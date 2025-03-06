Реализация имущества в терминологии ст. 39 НК не порождает доход, облагаемый по УСН

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением к ИФНС № 18 по городу Москве о признании недействительным решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, принятого по результатам камеральной налоговой проверки.
Три инстанции судов встали на сторону ФНС.
Верховный суд принял жалобу Общества.
Верховный суд направил запрос в Конституционный суд запрос: о соответствии Конституции положений подпункта 5 пункта 3 статьи 39, пункта 1 статьи 41, пунктов 1 и 2 статьи 248, пунктов 1 и 2 статьи 249, пункта 1 статьи 346.15 НК, в той мере, в которой этими положениями в системе действующего правового регулирования допускается включение в налогооблагаемую базу по УСН стоимости имущества, передаваемого в счет оплаты действительной стоимости доли лицу, вышедшему из состава участников общества с ограниченной ответственностью в порядке статьи 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Конституционный Суд по данному запросу принял постановление от 21 января 2025 г. № 2-П: «По делу о проверке конституционности подпункта 5 пункта 3 статьи 39, пункта 1 статьи 41, пунктов 1 и 2 статьи 248, пунктов 1 и 2 статьи 249, а также пункта 1 статьи 346.15 НК РФ в связи с запросом Верховного Суда РФ».
В частности, в резолютивной части указанного судебного акта постановлено: признать подпункт 5 пункта 3 статьи 39, пункт 1 статьи 41, пункты 1 и 2 статьи 248, пункты 1 и 2 статьи 249, а также пункт 1 статьи 346.15 НК не соответствующими Конституции, ее статьям 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (часть 2), 55 (часть 3) и 57, в той мере, в какой они в их взаимосвязи в системе действующего правового регулирования в силу своей неопределенности, порождающей различное истолкование в правоприменительной практике, допускают произвольное разрешение вопроса о возникновении у общества с ограниченной ответственностью, применяющего упрощенную систему налогообложения, дохода в случае передачи им имущества в счет выплаты действительной стоимости доли вышедшему из него участнику и, соответственно, произвольное определение размера налогооблагаемого дохода в этом случае.
Из-за чего все это
Инспекцией проведена камеральная налоговая проверка представленной обществом налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее — УСН) за 2021 год, с объектом налогообложения «доход», в которой был продекларирован доход 2 408 584 рублей и УСН по ставке 6 % к уплате в размере 72 257 рублей (с учетом уплаченных страховых взносов).
По результатам проверки составлен акт и принято оспариваемое решение, согласно которому Обществу доначислен налог в размере 3 254 088 рублей, пени в размере 165 885,85 рублей; общество привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения в виде штрафа по пункту 1 статьи 122 НК в размере 160 742 рублей.
Основанием для доначисления УСН, пени и штрафа стали следующие обстоятельства
Участник, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 99%, вышел из состава участников общества в порядке статьи 26 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В счет оплаты действительной стоимости доли, по договору Общество передало участнику объекты недвижимости — 2 нежилых помещения.
Уставный капитал общества составлял 10 000 рублей; вследствие чего номинальная стоимость доли участника равна 9900 рублей.
На основании отчета, составленного оценщиками, действительная стоимость доли вышедшего участника составляла 56 174 000 рублей; рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, переданных участнику, соответствовала 54 991 000 рублей.
По мнению налогового органа, из положений статей 39, 248, 249, 251, 268, 346.15 НК следует, что в результате указанных операций, с учетом остаточной стоимости данного недвижимого имущества, Общество получило, но не продекларировало за 2021 год облагаемый по УСН доход, равный 54 966 098 рублей, что повлекло доначисление в оспариваемом решении налога в размере 3 254 088 рублей, соответствующих пеней и санкций.
Выводы судов
Если стоимость имущества, передаваемого участнику хозяйственного общества (54 991 000 рублей), превышает первоначальный взнос данного участника (9900 рублей), то сумма указанного превышения признается реализацией имущества и включается в состав доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
Верховный и Конституционный суды
Конституционный Суд отметил, что и в отсутствие специальных правил в налоговом законодательстве особое значение приобретает определение дохода налогоплательщика, который во всяком случае не может определяться по стоимости выбывшего имущества, т.е. исходя из размера имущественных потерь налогоплательщика.
Вместе с тем, поскольку это также прямо не исключено действующим законодательством, экономическая выгода такого налогоплательщика может быть определена по полученному им имущественному благу в виде доли вышедшего участника, фактическая стоимость которой может даже превышать фактическую стоимость переданного имущества.
Федеральному законодателю надлежит — исходя из требований Конституции и с учетом правовых позиций Конституционного Суда, основанных на ее положениях — внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления.
Верховный суд, на основании этого все акты отменил и направил дело на новое рассмотрение.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Что дальше
Впредь до внесения в действующее правовое регулирование необходимых изменений передача (отчуждение) обществом с ограниченной ответственностью, применяющим упрощенную систему налогообложения, имущества в счет выплаты действительной стоимости доли вышедшему из него участнику предполагает необходимость обложения налогом экономической выгоды такого налогоплательщика в виде действительной (рыночной) стоимости доли, определяемой в установленном порядке на момент после перехода ее к налогоплательщику.
При этом в случае, если срок исполнения указанной налоговой обязанности общества с ограниченной ответственностью, применяющего упрощенную систему налогообложения, наступил до вступления в силу настоящего постановления, к нему в связи с ее неисполнением не применяются меры налоговой ответственности.
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