Перепродажа цифровых активов (биткоинов) облагается налогом в РФ

Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Всем привет. Быстрая перепродажа цифровых активов считается коммерческой деятельностью и облагается налогом.
Один ИП, с кодом ОКВЭД — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (ОКВЭД 47.91) применяет специальный налоговый режим в виде упрощенной системы (далее — УСН) с объектом налогообложения «доходы».
Далее он представляет первичную налоговую декларацию по УСН за 2022 год, согласно которой сумма полученного дохода от ведения предпринимательской деятельности составила 800 982 руб., сумма исчисленного налога составила 7185 руб.
Налоговая проводит проверку — камеральную.
По результатам рассмотрения материалов проверки вынесено решение, в соответствии с которым установлена недоимка по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее — УСН) в сумме 5 464 141 руб., предприниматель привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии с п.1 ст. 122 НК в виде штрафа в размере 273 207.05 руб. (с учетом смягчающих обстоятельств сумма штрафа снижена в 4 раза).
УФНС жалобы ИП не удовлетворило.
Далее суд.
Уже в суде
И вот, что вскрылось в суде.
В ходе проведения камеральной налоговой проверки налоговым органом установлен факт поступления на счета ИП за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 денежных средств в сумме 143 675 973 руб., из них сумма 51 124 736 руб., не является доходом, учитываемым в целях налогообложения единым налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН.
На основании вышеизложенного, налоговым органом установлено, что сумма дохода, подлежащая учету в качестве доходов, полученных от ведения ИП предпринимательской деятельности за 2022 год, составила 92 551 237 рублей.
Доказательства
Руководствуясь положениями ст. 86 НК, инспекция направила запросы в адреса банков, в которых у предпринимателя открыты расчетные счета, о предоставлении расширенных выписок о движении денежных средств.
Согласно полученным выпискам за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на счета ИП поступили денежные средства в сумме 143 638 618.55 руб.
Налоговым органом был установлен факт отсутствия у ИП как ФЛ легального источника денежных средств.
Согласно представленным справкам о доходах физических лиц налоговыми агентами о полученных налогоплательщиком доходах за период 2016–2022 гг., сумма полученных доходов с учетом понесенных расходов (вычетов) и удержанных налогов («чистые доходы») составила 51120 руб.
На основании ст. 93.1 НК в кредитные организации направлены поручения об истребовании документов (информации), в т.ч. содержащих сведения об IР-адресах и устройствах, с которых осуществлялись подключения к личному кабинету и онлайн-банку в период с 01.10.2022 по 31.12.2022.
Согласно полученным ответам банков счета и операции по ним совершались непосредственно ИП.
Добровольное уточнение налоговых обязанностей
В связи с несоответствием суммы отраженной налогоплательщиком в налоговой декларации по УСН за 2022 год, установленным фактом совершения непосредственно ИП операций зачисления (перевода, снятия) денежных средств и их частичным выводом за пределы РФ налоговым органом в рамках побуждения налогоплательщика к добровольному уточнению налоговых обязанностей была проведена рабочая встреча, по итогам которой в налоговый орган представлена первичная налоговая декларация о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2022 год (далее — 3-НДФЛ), в которой налогоплательщиком заявлена сумма дохода, полученного от продажи криптовалюты в размере 92 392 066 руб., и сумма расходов в размере 92 684 779 руб.
При этом документы, подтверждающие исчисление доходов и расходов в представленной налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2022 год, ИП не представлены.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ИП неправомерно занизил налогооблагаемую базу по УСН за 2022 год, неуплата налога составила 5 464 141 руб. (5 505 015 руб. — 40 874 руб. страховые взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, подлежащие уплате в данном налоговом периоде в соответствии со ст. 430 НК).
Закон по крипте и налогам
По мнению ИП, законодательное регулирование такого финансового инструмента, как цифровая валюта (криптовалюта) отсутствует, порядок совершения операций с криптовалютой на территории РФ не имеет правового закрепления в действующем законодательстве, в том числе не регламентируется нормами нормативно-правовых актов по налоговому учету, особый порядок налогообложения доходов физических лиц при совершении ими операций с крипто-валютами не установлен.
Законодательством не установлена обязанность регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления деятельности, связанной с куплей-продажей и (или) майнингом криптовалюты.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Доводы ИП не приняты
В ходе проведения камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) установлено, что ИП в 2022 году осуществлялась деятельность по купле-продаже криптовалюты.
Указанные операции осуществлялись в период регистрации налогоплательщика в качестве индивидуального предпринимателя.
Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанностей по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2.4 и 5 статьи 224 НК, налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности)).
