Бухгалтерские страшилки: как пережить проверку по 115-ФЗ и не заработать нервный срыв

ЦБ пугает банки штрафами и отзывом лицензии. Банки требуют у бизнеса документы и грозят блокировкой. Владелец бизнеса рвет волосы и требует от бухгалтера решить проблему. А что бухгалтер? А он всегда крайний, вздохнул тяжко и побежал бумажки собирать. Разберем, почему банки требуют первичку, нужно ли ее предъявлять, и как бухгалтеру не надорваться над тоннами документов.

Какие документы требуют банки и почему

Банки – существа подневольные. Они вынуждены соблюдать 115-ФЗ и целую кучу положений Центробанка. А «пунктиков», на которые нужно проверить клиентов, становится все больше и больше.

Если «прошерстить» самого клиента банки могут на стадии открытия счета, то проверить чистоту и законность его операций – только на этапе совершения расчетов.

Фактически, прикрываясь нормативными актами, банки могут требовать с клиента абсолютно любые документы.

Сроки по представлению документов, как правило, невелики: от 3 до 7 дней. А если клиент игнорирует требование - банк перестает проводить платежи, блокирует дистанционное обслуживание или вовсе разрывает договор.

Объем запрошенной документации может быть очень приличным. Вот и приходится бухгалтеру из шкуры лезть, чтобы успеть все в кучу собрать. А потом еще и пояснения писать и отсрочку слезно просить.

Какие операции напрягают банки, и что они требуют? Расскажем подробнее.

История 1. ИП вносил средства на личный счет

Предприниматель – владелец приличного по размерам бизнеса. Расчетных счетов у него один, а личных - два, причем в разных банках. ИП перекидывал деньги с расчетника на карту в этом же банке, потом снимал с нее наличные и вносил на счет в другом банке. Думал, что сэкономит на комиссиях. А в итоге при попытке снять средства во втором банке получил отказ в проведении операции.

ИП пришлось объяснять банку происхождение доходов и предъявлять документы:

договоры подряда с заказчиками;

выставленные счета;

акты приема-передачи;

отчеты о выполненных работах;

платежки об уплате налогов;

последнюю декларацию.

Прав ли банк? Да. Банк обязан проверять легальность доходов. Особенно крупных сумм от 600 тысяч рублей.

Если запрос проигнорировать, банк может заморозить счет на пять дней, а потом продлить заморозку еще на 30 дней по решению Росфинмониторинга.

Еще банк может отказать в проведении операции. Два отказа в течение года влекут закрытие счета.

История 2. Сотрудники снимали деньги с корпоративных карт

Сотрудники компании расплачивались наличными за сырье. Суммы были небольшими: 50, 100 тысяч рублей. Но процесс шел постоянно. Банк счел такие операции подозрительными и запросил у компании документы.

Что запросил банк:

кассовую книгу;

авансовые отчеты;

накладные на товар;

кассовые чеки;

закупочные акты с физлицами.

Прав ли банк? Да, так как проверяет, не занимается ли компания обналичкой. С одной стороны проверка кассовой дисциплины не в компетенции банка. Но так как банк имеет право запрашивать любые документы, лучше их предъявить, чем получить блокировку счета.

История 3. Компания стала работать с регионами

Компания закупала материалы в своем городе, а потом перешла на массовую закупку в других регионах. Банку операции показались подозрительными, а компания получила запрос: предъявить пояснения об операциях и представить все сопутствующие документы по сделкам:

договоры с поставщиками;

накладные, счета-фактуры;

договоры на транспортные услуги;

ж/д накладные;

акты погрузочно-разгрузочных работ.

В таких случаях лучше не спорить, а выполнить требование банка. К документам прилагают письмо с пояснениями, что выбор контрагентов экономически обоснован.

История 4. ИП оказывал услуги своему же ООО

ИП выполнял перевозки для своей же компании. Банк счел сделку сомнительной и потребовал обосновать экономическую выгоду.

Что пришлось предъявить банку:

договор оказания услуг;

акты и счета-фактуры;

накладные на товар;

документы на транспортные средства.

Такие операции у банков под особым надзором, так как ИП часто используют для обналичивания средств. Если требования банка не выполнить – спокойно работать не получится.

В данном случае сторонам сделки пришлось подготовить подробные пояснения. Предъявить фотографии товара, чтобы доказать реальность рабочих процессов. Представить прайс-листы других перевозчиков, чтобы обосновать экономическую выгоду.

История 5. Компания платила зарплату наличными.

Директор компании не стал заводить зарплатный проект. Деньги на оплату труда снимали со счета и выдавали наличкой. Все в рамках закона, но банк заподозрил отмывание доходов и прислал требование.

Что требовал банк:

ведомости по зарплате;

штатное расписание.

Компания отказалась предоставлять данные о зарплате. Основание: сотрудники не давали согласие на раскрытие персональных данных. Кассовую дисциплину проверяет ФНС, а у нее претензий к налогоплательщику нет. Банк объяснения принял, санкций для компании не последовало.

Эта история со счастливым концом, единственная в нашей подборке. Но обычно, запрос банка – это аврал в бухгалтерии. Тут уж или документы сутками готовь или вещички собирай.

Как пройти проверку без стресса

Самый простой способ решить проблему с банком – оперативно ответить на запрос через банк-клиент. Вы направляете письмо с пояснениями и прикрепляете к нему сканы нужных документов.

«Да уж, конечно!» - сейчас возмутятся многие бухгалтеры – «Нашли легкий способ, юмористы! А бумаги кто будет подбирать, расшивать, сканировать. Это ж неделю жить на работе всем офисом придется!».

Но мы утверждаем, это легко и просто. Не верите? Значит, вы никогда не слышали о КНАП.

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Мы категорически заявляем – бухгалтер не должен тонуть в документах. Он мыслитель, оптимизатор и великий двигатель бизнеса. А рутинную работу пусть делают роботы. Согласны? Тогда ждем вас в КНАП.