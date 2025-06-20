10 идей для корпоратива в 2025 году

1. Корпоратив на теплоходе

Погрузиться в атмосферу путешествия и получить незабываемые эмоции поможет прогулка на теплоходе. Уникальность этого решения — в том, что такое мероприятие объединяет много возможностей.

Теплоход идеально подходит для различных активностей (караоке, мастер-классы, дискотека, конкурсы и др.), организации банкета или фуршета, создания зон спокойного отдыха, проведения экскурсий. Поэтому формат мероприятия может быть практически любым.