Можно ли одну кассу использовать на два бизнеса

Зачем разным бизнесам работать с одной кассой

Использование кассы сопряжено с некоторыми хлопотами и затратами: необходима регистрация в ФНС, подключение к оператору фискальных данных, приобретение ЭЦП, кассового аппарата, терминала для эквайринга.

Поэтому одна касса на два бизнеса – подспорье для экономии временных и финансовых ресурсов, особенно если бизнес только на старте, и каждая копейка на счету.

Можно ли использовать одну кассу на два бизнеса

Да, законодательно это не запрещено, но при соблюдении условий:

Оба бизнеса принадлежат одному ИП или юридическому лицу . Вариант, когда одно и то же физлицо занимается одним бизнесом через регистрацию в качестве ИП, а другим – через открытое ООО, не подходит.

У бизнесов совпадают адрес и место установки кассы.

Например, такой вариант подойдет предпринимателю, у которого два магазина, торгующие разным ассортиментом, расположены по соседству в одном торговом центре. Адрес установки кассы у этих магазинов будет один и тот же – адрес нахождения торгового центра.

Для стационарных кассовых терминалов адрес установки кассы будет совпадать с адресом места расчетов, который является обязательным реквизитом чека (п. 1 ст. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Поэтому если два магазина одного ИП расположены близко друг к другу, но имеют разные адреса, одну кассу использовать нельзя, так как при оплате покупки в магазине, в котором кассы нет, через кассу соседа, в чеке пробьется адрес именно соседа, что будет нарушением правил работы с контрольно-кассовой техникой. За это на юрлицу грозит штраф по ч. 4 ст. 14.5 КоАП в размере 5 000 – 10 000 рублей.

Что касается места установки, то, как правило, павильоны торгового центра пронумерованы, и магазины, торгующие разными товарами, расположены в отдельных павильонах и имеют разные номера. То есть место установки кассы у них будет различаться номером павильона.

Но законодательство не требует указывать номер помещения места установки кассы, и этот реквизит в чек не попадает. Поэтому, если в адресе места установки кассы ограничиться номером дома торгового центра, использовать одну кассу можно.

Если все условия выполняются – применение одной кассы для разных бизнесов – законно. Но тогда возникает неудобство для покупателей и продавцов так как для того, чтобы расплатиться за покупки в магазине, в котором кассы нет, придется идти в павильон, оборудованный кассой.

Выход есть – установите на мобильные телефоны продавцов приложение LIFE POS. Приложение принимает оплату в любом виде (картой, через СБП), легко интегрируется с учетными системами и вашей кассой. Отправляйте электронные чеки из приложение вашим клиентам в том месте, где им удобно.

Можно использовать одну кассу для разных юрлиц

Да, такая возможность тоже есть, но через заключение агентского договора. То есть юрлицо или ИП, которое будет принимать оплату, будет агентом по отношению к тем компаниях, чьи платежи будут через нее проходить. Последние в такой ситуации – принципалы.

Прием платежей через агента осуществляется так:

Покупатель от принципала оплачивает товар в кассу агента.

Деньги поступают на счет агента.

Агент удерживает из поступивших средств в пользу принципала вознаграждение.

Агент перечисляет принципалу его доход за вычетом агентского вознаграждения.

Такая система расчетов уместна для торговых точек, расположенных внутри более крупных магазинов. Например, мини-пекарня в супермаркете или цветочная лавка в магазине подарков. Покупатели на кассе основного магазина будут оплачивать товар, взятый в пекарне или цветочной лавке.

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