Основные изменения с 1 июля 2021 года для бухгалтера или Летом с ума сводит не только жара

Законодательные новшества — норма нашей жизни. Вот и 1 июля нас ждут очередные изменения законодательства. О самых главных для бухгалтеров расскажем подробнее.

Ужесточение требований к налоговым декларациям

В налоговом кодексе появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций (п.4.1 ст.80 НК РФ). Налоговая аннулирует представленные декларации в следующих случаях:

подписание декларации неуполномоченным или умершим лицом,

руководитель, подписавший декларацию, дисквалифицирован или в ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности сведений о нем,

в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица.

Декларации по НДС будет сдать еще сложнее — в случае несоответствия данных декларации контрольным соотношениям такая декларация будет считаться несданной (п. 5.3 ст. 174 НК РФ). В этом случае налоговая обязана уведомить налогоплательщика в течение одного дня. Перечень контрольных соотношений декларации по НДС утвержден приказом ФНС РФ от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@.

Прослеживаемость товаров

1 июля 2021 года начинает работать первый этап системы прослеживаемости товаров, целью которой является контроль государства за движением товара, борьба с незаконным импортом и повышение собираемости налогов (Закон № 371-ФЗ от 9.11.2020).

До этого два года с 1 июля 2019 года проводился эксперимент по прослеживаемости товаров с добровольным участием в нем бизнеса.

Документ, утверждающий перечень прослеживаемых товаров, сейчас находится на рассмотрении в Правительстве РФ. Как предполагается, на первом этапе в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории РФ, войдут:

срезанные цветы и бутоны,

холодильное, морозильное оборудование и тепловые насосы,

автопогрузчики,

бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки (самоходные),

машины стиральные, бытовые или для прачечных,

мониторы и проекторы,

электронные интегральные схемы и их части,

транспортные средства промышленного назначения,

детские коляски,

автомобильные детские кресла безопасности.

Система прослеживаемости распространяется на всех импортеров и продавцов соответствующих товаров, независимо от организационно-правовой формы и применяемой системы налогообложения.

Внимание! Т.к. перечень товаров, подлежащих контролю, пока не утвержден, то фактически у налогоплательщиков нет обязанности подавать отчеты и вообще соблюдать требования заокнодательства по таким товарам. Эту позицию звучили налоговики в Письме № ЕА-4-15/9208@ от 30.06.2021 (да, как всегда, в последний момент). Никаких санкций к организациям и ИП, которые не выполняют требования, тоже пока не будет (логично, ведь не понятно даже по каким именно товарам нужно отчитываться).

В отличие от маркировки, прослеживаемость призвана контролировать не отдельные единицы товара, а партии. Для этого при ввозе прослеживаемого товара в Россию каждой партии будет присваиваться регистрационный номер партии товара (РНПТ). Этот номер необходимо указывать в первичных документах на товар при его движении, откуда он будет попадать в информационную систему прослеживаемости.

Для этого участники системы должны будут в обязательном порядке:

указывать в первичных документах, счетах-фактурах или УПД, специальные реквизиты,

составлять и передавать счета-фактуры (УПД) в электронном виде,

обеспечить получение входящих счетов-фактур (УПД) в электронном виде,

представлять в налоговые органы отчеты по движению и остаткам прослеживаемых товаров.

У бухгалтера появляется все больше функций не по ведению учета, а по контролю и администрированию. Частично это происхоит потому что большую часть рутины, такой как внесение первички, можно автоматизировать, бизнесу не нужен бухгалтер-учетчик, нужен — экономист, финансист, аналитик. Чтобы главбух мог координировать работу предприятия в части документов и учета, а не расфасовывать по файликам чеки.

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Обновленная форма счета-фактуры

С 1 июля применяется новая форма счета-фактуры (Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534).

Основные изменения связаны с вводом в действие системы прослеживаемости товаров. В форму счета-фактуры добавлены новые реквизиты:

регистрационный номер партии товара,

количественная единица измерения прослеживаемого товара,

количество прослеживаемого товара в соответствующих единицах измерения.

Кроме того, в форму счета-фактуры добавлена строка для указания реквизитов документа, подтверждающих поставку (отгрузку) и строка для отражения идентификатора госконтракта (при наличии).

Новые правила блокировки счетов налоговой

С 1 июля блокировка счета за несданную декларацию будет происходить в случае задержки более чем на 20 дней после срока подачи декларации, установленного законом (пп. 3, 3.2 ст. 76 НК РФ). Сейчас достаточно задержать отправку декларации на 10 дней, чтобы получить блокировку счета.

Кроме того, теперь налоговая может уведомить налогоплательщика о несданной декларации не позднее чем за 14 дней до принятия решения о блокировке (п. 3.3 ст. 76 НК РФ).

Новые правила выдачи КЭП

С 2022 года меняется порядок выдачи квалифицированных электронных подписей. Однако уже с 1 июля 2021 года можно будет бесплатно получить в ФНС электронную подпись нового образца.

Предполагается, что это позволит более плавно перейти к новому порядку выдачи КЭП.

Обновлена форма СЗВ-ТД

С 1 июля действует новая форма СЗВ-ТД, утвержденная Постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ № 769п от 27.10.2020.

Основные изменения таковы:

исключен показатель «отчетный период»,

добавлен раздел для заполнения сведений о реорганизованных компаниях,

добавлен раздел по работе в районах Крайнего Севера,

установлено обязательное заполнение кода выполняемой функции согласно общероссийскому классификатору занятий.

Изменены критерии перехода к налоговому мониторингу

Снижены пороговые значения для перехода на налоговый мониторинг:

сумма налоговых платежей снижена до 100 млн.рублей.

пороговый размер доходов и активов снижен до 1 млрд.рублей.

Таким образом, данная система взаимодействия с налоговыми органами будет доступна большему количеству налогоплательщиков.

Продлены сроки подачи заявления о переходе на налоговый мониторинг. Теперь заявить о переходе можно до 1 сентября.

Применение онлайн-касс

1 июля 2021 года заканчивается отсрочка по применению онлайн-касс для ИП без работников, продающих товары, работы и услуги собственного производства.

После этой даты работать без ККТ смогут только предприниматели, прямо указанные в Законе № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники»:

осуществляющие виды деятельности, перечисленные в п.2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ,

применяющие патентную систему налогообложения по видам деятельности, указанным в п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ,

плательщики налога на профессиональный доход,

находящиеся в труднодоступных местностях.

Мы рассмотрели лишь наиболее значимые законодательные поправки. На самом деле их гораздо больше. Работа бухгалтера требует постоянного мониторинга изменений законодательства. Порой на то чтобы разобраться во всех нововведениях требуется не один день. А ведь еще и работать когда-то надо. Сроки отчетности ведь никто не подвинет только потому что бухгалтер закопался в первичке.

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Для современного бухгалтера «пройдено повышение квалификации» — не просто строчка в резюме, это значит, что вы так отладили свою работу, что ее не надо ежеминутно контролировать и можно «отвлечься» на курсы или полезный вебинар.