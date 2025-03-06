Реализация имущества в терминологии ст. 39 НК не порождает доход, облагаемый по УСН

Конституционный Суд отметил, что и в отсутствие специальных правил в налоговом законодательстве особое значение приобретает определение дохода налогоплательщика, который во всяком случае не может определяться по стоимости выбывшего имущества, т.е. исходя из размера имущественных потерь налогоплательщика.

Вместе с тем, поскольку это также прямо не исключено действующим законодательством, экономическая выгода такого налогоплательщика может быть определена по полученному им имущественному благу в виде доли вышедшего участника, фактическая стоимость которой может даже превышать фактическую стоимость переданного имущества.

Федеральному законодателю надлежит — исходя из требований Конституции и с учетом правовых позиций Конституционного Суда, основанных на ее положениях — внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

Верховный суд, на основании этого все акты отменил и направил дело на новое рассмотрение.