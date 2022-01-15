Когда ты — бухгалтер, и тебя завалило первичкой, а не снегом

Пришло время подвести итоги, помечтать о длинных выходных, обсудить подарки и меню на праздник. Но бухгалтеры не могут расслабится — инвентаризации, сверки, все нужно вчера, учредители подмигивают: «Дивиденды то посчитала?».

И, конечно, первичка... Работники спешат закрыть долги по подотчету, контрагенты завалили по электронке сканами (и открытками), а директор по сусекам набрал коробку документов — от чеков на подарки до накладной, «завалявшейся» с 2015 года. И что теперь со всем этим делать?

Забыть до 10-го января

В конце концов бухгалтер — тоже человек, сложит все в сторонку, а 10 января спокойно разберет. Не в последние же дни перед праздниками копаться в накладных и счет-фактурах.

Главное, чтобы за выходные не накрыло склерозом — а то выйдешь на работу, там и текучка начнется, и первые отчеты (СЗВ-М вон 17-го), и работники побегут как ненормальные — нам бы справочку для вычета (а кто-то и с больничными — травмы от салютов и респираторку после народных гуляний никто не отменял). И понемножку задвигается в угол прошлогодняя стопка бумаг, а уж тем более электронные письма.

Умри, но сделай!

Закрыться в кабинете от коллег с бокалами шампанского и серпантином и окунуться в работу с головой. А что — пока рабочие дни, 31 отдохнем, наверное. Ну в крайнем случае на часок в офис можно заехать, ну на два... Майонез главное не забыть купить, а то в полночь наверное уже никто работать не будет.

Трудоголикам посвящается!

Не лишайте себя отдыха и встречи праздника с коллегами — передайте работу с первичкой КНАП. Наши роботы не отдыхают, потому что не устают, они и под бой курантов продолжат трудиться на благо бухгалтера: распознают, рассортируют документы внесут сведения в 1С (даже номенклатуру и проводки!), не пропустят дубли.

Посмотрите, как КНАП справляется с загрузкой чеков в 1С.

Скинуть работу на другого

Так неправильно, но иногда можно. Вот новенькая вышла только в ноябре, ей учится и учится, руку набивать. Пусть чеки разберет, рассортирует, самые страшненькие, по которым то ли КАМаЗ ездил, то ли кто-то в армейских сапогах кто потоптался в сторону откладывает — потом работников попытаем, что там в этих чеках написано.

Кстати, пусть и почту проверит, отделит новогодние поздравления от того, что важно, сканы скачает и распечатает, пока по ним первичку разнесем, а там к марту и оригиналы доедут.

Ой, а еще же в WhatsApp что-то скидывали, директор накладные фоткал на стройматериалы для магазина, а бумаги так и не привез. Хотя они может в лотке «входящие» лежат, вон там какая «шапка» выросла.

И из отдела продаж еще папку принесли...

Пусть сверяет все — может что-то в базе уже есть А то будет, как в прошлом году, когда сначала три накладных занесли за одним номером и от одного числа, только суммы разные, а оказалось ее переделывали и она всего одна. Мы об этом узнали уже из требования ФНС — почему наша книга покупок не совпадает с книгой продаж поставщика.

Довериться роботам

И нет в этом ничего страшного. Вот на новенькую же не страшно работу с первичкой перекидывать? А тут автоматизация — собираем все документы, которые есть: из мессенджеров, почты, сканы туда же, отправляем в КНАП и роботы все это сортируют, распознают и прямо в 1С заносят. С проводками.

А новенькая пусть документы сканирует, которые на бумаге, все и без разбора. Или даже просто сфотографирует — так быстрее.

И вот можно уже бокал поднять и серпантином запустить в генерального, и обсудить новый, недавно подсмотренный, рецепт оливье с уткой. А в январе, после праздников спокойно итоги подвести и дивиденды посчитать. Вон учредитель опять подмигивает. Или это он так на танец под елочкой зовет?

Коллеги, поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем, чтобы вы всегда были в хорошем настроении, здоровы и успешны в работе!

А с такой скукой как первичка за вас поработает КНАП ;)