Портал для риелторов: как найти идеальную квартиру за пару кликов

Зачем это нужно
Когда риелторам приходится тратить часы на поиск объектов, а клиенты теряют терпение — пора менять подход. Компания задумала создать не просто сайт, а цифрового помощника — чтобы агенты могли за минуты подобрать клиенту идеальный вариант.
Как мы это сделали
Кухня проекта: два инструмента в одном флаконе.
Все работает на базе 1С-Битрикс24 — это как портал и CRM в одной экосистеме:
Веб-портал для риелторов — здесь подбирают квартиры, работают с клиентами, создают презентации.
CRM-система для сотрудников — тут управляют сделками, задачами и документами.
А главное — они не конфликтуют между собой!
Оба сайта живут в единой системе с общей базой данных. Клиенты, объекты, сделки синхронизируются автоматически — не нужно перекидывать данные из одной системы в другую.
Админка общая: настройки, права пользователей, контент — все управляется из одной панели.
Что это дало
Никакого хаоса: не дублируются клиенты, объекты или задачи.
Экономия времени: не пришлось городить интеграции между разными системами.
Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом
В чек-листе рассказали, как защитить свой портал
Фишки, которые оценят риелторы
Авторизация через Telegram-бота: никаких паролей!
Менеджер заходит в бота → подтверждает профиль → получает код для входа. Проще некуда!
Главная страница — ваш рабочий стол
Объекты в виде списка или плитки — переключайтесь как удобно.
«Закрепил клиента за квартирой» → задача в Битрикс24 создается сама. Ничего не потеряется.
Клиенты под контролем
Ищете клиента? Фильтруйте по менеджеру или вбейте ФИО в поиск.
В карточке клиента: контакты, сканы паспорта, этап сделки — все под рукой.
Больше кейсов на сайте Off Group
А еще на портале риэлтор найдет календарь обучений и мероприятий и новости.
Бонус: календарь мероприятий
Админ добавляет тренинги за пару кликов. Никаких пропущенных событий.
Новости для агентов
Публикуйте обновления, меняйте информацию о компании — даже кастомные блоки настраиваются в панели.
Свое агентство? Легко!
Зарегистрировались через Телеграм-бота → стали админом своего «филиала».
Клиенты и права у каждого агентства — свои.
Приглашайте коллег: ссылка летит прямо в Telegram.
Личный кабинет: все под рукой
Меняйте данные, логотип агентства, смотрите список команды.
Настраивайте права: кто что видит и редактирует.
Каталог: здесь начинается магия
Страница ЖК
Все о комплексе + список квартир. Смотрите в списке, плитке или шахматке — как вам удобнее.
Карточка квартиры
Вся информация: от площади до истории цен (да, изменения фиксируются автоматически).
«Добавить в избранное» для клиента → готово!
Презентации за минуту
Сгенерировали ссылку → отправили в WhatsApp или Telegram → клиент доволен, менеджер в курсе, когда презентацию открыли.
Итог: риелторы экономят время, клиенты — нервы
Портал превратил рутину в игру: фильтры ускоряют поиск, интеграция с Битрикс24 убирает бумажную работу, а Telegram-бот делает авторизацию приятной. Теперь агенты не «тонут» в данных, а клиенты получают варианты быстрее, чем успевают налить кофе.
Больше никакой рутины — только сделки!
Реклама: ИП Кудрявцев Г.Ю., ИНН 100122575295, erid: 2W5zFG4oUR6
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