В силу статьи 41 НК доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с названными в этой статье главами НК.
Моментом определения налоговой базы в соответствии с пунктом 1 статьи 223 НК является дата фактического получения дохода.
Позиции Высших судов
В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС, изложенной в постановлении от 18.06.2013 № 18384/12, о наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности может свидетельствовать изготовление (приобретение) имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации, хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок, взаимосвязанность всех совершенных гражданином в определенный период времени сделок.
Пленум ВС в пункте 13 постановления от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса об административных правонарушениях» разъяснил, что предпринимательской деятельностью является деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.
Учитывая это, отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не образуют состава правонарушения при условии, если количество товара, его ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность была направлена на систематическое получение прибыли.
При разрешении данной категории споров помимо учета прав собственника — физического лица, устанавливаются обстоятельства, связанные, в том числе, с систематичностью (на протяжении длительного периода и неоднократность) получения такого дохода.
Квалификация доходов, относящихся к предпринимательской деятельности, зависит от совокупности факторов, составляющих суть конкретного вида предпринимательской деятельности.
Росфинмониторинг
Так, по имеющимся сведениям, полученным от Росфинмониторинга, и по результатам мероприятий налогового контроля установлено, что ИП в 2022 году занимался систематическими операциями купли-продажи криптовалюты.
Сделки осуществлялись с помощью крипто-биржи «Вшапсе».
ИП осуществлял переводы денежных средств на счета в Турецких банков для их последующего использования в крипто-обменниках. Полученная криптовалюта реализовывалась физическим лицам на крипто-бирже «Втапсе» (р2р-торговля).
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Процесс продажи построен следующим образом:
физическое лицо выбирает предложение на продажу, размещенное ИП; оплата физическим лицом денежных средств за крипто-валюту происходит путем перевода денежных средств на личный счет ИП;
после подтверждения данной транзакции на криптобирже «Втапсе», криптова-люта (USDT) переводится на счет покупателя- физического лица.
Согласно сведениям, полученным в результате анализа движения денежных средств по личным счетам ИП, установлено систематическое перечисление денежных средств от третьих лиц.
В связи с выявленными фактами перевода денежных средств в адрес ИП и его контрагентов направлены требования о предоставлении пояснений, предоставлении документов (информации), а также уведомления о вызове в налоговый орган по вопросу осуществления данных платежей.
Документы, подтверждающие расходы в связи с осуществлением деятельности по покупке и продаже криптовалюты, налогоплательщиком не представлены.
Представленные пояснения налогоплательщика указывают на его вовлеченность в деятельность по систематической покупке и продаже криптовалюты.
При допросе предприниматель не раскрыл факты хозяйственной деятельности (подтверждено протоколом допроса).
Показания ИП и свидетелей
На вопрос налогового органа о факте открытия 92 счетов ИП пояснил, что в банках: ВТБ, АО «ОТП банк», КБ «Ренессанс Кредит», ПАО АО «Сбербанк России», Коммерческий банк «Моском-мерцбанк», «МТС банк» счета открыты самостоятельно для личных целей.
В «Тинькофф Банке» открывал брокерские счета в 2021 году, но в остальные периоды не помнит, чтобы открывал так много счетов.
В отношении АО «Райффайзенбанк» в 2022 году не исключает, что мог открыть счет по просьбе какого-то лица, но чтобы речь шла о таком большом количестве, сомневается.
Пояснил, что пластиковую карту не передавал никому, происхождение денежных средств в размере, превышающем 100 млн. руб., пояснить не смог: «вообще не в курсе об этих переводах, за исключением поступивших от родственников в размере примерно 2 млн. руб.».
В ходе проведения допроса ИП отрицал факт предоставления письменных и устных доверенностей на осуществление от его имени операций по зачислению на счета и списанию (снятию) денежных средств со счетов в банках, при этом не исключил факт того, что кто-то из знакомых ему лиц мог попросить данные о банках, которые могли в дальнейшем быть ими использованы для неизвестных налогоплательщику целей.
На вопрос, признает ли налогоплательщик денежные средства в размере 126 752 531 руб., поступившие на его счета доходом, подлежащим налогообложению, ИП ответил отказом, равно как и не подтвердил факта знакомства с лицами, являющимися источниками поступлений и получателями денежных средств, в т.ч. с ФЛ 1 и ФЛ 2.
При этом согласно протоколу допроса свидетеля ФЛ 1, с ИП знаком и обучаются в одной группе (вопрос № 7).
Кроме того, ФЛ 1 заявил, что его счетами и личными кабинетами пользовались третьи лица (вопрос № 11), при этом для осуществления переводов по счетам к нему обращался лично ИП.
