Сколько зарабатывает бухгалтер в час и где предлагают зарплату повыше

Утром нет желания идти на работу? Уставились в монитор и забыли, что вообще вы тут делаете? Есть вероятность, что у вас «работофобия». Такая болезнь — поражает бухгалтера, когда работы много, а платят мало. Вылечиться не так уж сложно — надо просто найти такое место, где и труд бухгалтерский ценят и платят достойно.

Там, где трава зеленее

Пройдя по разным сайтам, которые дают статистику по бухгалтерским зарплатам мы выяснили:

1.Уровень средней зарплаты бухгалтера в России не впечатляет — по данным, например, сайта trud.com в среднем в 2021 году она составила чуть больше 33 000 рублей. Зарплаты свыше 44 000 рублей предлагают бухгалтерам меньше трети работодателей.

2.Главбухам повезло чуть больше — для них средняя зарплата в 2021 году — 46 276 рублей, хотя предлагать серьезные суммы и тут работодатели не спешат. Только 22% готовы платить больше 48 000 рублей в месяц.

3.К бухгалтерам предъявляют высокие требования — к опыту, профессиональным знаниям (нужны подтверждающие образование документы), умению работать в команде (касается не только главбухов, но и обычных бухгалтеров, которым нужно взаимодействовать с другими службами — отделом продаж, финотделом, складом и т.д.).

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4.Условия, которые предлагают бухгалтерам для работы стали гибче. Например, появилось больше вакансий для работы вне офиса, на удаленке или с появлением в компании только несколько раз в неделю-месяц. Это позволяет специалистам больше работать удаленно и в удобное для них время.

5.Многие организации осознали пользу автоматизации и переходят на современные сервисы, программы и платформы, это в т.ч. обусловлено необходимостью удаленной работы. На дому работают не только бухгалтеры, но и менеджеры по продажам, руководители, инженеры, финансисты, проектировщики, программисты и т.д. И всех сотрудников надо как-то связывать между собой, организовать подписание документов, обмен первичкой.

Бухгалтеры тут на передовой — им нужно регулярно получать документы, чтобы вести учет и ничего не упускать.

Какие работодатели есть на рынке и сколько реально стоит рабочий час бухгалтера

Складывается такая ситуация, что сейчас работодателей условно можно разделить на несколько категорий:

Много платят, но работать надо очно . В плюсах — высокий заработок, в минусах — постоянное присутствие в офисе (часто — с ненормированным рабочим днем). Платят меньше, зато предлагают гибкий график или удаленку . Плюс — не надо никуда ехать или по крайней мере часто бывать на работе «во плоти». Зато в минусе — невысокая зарплата и зачастую надежда работодателя, что сам бухгалтер организует свою работу. Предлагают достойную оплату и удаленный режим работы , но при этом предъявляют много требований к самому бухгалтеру, а в его обязанности включают все, вплоть до заказа воды для кулеров. Платят немного, максимум есть 1С на компьютере в офисе . Считают, что обороты компании небольшие, а самой работы — кот наплакал. Единственный плюс — возможно и правда небольшая нагрузка, зато минусов — вагон. Неважно как вы будете работать — удаленно или в кабинете — вам не дадут покоя постоянными звонками, вопросами и требованиями. Невысокая зарплата, очное присутствие в офисе 24/7 и количество первички, которое грозит оползнем со стола главбуха. Это самый грустный вариант, но и с такими работодателями бухгалтерам приходится иметь дело.

Однако сам по себе показатель зарплаты, как вы уже догадываетесь, не говорит о том, что в той или иной компании бухгалтер заработает больше или меньше. Нужно смотреть совокупность предлагаемых условий. Этим мы сейчас и займемся.

Компания из пункта 1 — щедрый работодатель.

