Как исправить собственную ошибку в бухгалтерском учете в 1С

До начала статьи стоит отметить, что для того, чтобы начать использовать документы: Корректировка реализации и «Корректировка поступления 1С» в конфигурации системы 1С:Бухгалтерия – нужно открыть настройки функционала, перейти на вкладку «Торговля» и убрать «галочку» около пункта «Исправительные и корректировочные документы».

1. Пример ошибок в конфигурации системы 1С:Предприятие

Для начала будет приведён пример, заданы исходные условия, основываясь на которых возникла ошибка.

Пусть существует некая компания, в которой применяется общий режим налогообложения. И эта компания платит НДС. При этом 01.01.2016 бухгалтерией было допущено две ошибки во время ввода первичного документа в 1С: акта по оказанию услуг, который был выдан другой компанией.

Первая ошибка была связана с указанием некорректной цены за услугу. А вторая ошибка связана с тем, что во время регистрации счёта-фактуры в 1С, который передал поставщик, был неверно введён его номер.

Акт по оказанию услуг должен быть зарегистрирован внутри конфигурации системы 1С:Бухгалтерия при помощи документа «Поступление», с использованием операции «Услуги». А в строке «Сумма», внутри таблицы, по ошибке было указано на тысячу рублей меньше, чем должно было.

А полученный счёт-фактура в 1С зарегистрирован в документации при помощи прописывания его даты и номера. Однако, была допущена ошибка и записан не тот номер.

2. Последствия наличия ошибок в конфигурации системы 1С Бухгалтерия

Затраты по купленной услуге в бухучёте считают общехозяйственной статьёй расходов, которая записывается на 26 учётный счёт.

Внутри документа «Поступление» с вышеописанными ошибками будет такое содержание, как показано на скриншоте ниже:

Во время проводки документа внутри бухучёта, а также для системы обложения налогами, учитывается цена услуг, без учёта НДС для дебета 26 счёта «Общехозяйственные расходы 1С». После этого выделяется сумма с дебета счёта в 1С 19.04 «НДС по приобретённым услугам», которая была заявлена поставщиком. И эта же сумма учитывается в кредите счёта 60.01 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками».

При помощи документа была сформирована запись в регистр с накоплениями НДС при помощи этого регистра формируются записи внутри книги с покупками.

Получаем, что из-за ошибки в указании стоимости услуг, величина расходов была занижена, соответственно была занижена и сумма по заявленному НДС, получается, что задолженность перед поставщиком тоже была уменьшена.

Сам документ счёт-фактура основывается на документе «Поступление». Получается, что в нём также прописана некорректная и сумма, и НДС.

Ниже представлен скриншот с готовым счётом-фактурой 1С Предприятие, в котором находится некорректный номер:

Внутри конфигурации системы 1С: Бухгалтерия величина НДС может быть принята для вычета одним из способов:

При помощи документации по регламенту «Формирование записей книги покупок».

При помощи документа «Счёт-фактура», если поставить там «галочку» около «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».

Ниже показан скриншот с примером проводки счёта-фактуры в 1С:

В документации в бухучёте была выбрана величина НДС и сформирована запись для регистра «НДС покупки в 1С», однако, из-за ошибки она была ниже, чем должна была бы, а также счёт-фактура 1С:Предприятие был неверно пронумерован.

Далее представлено то, как будет выглядеть книга покупок по первому кварталу:

Деньги за услугу были переданы лишь на следующий квартал. А «Платёжное поручение» было некорректно сформировано из-за «Поступление».

Далее демонстрируется документ «Списание с расчётного счёта 1С:Бухгалтерия»:

Однако, после перепроверки уже во втором квартале, ошибки были обнаружены, а НДС-отчёты в 1С первого квартала сданы уже были.

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3. Исправление ошибок в 1С

Для начала нужно понять, как такие ошибки будут исправляться в принципе.

Опираясь на пункт 5 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухучёте и отчётности», если ошибка была найдена до конца года, то она должна быть исправлена записями для конкретных счетов бухучёта для того месяца, в котором была определена неполадка.

Согласно пункту 1 статьи 54 НК, если были найдены какие-либо некорректные моменты в налоговой базе, которые касаются предыдущих налоговых периодов, то в нынешнем налоговом периоде нужно произвести расчёт заново, но за тот период, в котором были найдены ошибки.

Однако, есть исключения. Одно из них – это то, что плательщик налогов может проводить перерасчёт и в том периоде, когда ошибки были выявлены.

