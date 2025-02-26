Off Group
Автоматизация учета

Портал для риелторов: как найти идеальную квартиру за пару кликов

Представьте, что у вас под рукой умные фильтры, которые подстроятся под любые запросы — номер корпуса, срок сдачи, этаж, метраж. А если нужно копнуть глубже, можно настроить поиск по десяткам параметров каждой квартиры. Именно так работает наш портал для риелторов.

Зачем это нужно

Когда риелторам приходится тратить часы на поиск объектов, а клиенты теряют терпение — пора менять подход. Компания задумала создать не просто сайт, а цифрового помощника — чтобы агенты могли за минуты подобрать клиенту идеальный вариант.

Как мы это сделали

Кухня проекта: два инструмента в одном флаконе.

Все работает на базе 1С-Битрикс24 — это как портал и CRM в одной экосистеме:

  1. Веб-портал для риелторов — здесь подбирают квартиры, работают с клиентами, создают презентации.

  2. CRM-система для сотрудников — тут управляют сделками, задачами и документами.

А главное — они не конфликтуют между собой!

  • Оба сайта живут в единой системе с общей базой данных. Клиенты, объекты, сделки синхронизируются автоматически — не нужно перекидывать данные из одной системы в другую.

  • Админка общая: настройки, права пользователей, контент — все управляется из одной панели.

Что это дало

  • Никакого хаоса: не дублируются клиенты, объекты или задачи.

  • Экономия времени: не пришлось городить интеграции между разными системами.

Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом

В чек-листе рассказали, как защитить свой портал

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Фишки, которые оценят риелторы

Авторизация через Telegram-бота: никаких паролей!

Менеджер заходит в бота → подтверждает профиль → получает код для входа. Проще некуда!

Главная страница — ваш рабочий стол

  • Объекты в виде списка или плитки — переключайтесь как удобно.

  • «Закрепил клиента за квартирой» → задача в Битрикс24 создается сама. Ничего не потеряется.

Клиенты под контролем

  • Ищете клиента? Фильтруйте по менеджеру или вбейте ФИО в поиск.

  • В карточке клиента: контакты, сканы паспорта, этап сделки — все под рукой.

Больше кейсов на сайте Off Group

А еще на портале риэлтор найдет календарь обучений и мероприятий и новости.

Бонус: календарь мероприятий

Админ добавляет тренинги за пару кликов. Никаких пропущенных событий.

Новости для агентов

Публикуйте обновления, меняйте информацию о компании — даже кастомные блоки настраиваются в панели.

Свое агентство? Легко!

  • Зарегистрировались через Телеграм-бота → стали админом своего «филиала».

  • Клиенты и права у каждого агентства — свои.

  • Приглашайте коллег: ссылка летит прямо в Telegram.

Личный кабинет: все под рукой

  • Меняйте данные, логотип агентства, смотрите список команды.

  • Настраивайте права: кто что видит и редактирует.

Каталог: здесь начинается магия

Страница ЖК

Все о комплексе + список квартир. Смотрите в списке, плитке или шахматке — как вам удобнее.

Карточка квартиры

Вся информация: от площади до истории цен (да, изменения фиксируются автоматически).

«Добавить в избранное» для клиента → готово!

Презентации за минуту

Сгенерировали ссылку → отправили в WhatsApp или Telegram → клиент доволен, менеджер в курсе, когда презентацию открыли.

Итог: риелторы экономят время, клиенты — нервы

Портал превратил рутину в игру: фильтры ускоряют поиск, интеграция с Битрикс24 убирает бумажную работу, а Telegram-бот делает авторизацию приятной. Теперь агенты не «тонут» в данных, а клиенты получают варианты быстрее, чем успевают налить кофе.

Больше никакой рутины — только сделки!

Реклама: ИП Кудрявцев Г.Ю., ИНН 100122575295, erid: 2W5zFG4oUR6

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