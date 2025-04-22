Прокурор теперь за ФНС, оспаривает бумажный НДС

Если конкретно

Установлено, что в целях получения налоговой выгоды в виде завышения налоговых вычетов (возмещения) НДС ООО «УЗМС» (покупатель) с ООО «ТПК «Погода в доме» (поставщик) подписаны фиктивные (мнимые) счета-фактуры на поставку строительных материалов.

На основании подписанных счетов-фактур ООО «УЗМС» перевело ООО «ТПК Погода в доме» денежные средства в размере 22 845 799 руб.