В нашей ситуации получилось, что величина расходов стала ниже. Но, дабы налогообложение было корректно сделано на прибыль – прибыль, которая должна облагаться налогом, была увеличена, а налог был уплачен излишне. Из-за этого правку по обложению налогом можно ввести и в данном отчётном периоде.

Однако стоит учесть нюансы с НДС: для этого нужно обратить внимание на постановление Правительства № 1137 от 26.12.2011. Исправляя неточности, будем опираться на 4 пункт «Правил ведения книги покупок», если нужно ввести перемены в книгу с покупками.

Основой для исправления ошибок будет служить документ «Корректировка поступления 1С», а видом операции будет избран «Исправление собственной ошибки 1С».

На первой странице конфигурации системы 1С:Бухгалтерия нужно открыть вкладку «Главное» и избрать основание, а основанием будет служить тот документ, который содержит ошибку, в котором и будет происходить корректировка.

В этом случае нужно поправить номер на корректный. Во вкладке также можно выбрать то, в каких местах будут учтены изменения:

Лишь в учёте НДС.

В каждом из учётных разделов.

Аналогично есть возможность избрать счета по отображению затрат и расходов.

Далее демонстрируется скриншот с заполненной вкладкой «Главное» внутри документации «Корректировка поступления 1С»:

Для случая, если нужно поправить показатели, которые содержат денежные суммы, то нужно будет воспользоваться следующими закладками, а именно: «Агентские услуги», «Товары» и «Услуги».

Так как в нашем примере неверные данные были введены в акт об оказании услуг, то нужно использовать закладку «Услуги» и внести туда корректную сумму.

Далее демонстрируются внесения этих изменений:

Во время проводки документа в бухучёте пропадает ошибочная проводка по вычету НДС и формируется корректная. Также ещё будут выделены, согласно дебету счёта 19.04, недостающие средства, предъявленные поставщиком НДС, а также увеличена сумма расходов в дебете 26 счёта «Общехозяйственные расходы 1С» для налогового учёта и бухучёта.

Также будет увеличена сумма по кредиту счёта 60.01 – величина долга перед поставщиком.

Ниже представлен скриншот с отображением проводок документа «Корректировка поступления 1С»:

Помимо бухгалтерских и налоговых проводок документом будут сформированы записи по регистрам накопления. В НДС регистре 1С зафиксируется приход на корректную сумму НДС, после чего эта сумма отразится в книге покупок и учтётся расход этой суммы.

Для регистра «НДС Покупки в 1С» сформируются две записи:

Неправильный документ с некорректным счётом-фактурой с НДС, который был принят к вычету. Вычет корректной суммы НДС для счёта-фактуры с верными реквизитами.

Исправления будут внесены в предыдущий налоговый период с НДС, а в новых правках будет выставлена отметка о том, что добавлен ещё один лист с указанием периода правок.

Ниже можно увидеть готовые записи для регистров накопления в документе «Корректировка поступления 1С»:

Стоит отметить, что для проводки документа внутри системы 1С создастся ещё один счёт-фактура, в котором будет содержаться метка «исправление собственной ошибки 1С».

Ниже можно увидеть, как рядом отображены корректные и нет документы:

Внутри формы с исправленным счётом-фактурой в 1С будет находиться дата, в которую сделали правку, а также там будет располагаться ссылка на документ, который подвергся правкам.

И внутри формы документа содержатся значения реквизитов, которые были получены от поставщика, и правильное значение, и неправильное, как можно увидеть в примере ниже:

Чтобы проверить, что все действия выше были верны, нужно сформировать книгу с покупками по первому кварталу, то есть, за тот период, в который была допущена ошибка. В нашем отчёте прописываем нужный отрезок времени.

Далее заходим в настройки отчёта, ставим «галочку» около пункта «Формировать дополнительные листы» и проставляем способ формировки – за нынешний период.

На скрине можно увидеть, как выглядят настройки отчёта «Книга покупок в 1С»:

Рассмотрим дополнительный лист внутри книги покупок в 1С. В нём будут прописаны дата его составления, а также налоговый период в 1С. В разделе таблицы отражается конечная сумма НДС за период налогообложения.

Также в добавочном листе содержатся две следующие строки:

Неправильный номер счёта-фактуры и некорректная сумма услуги.

Правильный номер счёта-фактуры и корректная сумма услуги.

Ниже представлен этот дополнительный лист по книге покупок в 1С с исправлениями:

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