно в тексте указано — материал (№ от _), а не уголовное дело.

При этом, свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин (ст. 188 УПК).

В уведомлении о явке нет статуса физического лица — в качестве кого его вызывают?

Далее, ссылка на ст. 13 закона о полиции. Эта статья рассказывает о правах полиции.

Следующий момент, лицо вызывающее на дачу пояснений — оперуполномоченный. То есть еще один маркер того, что просто собирают информацию и видимо для налоговиков.

Ответственности за неявку для дачи пояснений нет, но так как РФ сильно правовое государство, то рекомендую в таких случаях позвонить по контактам, указанным в уведомлении и спросить что и почему, лишним не будет.

Следующая часть о том, кто может сопровождать на дачу пояснений.

В данном случае, сопровождал я по нотариальной доверенности без статуса адвоката. На КПП были разговоры, что меня не пропустят, но в таком случае, как и с налоговиками сработало поведение опрашиваемого лица — никто не захотел идти в полицию один и планировали отказаться от дачи пояснений.

Оперуполномоченному деваться некуда, пропустил.

И да, опрашивали для налоговиков.

Вот такая история.

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