Бухгалтерские страшилки: как пережить проверку по 115-ФЗ и не заработать нервный срыв

ЦБ пугает банки штрафами и отзывом лицензии. Банки требуют у бизнеса документы и грозят блокировкой. Владелец бизнеса рвет волосы и требует от бухгалтера решить проблему. А что бухгалтер? А он всегда крайний, вздохнул тяжко и побежал бумажки собирать. Разберем, почему банки требуют первичку, нужно ли ее предъявлять, и как бухгалтеру не надорваться над тоннами документов.
Какие документы требуют банки и почему
Банки – существа подневольные. Они вынуждены соблюдать 115-ФЗ и целую кучу положений Центробанка. А «пунктиков», на которые нужно проверить клиентов, становится все больше и больше.
Если «прошерстить» самого клиента банки могут на стадии открытия счета, то проверить чистоту и законность его операций – только на этапе совершения расчетов.
Фактически, прикрываясь нормативными актами, банки могут требовать с клиента абсолютно любые документы.
Сроки по представлению документов, как правило, невелики: от 3 до 7 дней. А если клиент игнорирует требование - банк перестает проводить платежи, блокирует дистанционное обслуживание или вовсе разрывает договор.
Объем запрошенной документации может быть очень приличным. Вот и приходится бухгалтеру из шкуры лезть, чтобы успеть все в кучу собрать. А потом еще и пояснения писать и отсрочку слезно просить.
Какие операции напрягают банки, и что они требуют? Расскажем подробнее.
История 1. ИП вносил средства на личный счет
Предприниматель – владелец приличного по размерам бизнеса. Расчетных счетов у него один, а личных - два, причем в разных банках. ИП перекидывал деньги с расчетника на карту в этом же банке, потом снимал с нее наличные и вносил на счет в другом банке. Думал, что сэкономит на комиссиях. А в итоге при попытке снять средства во втором банке получил отказ в проведении операции.
ИП пришлось объяснять банку происхождение доходов и предъявлять документы:
- договоры подряда с заказчиками;
- выставленные счета;
- акты приема-передачи;
- отчеты о выполненных работах;
- платежки об уплате налогов;
- последнюю декларацию.
Прав ли банк? Да. Банк обязан проверять легальность доходов. Особенно крупных сумм от 600 тысяч рублей.
Если запрос проигнорировать, банк может заморозить счет на пять дней, а потом продлить заморозку еще на 30 дней по решению Росфинмониторинга.
Еще банк может отказать в проведении операции. Два отказа в течение года влекут закрытие счета.
История 2. Сотрудники снимали деньги с корпоративных карт
Сотрудники компании расплачивались наличными за сырье. Суммы были небольшими: 50, 100 тысяч рублей. Но процесс шел постоянно. Банк счел такие операции подозрительными и запросил у компании документы.
Что запросил банк:
- кассовую книгу;
- авансовые отчеты;
- накладные на товар;
- кассовые чеки;
- закупочные акты с физлицами.
Прав ли банк? Да, так как проверяет, не занимается ли компания обналичкой. С одной стороны проверка кассовой дисциплины не в компетенции банка. Но так как банк имеет право запрашивать любые документы, лучше их предъявить, чем получить блокировку счета.
История 3. Компания стала работать с регионами
Компания закупала материалы в своем городе, а потом перешла на массовую закупку в других регионах. Банку операции показались подозрительными, а компания получила запрос: предъявить пояснения об операциях и представить все сопутствующие документы по сделкам:
- договоры с поставщиками;
- накладные, счета-фактуры;
- договоры на транспортные услуги;
- ж/д накладные;
- акты погрузочно-разгрузочных работ.
В таких случаях лучше не спорить, а выполнить требование банка. К документам прилагают письмо с пояснениями, что выбор контрагентов экономически обоснован.
История 4. ИП оказывал услуги своему же ООО
ИП выполнял перевозки для своей же компании. Банк счел сделку сомнительной и потребовал обосновать экономическую выгоду.
Что пришлось предъявить банку:
- договор оказания услуг;
- акты и счета-фактуры;
- накладные на товар;
- документы на транспортные средства.
Такие операции у банков под особым надзором, так как ИП часто используют для обналичивания средств. Если требования банка не выполнить – спокойно работать не получится.
В данном случае сторонам сделки пришлось подготовить подробные пояснения. Предъявить фотографии товара, чтобы доказать реальность рабочих процессов. Представить прайс-листы других перевозчиков, чтобы обосновать экономическую выгоду.
История 5. Компания платила зарплату наличными.
Директор компании не стал заводить зарплатный проект. Деньги на оплату труда снимали со счета и выдавали наличкой. Все в рамках закона, но банк заподозрил отмывание доходов и прислал требование.
Что требовал банк:
- ведомости по зарплате;
- штатное расписание.
Компания отказалась предоставлять данные о зарплате. Основание: сотрудники не давали согласие на раскрытие персональных данных. Кассовую дисциплину проверяет ФНС, а у нее претензий к налогоплательщику нет. Банк объяснения принял, санкций для компании не последовало.
Эта история со счастливым концом, единственная в нашей подборке. Но обычно, запрос банка – это аврал в бухгалтерии. Тут уж или документы сутками готовь или вещички собирай.
Как пройти проверку без стресса
Самый простой способ решить проблему с банком – оперативно ответить на запрос через банк-клиент. Вы направляете письмо с пояснениями и прикрепляете к нему сканы нужных документов.
«Да уж, конечно!» - сейчас возмутятся многие бухгалтеры – «Нашли легкий способ, юмористы! А бумаги кто будет подбирать, расшивать, сканировать. Это ж неделю жить на работе всем офисом придется!».
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