Допустим, что зарплата в такой компании у главбуха составит 80 000 рублей. Он работает 8 часов в день, 5 дней в неделю — стандартный график. В августе 2021 года — 22 рабочих дня, 176 рабочих часов. Получается, что в час такому бухгалтеру платят:

80 000 / 176 = 454, 55 рублей

Компания № 2 — небольшая зарплата, с гибким графиком.

Допустим зарплата главбуха составит ниже, чем средняя по рынку (см. выше) — 36 тыс. При этом он бывает в офисе три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Проводит первичку, разбирает документы и т.д. На это у него уходит также весь рабочий день — 8 часов. Дома на работу с компанией он тратит 4 часа в день ежедневно. В том же августе получается он отработает — 13 дней в офисе (13*8=104 часа) дома 36 часов ( 9 дней по 4 часа). Всего — 140 часов. Его рабочий час будет стоить:

36 000 / 140 = 257,14 рублей

Смотрите, зарплата второго главбуха меньше, чем у первого на 55%. Стоимость рабочего часа отличается примерно на 43,5% это тоже много, но разница уже не больше, а меньше 50%, ведь у второго бухгалтера меньше рабочих часов.

Компания № 3 — хорошая зарплата на удаленке.

Пусть главбух работает полностью удаленно, получая 46 000 рублей — меньше, чем если бы работал в офисе, но больше, чем у второго менее щедрого работодателя. Ежедневно он тратит на работу 6 часов в день. Берем данные по августу и получаем, что за 22 рабочих дня он отработает — 132 часа.

46 000 / 132 = 348,48 рублей

У третьего главбуха стоимость часа оказывается на 23% с лишним меньше, чем у первого, зато на 35% больше, чем у второго.

Четвертую и пятую компании можно даже не рассматривать — очевидно, что там оплата за час будет выходить не в пользу бухгалтера.

Итак, вроде бы очевидные вещи, которые мы посчитали — там, где больше зарплата, там и стоимость часа выше, а если работать удаленно, то надо выбирать место, где работа не займет весь рабочий день, а заработок будет хотя бы средним (но все равно работа отнимет много времени). Теперь надо вспомнить про то, что кроме денег есть и другие важные моменты.

Место расположения работодателя

Для удаленщика это неважно, а вот для «очника» дорога туда-обратно каждый день будет съедать его личное время. Особенно это заметно в крупных города, таких как Москва или Санкт-Петербург. Если у вас 8-ми часовой день, но вы тратите на дорогу по 3-4 часа — плюсуйте это время к рабочему, потому что вы не можете потратить его на себя — отдых, общение с детьми и друзьями, поход в спортзал и т.д. Фактически вы тратите его на ту же работу.

Если использовать данные первой компании и представить, что главбух добирается на работу с пересадками и тратит 3 часа на проезд каждый день, то реально на работу у него уходит не 8, а 11 часов.

80 000 / (11 * 22) = 330,58 рублей в час

Теперь его заработок не кажется таким большим?

Уровень автоматизации рабочего места бухгалтера

В принципе не имеет значения — говорим мы о работе в офисе или на дому. В любом случае обеспечить главбуха нужными программами, техникой и связью должна организация (см. статьи 22 и 312.6 ТК РФ).

Если в компании большая часть документов на бумаге, то сразу рождается куча трудностей — как принимать авансовые отчеты, как вовремя получать документы поставщиков и информацию по продажам, как поддерживать актуальными данные о движении денег и расходам?

Переход на ЭДО кажется пока многим небольшим организациям ненужной тратой денег. Поэтому бухгалтеру стоит обсудить альтернативные варианты, иначе работа превратиться в сплошное выбивание документов от сотрудников (проверено на практике не раз).

Выход: предложить следующую схему работы.

Сотрудники фотографируют или сканируют документы сразу, как они попадают к ним или сразу, как работник его сам напечатает / заполнит. Все фото и сканы отправляются на почту главбуха. Главбух отправляет «массовую первичку» — накладные, акты, счет-фактуры, чеки — в сервис, который их обработает и заведет в 1С, например КНАП . Документы «складываются» в архив — благо облачных предложений сейчас очень много. Например, можно воспользоваться Google.Диск, установив ограничение доступа к файлам. Главбух занимается контролем первичных документов, учетом, составлением отчетности и расчетами. Сотрудников никто не дергает, руководитель может найти любой нужный документ в облаке в виде скан- или фото-копии.

