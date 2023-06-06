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Порядок применения онлайн-касс

Нужна ли касса при оплате QR-кодом

Оплата по QR-коду — один из способов бесконтактной оплаты, набирающий в последнее время все большую популярность. Удобен он не только покупателям, но и бизнесу. Разбираем, как происходит оплата по QR-коду и нужна ли для этого касса.
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Нужна ли касса при оплате QR-кодом
Иллюстрация: LIFE PAY

Оплата по QR-коду. Вкратце о главном

Оплата по QR-коду — вариант бесконтактной оплаты, который реализуется через систему быстрых платежей.

СБП — сервис, разработанный Центробанком и НСПК, который позволяет переводить средства и оплачивать товары и услуги без использования специального оборудования.

СБП появился как самостоятельный способ оплаты в 2019 году и в настоящее время приобрел широкую популярность как среди обычных граждан, так и в бизнес-кругах.  Подробнее о том, что из себя представляет система СБП, в чем ее плюсы и минусы, можно узнать из этой статьи.

В QR-код зашифрована информация о продавце. В нем также может быть вшита информация о товаре, если его стоимость не меняется от покупателя к покупателю.

Существует три вида QR-кодов:

  • Статический без фиксированной суммы.

В QR-коде зашифрована только информация о продаже. Сумму покупки покупатель или клиент вводит со слов продавца, после чего оплачивает, а продавец проверяет зачисление средств на расчетный счет.

  • Статический с фиксированной суммой.

В код вшита не только информация о продавце, но и о стоимости товара. Этот код удобно использовать при получении оплаты за определенные услуги и товары, стоимость которых не меняется. 

  • Динамический.

QR-код на оплату формируется отдельно на каждого клиента или покупку. В нем зашифрована информация о продавце и о товаре. Клиенту не нужно самостоятельно ничего вводить.

Оставьте заявку на подключение СБП в LIFE PAY, и принимайте оплату по QR-коду. Специалисты компании подберут оптимальный вариант, настроят кассу и обучат персонал правилам работы с ней.

Статические коды выдаются в банке и размещаются на прикассовой зоне или на сайте интернет-магазина. Динамические формируются под каждую продажу и размещаются на экране кассы, мобильного телефона, планшета или на сайте интернет-магазина. 

Как происходит оплата по QR-коду

Порядок оплаты по QR-коду выглядит следующим образом:

  • Продавец предоставляет покупателю QR-код.

  • Клиент считывает код с помощью камеры телефона.

  • На экране смартфона открывается приложение банка.

  • Производится оплата товара (услуги).

Преимущества оплаты по QR-коду

К ним относится:

  • низкая, по сравнению с эквайрингом, комиссия — от 0,4% до 0,7%.

  • Моментальное зачисление средств на счет.

  • Увеличение конверсии продаж интернет-магазина.

  • Простой порядок подключения к системе СБП (например, через LIFE PAY).

  • Отсутствие необходимости приобретения дополнительного оборудования.

  • Подходит для любого типа бизнеса: офлайн, онлайн, курьерской деятельности.

Нужна ли онлайн-касса при оплате QR-кодом

Обязанность применения контрольно-кассовой техники при расчетах с помощью QR-кода зависит от того, с кем производится расчет: с физическим лицом или с бизнесом.

Подключайтесь к СБП и принимайте оплату по QR-коду с LIFE PAY: через QR-код, который автоматически генерируется в приложении LIFE POS или на сайте вашего интернет-магазина при онлайн-платежах.

Расчет с физическим лицом

При получении оплаты за товары или услуги от физических лиц продавец обязан выдать ему чек:

  • в момент расчета — при оплате QR-кодом в точке офлайн продажи или непосредственно курьеру.

  • на следующий день — при оплате QR-кодом на сайте интернет-магазина. 

При получении оплаты в точке продаж (курьеру), чек нужно сформировать в бумажной форме, при онлайн-оплате — в электронной.

Если чек в электронной форме покупателю не направили, нужно выдать его на бумаге при первом взаимодействии с клиентом.

О необходимости применения онлайн-кассы при оплате через СБП, в том числе и по QR-коду, говорится в письме Минфина от 08.11.2021 № 30-01-15/89950.

Штраф за невыдачу чека, как в электронной форме, так и на бумажном носителе, грозит организации или ИП привлечением к ответственности в виде штрафа (п. 6 ст. 14.5 КоАП):

  • для ИП — в размере 2 000 руб.

  • для организаций — в размере 10 000 руб.

Расчет с организацией или ИП

При расчетах между субъектами предпринимательства в безналичном формате, в том числе и через систему СБП, применение ККТ не требуется.

В связи с этим если организация или ИП переводит деньги своему контрагенту используя QR-код, применять онлайн-кассу при этом не требуется.

Как избежать штрафов из-за кассового чека

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