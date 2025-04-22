Прокурор теперь за ФНС, оспаривает бумажный НДС

Обстоятельства
В ходе проведенной прокуратурой области проверки установлено, что один завод модульных сооружений создал видимость осуществления хозяйственной деятельности с обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «Погода в доме».
Если конкретно
Установлено, что в целях получения налоговой выгоды в виде завышения налоговых вычетов (возмещения) НДС ООО «УЗМС» (покупатель) с ООО «ТПК «Погода в доме» (поставщик) подписаны фиктивные (мнимые) счета-фактуры на поставку строительных материалов.
На основании подписанных счетов-фактур ООО «УЗМС» перевело ООО «ТПК Погода в доме» денежные средства в размере 22 845 799 руб.
Движение денежных средств
В ходе анализа движения денежных средств по расчетным счетам ООО «ТПК Погода в доме» установлено, что поступившие денежные средства от ООО «УЗМС» в дальнейшем перечислялись индивидуальным предпринимателям за транспортные услуги.
ООО «УЗМС» в нарушении п. 1 ст. 54.1 НК, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности умышленно использован фиктивный документооборот с ООО «ТПК Погода в доме» в целях минимизации налоговых обязательств, путем искажения сведений о действительных фактах финансово-хозяйственных отношений с целью искусственного завышения налоговых вычетов по НДС и налога на прибыль организаций.
Таким образом, ООО «УЗМС» искажало сведения о действительных фактах финансово-хозяйственных отношений с целью неуплаты налогов, при этом осознавая характер своих противоправных действий.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
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Мнимые сделки
Прокуратура полагает, что сделки по перечислению денежных средств, заключенные ООО «УЗМС» с ООО «ТПК Погода в доме», являются мнимыми, поскольку при их совершении обе стороны действовали недобросовестно, в обход закона и не имели намерения совершить сделку в действительности, сделки заключены только для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, без намерения создать соответствующие правовые последствия в отсутствие реальных хозяйственных отношений ответчика с указанным контрагентом в целях получения налоговой выгоды в виде завышения налоговых вычетов (возмещения) НДС и в последующем обналичивания денежных средств.
Действия ответчиков ООО «УЗМС» и ООО «ТПК Погода в доме» преследовали достижение результата, который не просто не отвечает требованиям закона, а противоречили, заведомо и очевидно для участников гражданского оборота, основам правопорядка и нравственности, то есть совершенные ими сделки были направлены на создание искусственных оснований для получения налоговой выгоды и, следовательно, на незаконное обогащение за счет бюджетных средств.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Суд
Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что заключенные между ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» и ООО «Торгово-производственная компания «Погода в доме» сделки по перечислению денежных средств необходимо признать недействительными.
И применил последствия недействительности сделок. И взыскал в доход РФ солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский завод модульных сооружений» и общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «Погода в доме» денежные средства в размере 22 845 799 руб. 00 коп.
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