Есть здесь и один неочевидный плюс — если ФНС затребует документы на проверку, бухгалтер сможет отправить ее в виде готовых сканов. ему не придется с нуля сканировать кучу первички. Есть разница — 10 сотрудников отсканируют каждый по 10 документов или один главбух — 100.

Для руководителя лучший аргумент — «это недорого». При работе с КНАП не нужно тратить большие средства на внедрение документооборота — разработку регламентов, бизнес-процессов, подключение и настройку сервиса и обучение каждого сотрудника и дальнейшее сопровождение. Не нужны электронные подписи и высокоскоростной интернет.

Смартфон с камерой есть почти у каждого, а в офисе наверняка есть, как минимум, один сканер — большего и не требуется.

В КНАП вы будете платить только за фактически обработанные и проведенные в 1С документы. Например, если попадется дубль накладной, то роботы сверят его с первичным документом и если расхождений нет, то не станут заводить документ по-новой. Если есть расхождения (допустим, отсутствует одна из позиций) — сервис сообщит об этом бухгалтеру и тот примет решение — какой документ верный.

Чем больше автоматизированы операции — по работе с первичкой, по отправке документов контрагентам, по сдаче отчетности и т.д., тем меньше бухгалтер тратит времени на рутину и собственно работу, а значит каждый час оплачивается все выше.

Сфера деятельности организации

Судя по анализу вакансий, представленных на сайте hh.ru, самые высокие зарплаты у бухгалтеров, которые работают в следующих сферах:

Производство . Верхняя планка для главбуха — от 200 тысяч рублей, а вот нижняя — от 10 000 (на таких позициях, как бухгалтер-оператор на первичку).

Банки, инвестиционные компании . Верхний предел — свыше 300 тысяч рублей, нижний — от 15- 20 тысяч рублей (также на стартовых позициях).

Строительство . Максимальный размер зарплаты — до 150 — 160 000 рублей. Минимальный — от 30 000 рублей.

Торговля — от 25 000 до 130 000.

Как видите — хороший старт можно взять в торговле и строительстве. Там даже бухгалтерам на самых простых должностях готовы платить больше. Прежде всего это связано с большим объемом первичных документов, которые придется обрабатывать — в торговле и строительстве их очень много.

Если же вы — опытный бухгалтер, то вам дорога в производство и финансовый сектор. Для тех, кто делает карьеру, в этих сферах есть, где развернуться.

При этом, в большинстве высокооплачиваемых вакансий, мелькают требования о подтверждении квалификации, регулярной аттестации, наличии свидетельств об окончании различных курсов. Это означает, что на топовых позициях от бухгалтера ждут постоянного самообразования.

КНАП работает с компаниями в самых разных отраслях и везде сервис становится не соперником, а помощником бухгалтера. На джуниор-позициях помогает снять высокую нагрузку, для «топов» — освобождает время для участия в семинарах, обучения, углубленной работы с налоговым учетом (бухгалтерский с КНАП не вызывает проблем).

Напоследок хотелось бы отметить, что профессия бухгалтера претерпела коренные изменения за последние время. Мало того, что она стала «цифровой» — требует навыков работы с различными системами, платформами, уходит в «электронку», но еще и изменилась сама суть бухгалтерии.

Современный бухгалтер не расчетчик, калькулятор — он аналитик, финансист, экономист, статистик и т.д. Аккумуляция такого количества знаний и навыков в одной профессии делает ее универсальной (можно перестроится и уйти на смежную специальность) и востребованной. Поэтому мы уверены — у бухгалтеров есть будущее и КНАП их обязательно поддержит в карьерном и финансовом росте.