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Онлайн-кассы

Какую кассу выбрать для сезонного бизнеса

Сезонный бизнес, особенно популярный в летнее время года, требует применения ККТ. Разберем, как выбрать онлайн-кассу для сезонного вида деятельности, в каких случаях она не обязательна и что необходимо учесть при ее выборе.
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Какую кассу выбрать для сезонного бизнеса
Иллюстрация: LIFE PAY

Сезонный бизнес и ККТ

Понятие сезонного бизнеса в законодательстве до сих пор официально не закреплено. В связи с этим ФНС в 2018 году выпустило письмо от 28.05.2018 № ЕД-4-20/10222@, в котором разъяснила, что налогоплательщик вправе самостоятельно решать, имеет ли его деятельность сезонный или временный характер работы. 

В связи с этим возникает вопрос, для чего это нужно делать, и как сезонный характер работы влияет на порядок применения ККТ?

Временный характер работы напрямую влияет на срок действия фискального накопителя. Согласно п. 6 ст. 4.1 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ организация и ИП при ведении сезонного бизнеса вправе использовать фискальный накопитель, срок действия которого составляет 13, 15 или 36 месяцев. То есть налогоплательщику в этом вопросе предоставляется вариативность.

Но прежде чем переходить к выбору кассы и покупке фискального накопителя, необходимо уточнить, а нужна ли ККТ вообще. 

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Перечень оснований, при которых организация или ИП может не применять онлайн-кассу, приведен в ст. 2 закона № 54-ФЗ. Некоторые условия применимы и для сезонного бизнеса. Так, работать без кассы могут:

  • ИП на НПД.

Самозанятые в целом освобождены от применения ККТ, независимо от того, какой характер носит их деятельность: постоянный или временный. Важно только соблюдать условия применения самозанятости, а именно не превышать лимит по доходу в 2.4 млн руб. за год, не торговать готовыми, подакцизными или маркированными товарами.

  • ИП на ПСН.

ИП на патенте могут не применять ККТ при осуществлении некоторых видов деятельности. Все они поименованы в ст. 2 закона № 54-ФЗ. Для сезонного бизнеса освобождение от ККТ получили ИП на патенте, которые оказывают: 

  • услуги по благоустройству ландшафта; 

  • туристические и экскурсионные услуги; 

  • услуги, связанные с помолом зерна, производством муки и крупы из пшеницы, ржи, овса, кукурузы и прочих злаков;

  • услуги по вспашке огородов (по заказу населения).

Вместо чека, такие предприниматели обязаны выдать клиенту документ, который содержит определенные реквизиты, указанные в пп. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ.

  • ИП и организации, осуществляющие определенные виды деятельности, указанные в ст. 2 закона № 54-ФЗ.

К сезонной деятельности относятся, например, торговля в киосках мороженым и в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой, торговля из автоцистерн квасом, молоком, маслом, рыбой и керосином, сезонная торговля овощами в развал.

Какую кассу выбрать для сезонной торговли

Для сезонной деятельности подойдут два типа онлайн-касс:

  • Автономная мобильная касса.

  • Облачная онлайн-касса.

На что обратить внимание при выборе автономной кассы для сезонного бизнеса

Оптимальным для сезонного бизнеса является использование автономной мобильной кассы. Эти аппараты имеют небольшой размер и состоят из аккумулятора, который позволяет устройству работать до 24 часов без подзарядки, фискального накопителя, дисплея и клавиатуры. 

Эту кассу можно использовать не только в точке продаж, но и на выезде курьером.

Существенным минусом такого типа онлайн-касс являются расходы на приобретение аппарата, подключение к ОФД и техническое обслуживание. Если предприниматель не готов к большим вложениям в бизнес, можно рассмотреть вариант облачной кассы.

На что обратить внимание при выборе облачной кассы для сезонной деятельности

Использовать облачную онлайн-кассу можно при курьерской доставке, на транспорте, в торговых точках на выезде, при торговле онлайн. 

Этот вариант отлично подойдет для сезонного бизнеса, так как дает возможность арендовать кассу на столько месяцев, сколько ведется деятельность. При этом не нужно дополнительно оплачивать услуги по техобслуживанию, ремонту и обновлению кассы.

Технология облачной кассы — это аренда кассового аппарата, который физически находится в дата-центре поставщика услуг. Предпринимателю не нужно платить за покупку кассы, техническое обслуживание, обновление и ремонт. Все эти обязанности берет на себя поставщик услуг. Оплачивается только аренда аппарата, фискальный накопитель и подключение к оператору ОФД. Все эти услуги, как правило, уже включены в стоимость аренды, как, например, в LIFE PAY. Единственное, что нужно сделать ИП или организации – приобрести фискальный накопитель и зарегистрировать кассу в ФНС и у оператора ОФД. 

Расчет с покупателем происходит следующим образом. На телефон продавца или курьера устанавливается приложение LIFE POS, которое сопрягается с облачной кассой, расположенной в дата-центре поставщика услуг. При получении оплаты от покупателя, курьер (продавец) вводит информацию о расчете в приложении, она передается на облачную кассу, которая и формирует чек в электронной форме для покупателя. 

Экономьте деньги бизнеса на дорогостоящем кассовом оборудовании с LIFE PAY и работайте в соответствии с законом.

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