При допросе сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области ИП пояснил, что «весной 2022 года он начал изучать криптовалюту, узнав о возможности перепродажи криптовалюты на бирже Binance, решил заняться этим направлением.
Однако, поскольку как ИП, добавить данный вид деятельности не смог, поскольку он фактически отсутствовал, решил работать как физическое лицо, используя карту Тинькоф-фбанка, покупая и продавая криптовалюту, совершая сделки с российскими пользователями (физические лица) на бирже Втапсе.
Осуществлял покупку и продажу криптовалюты на бирже «Binance», покупателями и продавцами выступали физические лица, являющиеся участниками данной биржи. Оплата производилась путем перечисления денежных средств с карты на карту».
Впоследствии ИП решил попробовать эту работу на международном уровне, узнав об этом в одном из телеграмм каналов, находясь в Турции, где им были открыты счета в турецком банке TURKIYE VAKIFLAR BANKASI ТАО.
Он пополнял счета в банке «Райффайзен банк», конвертировал рубли в доллары и переводил с помощью свифт-перевода денежные средства на свои турецкие счета.
Полученные денежные средства он снимал, находясь в Турции, и через крипто-обменник приобретал криптовалюту USDT, которая в последующем переводилась в крипто-кошелек на бирже.
В последующем данная криптовалюта была продана российским пользователям.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Цифровая валюта и ГК
Цифровая валюта — это совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе.
Указанные электронные данные могут быть приняты как инвестиции или средство платежа, не являющееся денежной или расчетной единицей.
В отношении цифровой валюты по общему правилу нет лица, обязанного перед каждым обладателем таких электронных данных (ч. 3 ст. 1 закона № 259-ФЗ).
Согласно ст. 128 ГК к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, в том числе цифровые рубли, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
По смыслу ст. 128 ГК криптовалюта может быть отнесена к иному имуществу, которое, в свою очередь, является имуществом для целей налогообложения при осуществления операций по покупке и продаже криптовалют (п. 2 ст. 38 НК).
В случае, если по своим функциональным характеристикам отчуждаемое имущество изначально не предназначено для личных потребительских нужд, и (или) имущество использовалось исключительно для систематического получения прибыли, то данная деятельность может быть квалифицирована как предпринимательская (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.06.2022 № Ф04- 2172/2022 по делу № А46-7997/2021, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 06.04.2022 № Ф10-890/2022 по делу № A35-8063/2020).
Как отмечено в определении Верховного Суда от 06.03.2018 № 308- КГ17-14457 по делу № А53-18839/2016, направленность действий гражданина на систематическое получение прибыли состоит в активных действиях — вовлечении соответствующих ресурсов (оборудования, рабочей силы, технологии, сырья, материалов, энергии, информационных ресурсов и т.д.), нацеленности произведенных затрат на получение положительного финансового результата.
Систематический характер действий заявителя по приобретению и продаже криптоалюты свидетельствовал о том, что имущество (криптовалюта) приобретена с целью использования в предпринимательской деятельности. Период времен между приобретением и продажей являлся краткосрочным.
Факт осуществления предпринимательской деятельности подтверждается, в частности, массовостью указанных сделок, непродолжительным владением криптовалюты, вовлечением в данные операции третьих лиц (ФЛ 1 и ФЛ 2), а также сведениями, полученными в результате допроса ИП УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области.
Также допросом контрагентов ИП установлено, что ИП целенаправленно обращался для осуществления переводов в рамках операций с криптовалютой.
Таким образом, деятельность по покупке и продаже криптовалюты носит предпринимательский характер.
Отсутствие ОКВЭД не повод не платить налог
Отсутствие определенного кода вида деятельности не означает невозможность ее осуществления, в силу п. 2 ст. 11 НК физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства, при исполнении обязанностей, возложенных на них НК, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями.
УСН и ОСН одновременно можно?
Одновременное применение индивидуальными предпринимателями общего режима налогообложения и упрощенной системы налогообложения Кодексом не предусмотрено.
Налогоплательщик не может совмещать УСН и ОСН, поскольку каждая из систем налогообложения применяется в отношении всей деятельности, которую ведет налогоплательщик, а не отдельных ее видов.
Указанная позиция подтверждается определением КС от 16.10.2007 № 667-0-0. В случае если факт осуществления предпринимательской деятельности доказан, доход от реализации имущества должен быть включен в декларацию по УСН.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Итог
Главой 26.2 НК не предусмотрено особенностей определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой.
Таким образом, операции с криптовалютой не предполагают особого порядка определения налоговой базы и отказал в удовлетворении требований ИП.
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