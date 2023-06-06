Нужна ли касса при оплате QR-кодом

Оплата по QR-коду. Вкратце о главном
Оплата по QR-коду — вариант бесконтактной оплаты, который реализуется через систему быстрых платежей.
СБП — сервис, разработанный Центробанком и НСПК, который позволяет переводить средства и оплачивать товары и услуги без использования специального оборудования.
СБП появился как самостоятельный способ оплаты в 2019 году и в настоящее время приобрел широкую популярность как среди обычных граждан, так и в бизнес-кругах. Подробнее о том, что из себя представляет система СБП, в чем ее плюсы и минусы, можно узнать из этой статьи.
В QR-код зашифрована информация о продавце. В нем также может быть вшита информация о товаре, если его стоимость не меняется от покупателя к покупателю.
Существует три вида QR-кодов:
Статический без фиксированной суммы.
В QR-коде зашифрована только информация о продаже. Сумму покупки покупатель или клиент вводит со слов продавца, после чего оплачивает, а продавец проверяет зачисление средств на расчетный счет.
Статический с фиксированной суммой.
В код вшита не только информация о продавце, но и о стоимости товара. Этот код удобно использовать при получении оплаты за определенные услуги и товары, стоимость которых не меняется.
Динамический.
QR-код на оплату формируется отдельно на каждого клиента или покупку. В нем зашифрована информация о продавце и о товаре. Клиенту не нужно самостоятельно ничего вводить.
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Статические коды выдаются в банке и размещаются на прикассовой зоне или на сайте интернет-магазина. Динамические формируются под каждую продажу и размещаются на экране кассы, мобильного телефона, планшета или на сайте интернет-магазина.
Как происходит оплата по QR-коду
Порядок оплаты по QR-коду выглядит следующим образом:
Продавец предоставляет покупателю QR-код.
Клиент считывает код с помощью камеры телефона.
На экране смартфона открывается приложение банка.
Производится оплата товара (услуги).
Преимущества оплаты по QR-коду
К ним относится:
низкая, по сравнению с эквайрингом, комиссия — от 0,4% до 0,7%.
Моментальное зачисление средств на счет.
Увеличение конверсии продаж интернет-магазина.
Простой порядок подключения к системе СБП (например, через LIFE PAY).
Отсутствие необходимости приобретения дополнительного оборудования.
Подходит для любого типа бизнеса: офлайн, онлайн, курьерской деятельности.
Нужна ли онлайн-касса при оплате QR-кодом
Обязанность применения контрольно-кассовой техники при расчетах с помощью QR-кода зависит от того, с кем производится расчет: с физическим лицом или с бизнесом.
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Расчет с физическим лицом
При получении оплаты за товары или услуги от физических лиц продавец обязан выдать ему чек:
в момент расчета — при оплате QR-кодом в точке офлайн продажи или непосредственно курьеру.
на следующий день — при оплате QR-кодом на сайте интернет-магазина.
При получении оплаты в точке продаж (курьеру), чек нужно сформировать в бумажной форме, при онлайн-оплате — в электронной.
Если чек в электронной форме покупателю не направили, нужно выдать его на бумаге при первом взаимодействии с клиентом.
О необходимости применения онлайн-кассы при оплате через СБП, в том числе и по QR-коду, говорится в письме Минфина от 08.11.2021 № 30-01-15/89950.
Штраф за невыдачу чека, как в электронной форме, так и на бумажном носителе, грозит организации или ИП привлечением к ответственности в виде штрафа (п. 6 ст. 14.5 КоАП):
для ИП — в размере 2 000 руб.
для организаций — в размере 10 000 руб.
Расчет с организацией или ИП
При расчетах между субъектами предпринимательства в безналичном формате, в том числе и через систему СБП, применение ККТ не требуется.
В связи с этим если организация или ИП переводит деньги своему контрагенту используя QR-код, применять онлайн-кассу при этом не требуется.
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