Перепродажа цифровых активов (биткоинов) облагается налогом в РФ

Показания ИП и свидетелей

На вопрос налогового органа о факте открытия 92 счетов ИП пояснил, что в банках: ВТБ, АО «ОТП банк», КБ «Ренессанс Кредит», ПАО АО «Сбербанк России», Коммерческий банк «Моском-мерцбанк», «МТС банк» счета открыты самостоятельно для личных целей.

В «Тинькофф Банке» открывал брокерские счета в 2021 году, но в остальные периоды не помнит, чтобы открывал так много счетов.

В отношении АО «Райффайзенбанк» в 2022 году не исключает, что мог открыть счет по просьбе какого-то лица, но чтобы речь шла о таком большом количестве, сомневается.

Пояснил, что пластиковую карту не передавал никому, происхождение денежных средств в размере, превышающем 100 млн. руб., пояснить не смог: «вообще не в курсе об этих переводах, за исключением поступивших от родственников в размере примерно 2 млн. руб.».

В ходе проведения допроса ИП отрицал факт предоставления письменных и устных доверенностей на осуществление от его имени операций по зачислению на счета и списанию (снятию) денежных средств со счетов в банках, при этом не исключил факт того, что кто-то из знакомых ему лиц мог попросить данные о банках, которые могли в дальнейшем быть ими использованы для неизвестных налогоплательщику целей.

На вопрос, признает ли налогоплательщик денежные средства в размере 126 752 531 руб., поступившие на его счета доходом, подлежащим налогообложению, ИП ответил отказом, равно как и не подтвердил факта знакомства с лицами, являющимися источниками поступлений и получателями денежных средств, в т.ч. с ФЛ 1 и ФЛ 2.

При этом согласно протоколу допроса свидетеля ФЛ 1, с ИП знаком и обучаются в одной группе (вопрос № 7).

Кроме того, ФЛ 1 заявил, что его счетами и личными кабинетами пользовались третьи лица (вопрос № 11), при этом для осуществления переводов по счетам к нему обращался лично ИП.

При допросе сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области ИП пояснил, что «весной 2022 года он начал изучать криптовалюту, узнав о возможности перепродажи криптовалюты на бирже Binance, решил заняться этим направлением.

Однако, поскольку как ИП, добавить данный вид деятельности не смог, поскольку он фактически отсутствовал, решил работать как физическое лицо, используя карту Тинькоф-фбанка, покупая и продавая криптовалюту, совершая сделки с российскими пользователями (физические лица) на бирже Втапсе.

Осуществлял покупку и продажу криптовалюты на бирже «Binance», покупателями и продавцами выступали физические лица, являющиеся участниками данной биржи. Оплата производилась путем перечисления денежных средств с карты на карту».

Впоследствии ИП решил попробовать эту работу на международном уровне, узнав об этом в одном из телеграмм каналов, находясь в Турции, где им были открыты счета в турецком банке TURKIYE VAKIFLAR BANKASI ТАО.

Он пополнял счета в банке «Райффайзен банк», конвертировал рубли в доллары и переводил с помощью свифт-перевода денежные средства на свои турецкие счета.

Полученные денежные средства он снимал, находясь в Турции, и через крипто-обменник приобретал криптовалюту USDT, которая в последующем переводилась в крипто-кошелек на бирже.

В последующем данная криптовалюта была продана российским пользователям.