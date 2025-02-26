Портал для риелторов: как найти идеальную квартиру за пару кликов

Кухня проекта: два инструмента в одном флаконе.

Все работает на базе 1С-Битрикс24 — это как портал и CRM в одной экосистеме:

Веб-портал для риелторов — здесь подбирают квартиры, работают с клиентами, создают презентации. CRM-система для сотрудников — тут управляют сделками, задачами и документами.

А главное — они не конфликтуют между собой!

Оба сайта живут в единой системе с общей базой данных. Клиенты, объекты, сделки синхронизируются автоматически — не нужно перекидывать данные из одной системы в другую.